Nostot tulvivat Binancesta, CZ varoittaa ”pomppuisesta” tiestä

Binance on jälleen kerran mukana.

Maailman suurin kryptovaluuttapörssi kohtaa ennennäkemättömän nostojen kasvun alustaltaan. Yli 3 miljardia dollaria varoja on paennut alustalta viimeisen viikon aikana ketjutietojen mukaan.

Tämä on seurausta niistä useista tarinoista, jotka ovat kauhistuttaneet sijoittajia. Ensimmäinen oli raportti, jonka mukaan toimitusjohtaja Chengpeng Zhaoa vastaan voitaisiin nostaa syytteet vuosia kestäneestä rahanpesututkimuksesta.

Kunnes USDC stablecoinin nostot pysähtyivät, mikä johtui odottamattoman suuresta ulosvirtauksesta, joka tapahtui pankkiajan ulkopuolella (swapit oli ohjattava New Yorkissa sijaitsevien pankkien kautta). USDC:n nostoja on sittemmin jatkettu normaalisti, yhteensä noin 8 tunnin seisokein.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Mutta todellinen syy nostojen tulvaan on se, että FTX:n näyttävä romahdus, josta entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried pidätettiin maanantaina, on katkaissut luottamuksen kryptoteollisuuteen.

Tämä ei välttämättä ole reilua rehellisiä yrityksiä kohtaan, mutta se on järkevää. Asiakkaiden on ensin huolehdittava itsestään, ja on loogista vetäytyä heti, kunnes pöly laskeutuu, sillä siitä ei todellakaan ole haittaa.

Binancen virallinen todiste varannoista osoittaa, että myös Bitcoinin ulosvirtaukset ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen 48 tunnin aikana:

Binance ei myöskään auta itseään surkealla yrityksellään antaessaan todisteita varannoista, mikä ei ole tehnyt mitään alan huolen tukahduttamiseen. Esitetyissä tiedoissa ei käytetä velkoja, mikä tarkoittaa, että ne ovat tarpeettomia, kun on tehtävä oikeudenmukainen arvio siitä, onko omaisuus vakuutettu.

Huoli USDC:n nostojen pysäyttämisestä ja läpinäkyvyyden puutteesta varantojen todisteiden kanssa oli lopulta se, joka mursi luottamuksen. Joten sijoittajat tulvivat irtautumisia varten.

Tietenkin varojen virtaus on täysin kunnossa. Eli olettaen, että kaikki on yliluonnollista, minkä suhteen ei ole mitään syytä uskoa, etteikö näin ole. Kuitenkaan se, että asiakkaat eivät voi todentaa itseään ja heidän täytyy luottaa toimitusjohtajan sanaan, ei ole aivan rauhoittavaa.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022