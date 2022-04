Non-fungible tokeneista (NFT:t) on tullut suosittuja taide- ja viihdealalla, ja niiden odotetaan kasvavan tulevina vuosina.

Binance Charity Foundationin johtaja, Helen Hai, uskoo, että non-fungible tokenit (NFT) ovat teknologinen inspiraatio taiteilijoille ja sisällöntuottajille. Hän mainitsi tämän haastattelussa Pariisin Blockchain Week -tapahtumassa.

Binancen toimeenpanijan mukaan, NFT:n syntyminen on helpottanut taiteilijoiden tulemista esiin, ilmaisemaan ideoitaan ja ansaitsemaan kohtuullista rahaa työstään.

Hän mainitsi esimerkin afrikkalaisesta NFT-taiteilijasta, joka tienasi Binance NFT -markkinapaikalta. Taiteilija rakensi taiteilijoiden koulun Afrikkaan, jotta useammat ihmiset voisivat hyödyntää luovuuttaan.

Hai sanoi, että Binance keskittyy tarjoamaan taiteilijoille turvallisen ympäristön menestyä ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa.

”Yritetään tuoda alalle arvokkaampaa sisältöä, jolla on todella pitkän aikavälin kestävää arvoa. Luulen, että kaikkien puhuttujen asioiden takana, Binance on periaate käyttäjien suojelemiseksi, koska emme halua, että ostat alustaltamme jotain, ja kolmen kuukauden kuluttua kaikki vuosien säästösi muuttuvat nollaksi. Ja et halua koskaan enää työskennellä alustamme kanssa. Se on jotain, jota emme halua tehdä. Jos haluamme antaa sinulle luettelon asioista, meidän on suoritettava ainakin tietyt tarkastukset.”

Binancen johtaja lisäsi, että kryptovaluutta on vain ensimmäinen kerros lohkoketjuteknologiasta. NFT:n ja metaversumien ilmaantumisen ansiosta, teollisuudella on vielä enemmän innovaatioita odotettavissa.

”Krypto on vain ensimmäinen kerros arvon siirtämisestä, mutta sitten on muita muotoja. NFT:t ovat toinen muoto. Tulee olemaan enemmän – ehkä metaversumissa. Mutta mielestäni se on selvä ylöspäin suuntautuva versio kryptosta, koska se auttaa lohkoketjua saavuttamaan perimmäisen tavoitteensa eli vapaan arvojen siirron.”

Binance on edelleen suurin kryptovaluuttapörssi maailmanlaajuisesti, ja sen päivittäinen kaupankäyntivolyymi on yli kaksinkertainen lähimpien kilpailijoidensa, kuten Coinbasen, Krakenin ja FTX:n, arvoon.