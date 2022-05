Tarkasteltaessa kryptoa erityisesti UST:n ja Lunan romahdus lähetti paniikin läpi kryptomarkkinoiden kuin koskaan aikaisemmin. Yksi tämän romahduksen kiehtovimmista – ja suorastaan pelottavimmista – vaikutuksista oli Tetherin irrottaminen. Olen lykännyt Tetherin syvällistä tarkastelua jo jonkin aikaa, sillä se on kuin tinnitus, että saan päänsärkyä joka kerta kun kuulen sen.

Mutta kun Tether pääsi mukaan purkaustrendiin viime viikolla, joka onkin yhtäkkiä erittäin suosittu kryptovaluuttojen keskuudessa, sai minut vakuuttuneeksi siitä, että oli aika kirjoittaa syvällinen analyysi.

Kiinnityksen poistaminen

Tiedät, että on huono aika markkinoilla, kun oikolukusi hyväksyy nyt ”kiinnityksen purkamisen” sanana. Mutta se siitä, kun Tether putosi alle 95 senttiin UST:n romahduksen jälkeen (12. toukokuuta). Myynnin aallon aiheutti sijoittajien huoli siitä, että Tetherillä ei ollut riittäviä varoja kestämään Terran UST:n romahtamisen jälkeen tapahtuvaa juoksua.

Onneksi koko ekosysteemin kannalta markkinat vakiintuivat ja hinta on elpynyt. Kuitenkin, vaikka kirjoitan tätä 11 päivää myöhemmin, kiinnitystä ei ole täysin palautettu, sillä tällä hetkellä kaupankäynti on 0,999 dollarissa. Kun viimeksi tarkistin, se ei vastannut yhtä dollaria.

Jos Tether kaatuisi, se aiheuttaisi epäilemättä massatartunnan koko toimialalle – se on edelleen mukavasti markkinoiden korkein likviditeettipari ja ehdottoman tärkeä sille, mitä alalla tapahtuu. Toukokuun alusta lähtien Tetherissä on lunastettu huikeat 10 miljardia dollaria. Kun tarkastellaan historiallisesti USDT:n markkina-arvon jatkuvaa kasvua, on selvää, että tämä uusin jakso on pelottanut sijoittajia enemmän kuin koskaan ennen.

Jos minulta kysytään, Tetherillä on varaa 73 miljardin dollarin markkina-arvonsa tukemiseen. Mutta ovatko he tai eivät, se on vain osa ongelmaa – ongelman ydin on, kuinka tämä on alkuunsakaan se kysymys.

Olemme nähneet tämän ennenkin

Samalla tavalla kuin kahden vuoden epidemian aikana uutisissa käytiin läpi päivittäiset koronavirustapausten määrät, olen kyllästynyt puhumaan Tetheristä ja sen reservitilanteesta.

Sen lisäksi se on haitallista teollisuudelle yleisesti, ja tämä toteamus tulee siis joltakulta sellaiselta, joka ei koskaan ollut Tether-skeptikkojen joukossa.

Kuinka vaikeaa on yksinkertaisesti selvittää tämä ja julkaista säännöllisesti ja johdonmukaisia tasepäivityksiä? Tether tekee tämän tällä hetkellä kerran neljänneksessä, mutta ne jäävät selvästi alle 73 miljardin dollarin yrityksen standardien.

Uusimmassa, 31. maaliskuuta, julkaistussa raportissa varoja on 82,425 miljardia dollaria ja velkaa 82,262 miljardia dollaria. Tämä tarkoittaa 162 miljoonan dollarin omaa pääomaa tai tässä yhteydessä puhekielellä käytettynä 162 miljoonan dollarin ylivakuusmaksua. Hyvä – vaikuttaa hyväksyttävältä.

Hieman matematiikkaa: Tämä 162 miljoonaa dollaria muodostaa 0,2 % varoista. Joten jos varat pienenevät 0,2 %, Tether on määritelmän mukaan alivakuutettu. Ei niin hienoa – ja mahdotonta hyväksyä. Alivakuutettu vakaa kolikko, mikä voisi mennä pieleen?

Varausten perustaminen

Voidaan kiistää se, että kaikki varat sisältyvät yritystodistuksiin, velkasitoumuksiin ja muihin turvallisiin sijoituksiin, mutta se ei pidä paikkaansa. Samassa raportissa esitetään 5 miljardia dollaria ”muita sijoituksia (mukaan lukien digitaaliset tokenit)”. Tetherin tämän hetkinen 162 miljoonan dollarin ylivakuus vastaa 3,3 % tästä 5 miljardin dollarin summasta. Jos olet kryptovaluuttasijoittaja, sinun ei tarvitse selittää, kuinka haihtuvia ystävällisen naapuruston digitaaliset tokenit voivat olla. Voitko kuvitella, että digitaaliset tokenit putosivat 3,3 % maaliskuun 31. päivän jälkeen ja tekivät Tetherin alivakuudelliseksi? Lyön vetoa, että voit.

