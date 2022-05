NYM-token on noussut yli 30 % NYM:n toimitusjohtajan Harry Halpinin ilmoituksesta 300 miljoonan dollarin rahaston keräämisestä mixnet-kehitykseen. On syytä huomata, että NYM sai varat sen jälkeen, kun sen alkuperäinen token, NYM, listattiin suuressa kryptopörssissä.

Kirjoitushetkellä NYM käy kauppaa 0,9366 dollarissa, mikä on 32,34 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana.

Yritys totesi, että se on onnistunut voittamaan sijoittajien luottamuksen aikana, jolloin Venture Capitals polkee hankkeitaan, ja viimeisellä kierroksella osallistuivat myös sen aikaisempaan kierrokseen osallistuneet pääomasijoittajat.

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets!

Details to apply soon!

https://t.co/Qr6UltAg5m pic.twitter.com/rScyHuzl6d

— Nym (@nymproject) May 2, 2022