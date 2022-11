Nouseeko Dogecoin (DOGE) vielä? Metacade (MCADE) Presale kiinnostaa sijoittajia

Bitcoinin ohella Dogecoin on luultavasti yksi niistä kryptovaluutoista, joista jopa vanhempasi ja isovanhempasi ovat kuulleet puhuttavan. Jo vuonna 2021, mutta etenkin vuoden 2022 laskusuhdanteen aikana monen sijoittajan mielessä on pyörinyt yksi ja sama kysymys: “Nouseeko Dogecoin vielä?”. Vastaus ei liene vielä kovin selvä, mutta samanaikaisesti uusi projekti nimeltään Metacade on herättänyt kiinnostusta Dogecoin-yhteisössä.

Tässä artikkelissa keskustellaan tarkemmin siitä, nouseeko Dogecoin vielä, ja miksi Metacade saattaa mahdollisesti vallata the top meme coin -aseman.

Nouseeko Dogecoin (DOGE) vielä? Todennäköisesti

Dogecoin (DOGE) tuli suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2021 sen jälkeen, kun Elon Musk nostatti DOGEa ennennäkemättömällä tavalla. Hiljattain meemikolikko nähtiin jopa Rick and Morty -jaksossa ! Jos kuitenkin onnistui missaamaan koko eeppisen DOGE-villityksen vuonna 2021, saattaa mieltä askarruttaa kysymys siitä, “tuleeko Dogecoin takaisin?”.

Vaikkei Dogecoinilla ole paljoa käyttöä todellisessa elämässä, on se saavuttanut suosikin aseman kryptosijoittajien ja teknologijättien, kuten Googlen keskuudessa. FxStreet.com mukaan Google ilmoitti, että se hyväksyy Dogecoinin maksuvälineenä pilvipalveluista. Ottaen huomioon, että DOGE:n hinta on sen pohjalukemissa, sijoittajien voidaan odottaa tulevan palkituiksi uskollisuudestaan ykkösmeemikolikkoa kohtaan.

Eli tekeekö Dogecoin paluun? Sitä lienee mahdotonta sanoa. Sillä on kuitenkin uskollinen fanikuntansa ja kun sitä treidataan selkeästi alle sen huippuarvon $0,74, arvolla $0,058 lokakuussa 2022, on hyvin paljon mahdollista, että DOGE tekee paluun seuraavassa kryptojen noususuhdanteessa.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on kehittymässä yhteisöllinen keskusi, joka on ottamassa roolin tulevan pelivallankumouksen keskipisteenä. Se on alusta, jossa pelaajat, kryptosijoittajat, Web3-harrastajat, kehittäjät ja yrittäjät voivat tutustua GameFi :n poikkeukselliseen maailmaan.

Metacaden ensisijaisena tavoitteena on nousta GameFi-alalla keskeiseksi liikkeellepanevaksi voimaksi. Se haluaa olla paitsi johtava toimija Play2Earn-oppimisessa, myös tukea alan lahjakkaimpia kehittäjiä ja auttaa pelaajia löytämään paikkansa työskentelemällä intohimonsa parissa.

Miksi sijoittajat ovat kiinnostuneita Metacade (MCADE)?

Yhteisöllisyys

Metacaden tiimi ymmärtää peliyhteisön vaikutuksen koko pelialaan. Ilman yhteisöä ei ole peliteollisuutta. Siksi Metacaden filosofian keskiössä on rakentaa alusta, jossa yhteisö on etusijalla. Olivatpa alustan käyttösyyt mitkä tahansa, pyrkii Metacade tarjoamaan käyttäjilleen erinomaista lisäarvoa kaikilla tavoin.

Pelaajien huomioiminen

Osa tätä suunnitelmaa on huolehtia siitä, että käyttäjät voivat suoraan tuntea Metacade-alustaan panostamisen hyödyt. Perinteisesti alustat rohkaisevat käyttäjiään arvostelemaan tai auttamaan toisiaan kuitenkaan heitä siitä palkitsematta, jolloin alusta ikäänkuin kaappaa tuotetun arvon. Jos pelaaja sen sijaan julkaisee arvostelun, tarjoaa alfaa tai tuottaa sisältöä, joka auttaa muita ymmärtämään GameFi:n maailmaa, pelaajalle maksetaan MCADE-tokeneita kiitoksena yhteisön toimintaan osallistumisesta.

Yhteisön ideoiden rahoittaminen

Käyttäjien palkitseminen on vasta alkua Metacaden käyttäjilleen antamalle arvolupaukselle. Vuonna 2023 Metacade lanseeraa Metagrantit, joiden avulla yhteisö voi päättää, mitä pelejä se haluaa kehittää. Kehittäjät ilmoittavat ideansa kilpailuun, josta Metacaden käyttäjät äänestävät, ja voittaja saa rahoitusta rahastosta. Voittavat kehittäjät voivat jopa käyttää Metacaden sisäänrakennettua testausympäristöä kerätäkseen käyttökelpoista palautetta käyttäjiltä, jotka ovat innostuneimpia heidän projektistaan.

Työskentele ja pelaa samalla alustalla

Metacade tarjoaa käyttäjille monia tapoja kasvattaa Play2Earn-tulojaan, mutta vuodelle 2024 suunniteltu työnhakuportaali saattaa korvata pelaajan säännölliset tulot kokonaan. Metacaden avulla voi löytää töitä aina muutaman tunnin pelien testaamisesta johtavan Play2Earn-pelistudion johtavan kehittäjän tehtäviin. Olipa taidot sitten mitä tahansa, Metacaden avulla jokainen löytää varmasti itselleen sopivia mahdollisuuksia.

Yhteisön valta päättää

Lopulta koittaa hetki, jolloin Metacade yhteisö on valmis kokeilemaan siipiään ja muuttumaan hajautetusti itsenäiseksi organisaatioksi (decentralised autonomous organisation, DAO). Kun tämä tapahtuu, Metacaden ydintiimi väistyy ja antaa yhteisön ottaa paikkansa. Sillä hetkellä Metacaden yhteisö saavuttaa täydellisyyden autonomian, jonka myötä siitä tulee maailman ensimmäinen pelaajien omistama pelialusta.

Tuleeko (DOGE) takaisin? Metacade (MCADE) voi olla vieläkin suurempi yllätys

Kuten todettu, vastaus kysymykseen ”nouseeko Dogecoin vielä?” on todennäköisesti kyllä. Mutta jotta DOGE saisi jälleen aikaan vuonna 2021 nähtyjä voittoja, on loogista olettaa, että DOGE:n voittokulkuun tarvitaan sama määrä hypeä tai enemmän. Vaikka näin saattaa tapahtua, uusien temppujen odottaminen vanhalta koiralta on parhaimmillaankin kyseenalaista.

Samaan aikaan Metacadella on kaikki mahdollisuudet tehdä samanlainen eeppinen nousu. Sillä on paitsi potentiaalia kasvattaa valtava yhteisö, se tarjoaa myös muutakin kuin pelkän meemikolikon – nimittäin käytettävyyttä. Siinä, missä Dogecoinia on hypetetty pääasiassa spekulaatioiden perusteella, Metacadea kiihdyttää GameFi-alan eksponentiaalinen kasvu tulevina vuosina. Jos Metacade pystyy kulkemaan samaa polkua kuin Dogecoin, se voi helposti ohittaa DOGE:n ja nousta yhdeksi vuoden 2023 kohutuimmista tokeneista.

Lyhykäisyydessään: tuleeko Dogecoin takaisin? Luultavasti, mutta ei ehkä samalla tavalla kuin Metacade.

