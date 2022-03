Oasis (ROSE) tekee matalampia laskuja ostovolyymien kasvaessa

Oasis Networkilla on meneillään Hackathon, joka on herättänyt paljon kiinnostusta projektiin sijoittajien ja kehittäjien tiimoilta

Oasis pyrkii olemaan johtava yksityisten älykkäiden sopimusten alalla, joka on DeFin seuraava kasvuvaihe

Oasis tekee entistä kovempia alamäkiä, mikä osoittaa, että härät ovat tiukasti vallassa

Oasis Network ROSE/USD on tällä hetkellä yksi viime viikon parhaiten suoriutuneista kryptovaluutoista. Vaikka se on tänään helpottunut laajemmilla markkinoilla tapahtuneen korjauksen vuoksi, se on edelleen yksi niistä kryptoista, joiden kaavio viittaa mahdolliseen, aiemmin viikolla alkaneen, härkämäisen trendin jatkumiseen.

Oasis Networkin nykyinen hintatoimi liittyy paljon Oasis Bloom Hackathoniin, joka alkoi 10. maaliskuuta. Hackathon kestää toukokuun 2. päivään asti, ja sen palkintona on 200 000 dollaria. Tämä on herättänyt paljon kiinnostusta Oasisiin, ja tulee todennäköisesti jatkamaan kiinnostusta tähän projektiin seuraavien parin viikon ajan.

Tämän lyhyen aikavälin hintakehityksen lisäksi Oasisilla on sellaiset perustekijät, jotka voivat saada sen nousemaan, kun markkinat kääntyvät jälleen nousuun. Tämä johtuu siitä, että se toimii kryptomarkkinoiden osa-alueella, jolla on kaikki tulevaisuuden potentiaalisen kasvun tunnusmerkit.

Oasis pyrkii markkinajohtajaksi yksityisten älykkäiden sopimusten markkinoilla. DeFi häiritsee perinteistä rahoitusta, joten on loogista, että yksityisyys on ensiarvoisen tärkeää seuraavassa kasvun aallossa. Se antaa alan toimijoille luottamusta siirtää entistä suurempia rahasummia, etenkin kun on kyse luotonannosta ja alivakuudellisten lainojen myöntämisestä.

Oasis tekee korkeampia laskuja

Lähde: TradingView

Oasis on ollut nousutrendissä 21. maaliskuuta lähtien. Se on parhaillaan tekemässä yhä korkeampia laskuja, mikä osoittaa, että härät ovat tiukasti hallinnassa. Ostomäärien kasvaessa laajemmilla markkinoilla, Oasis voisi helposti testata 0,50 dollaria.

Yhteenveto

Oasis Network on noususuunnassa ja tekee tällä hetkellä korkeampia alamäkiä. Oasis on kehittynyt markkinoita paremmin käynnissä olevan Hackathon-tapahtuman ansiosta, jossa on 200 000 dollarin palkkio.