Syvennyin seuraavaksi tähän raporttiin ja osoitin, että Celsius-tokenit olivat yksi Tetherin sijoituksista, tarkalleen ottaen 62,8 miljoonaa dollaria. Celsius Network on lainausalusta, jossa tallettajat voivat ansaita lisätuottoa varoilleen (BTC, ETH jne.), jos he suostuvat ansaitsemaan korkoaan Celsius-tokeneilla. Mitä jos katsoisimme Celsius-tokenia lokakuusta 2021 lähtien, jolloin Tether sijoitti yli 50 miljoonaa dollaria B-sarjaansa?

Se on hieno 87 prosentin pudotus. Auts.

Jälleen – yllä olevat varojen ja velkojen luvut ovat annettu 31. maaliskuuta 2022. Sen jälkeen krypto on ollut voimakkaasti punaisella, joten kuka tietää, millaisia luvut ovat nyt. Mutta Tetherin läpinäkyvyyden ja tasevoimistelun puutteen vuoksi ei ole vaikeaa kuvitella, että tuleva tasepäivitys maalaa kuvan ruusuisemmassa valossa kuin mitä se todellisuudessa on.

Kirjanpito

Tether väittää, että he kirjaavat taseeseensa arvonalentumisia, mutta eivät voittoja, ja että tämä vaikuttaa yli 162 miljoonan dollarin ohueen oman pääoman osuuteen, mikä on siksi varovaista. Mutta sitä on todella vaikea varmistaa avoimen raportoinnin puutteella. Sitä paitsi, voit myös leikkiä paholaisen asianajajaa ja sanoa, että jos tileille kirjataan joko hankintameno tai alentunut arvo, jos se on pienempi, se tarkoittaa, että Tether on sijoittanut huomattavasti enemmän näihin ”muihin investointeihin (mukaan lukien digitaaliset tokenit)” kuin 5 miljardin dollarin luku, joka on tällä hetkellä heidän ”taseessaan” (lainausmerkit on lisätty terävästi tähän). Kuka siis tietää, mistä tämä rahoitus on peräisin ja millainen koko organisaation kunto on?

Vaikka vastaukset näihin kysymyksiin ovatkin elintärkeitä, tärkein kysymykseni on se, että niitä on aluksi kysyttävä. Tässä olen kaivelemassa tasetta, hakemassa erilaisia raportteja kuukausien takaa ja yrittämässä koota palasia yhteen, jotta näkisin koko palapelin. Mutta tämä on 73 miljardin dollarin stablecoin, joka on keskeinen kryptovaluuttajärjestelmän terveyden kannalta. Sen ei yksinkertaisesti pitäisi olla näin vaikeaselkoinen, vaan kokonaisuuden pitäisi olla kaikkien nähtävissä.

Vaikka kaikki sujuisi hienosti ja luottaisit täysin näihin ”taseen” raportteihin, älkäämme unohtako, että yhtiöllä on hämärä historia. Se väitti alun perin, että sen varannot olivat yksi yhteen Yhdysvaltain dollarin tukemia, kunnes New Yorkin yleisen syyttäjän tutkimus paljasti tämän valheeksi. Enkä käytä tuota sanaa kevyesti. Tämä sai heidät muuttamaan retoriikkaansa ”täysin Yhdysvaltain dollarin tukemasta” täysin ”Tether-reservien” tukemaksi. Lisäksi nämä taseen päivitykset julkaistaan alun perin vain siksi, että ne täyttävät vaatimuksen, joka on seurausta samasta tutkimuksesta. Muuten olisimme vielä enemmän pimennossa kuin tällä hetkellä.

Edut

Kaikki tämä vie minut siihen, miksi uskon, että 10 miljardin dollarin lunastukset viimeisen kuukauden aikana ovat hyvä asia. Mitä pienemmäksi Tether tulee, sitä pienempi on sen vaikutus alaan ja sitä pienempi tartuntavaikutus olisi romahduksen tuomiopäivän skenaariossa (puhtaasti hypoteettisia). Mitä nopeammin teollisuus voi siirtyä pois näistä ikävistä, toistuvista ja tylsistä Tetherin varantoja koskevista kysymyksistä, sitä parempi.

Kuten sanoin, en usko, että olemme lähellä USDT:n romahdusta. En olisi koskaan pitänyt itseäni Tether-skeptikkona, samoin kuin monet ihmiset jatkuvasti kampanjoivat sitä vastaan, ja ovat tehneet niin jo vuosia. Kuitenkin yrityksen viimeaikaisten tunnustusten ja todella surkeiden ponnistelujen johdosta taseraportoinnin suhteen huomaan, että USDT pelottaa minua yhä enemmän.

Vältän USDT:tä aina kun voin, hyvämaineisempien tallien hyväksi. Koska se liittyy yksinkertaiseen kysymykseen – miksi en tekisi niin?

Tetherin pitämisessä ei ole mitään luontaista etua sen lisäksi, että se on kaikkialla läsnä, ja muut tallit ovat nyt kuromassa kiinni. On kuitenkin olemassa valtava riski alaspäin, vaikka uskot sen olevan epätodennäköistä. Ja vaikka et uskoisikaan siihen tosiasiaan, että kaikki voi romahtaa, tämän kuun kaltaisen sidonnaisuuden purkamisen pitäisi riittää vakuuttamaan sinut pitämään hallussaan vakaampaa stablecoinia (kirjoittamalla tätä lausetta, olen alkanut ymmärtää, kuinka jotkut ihmiset nauravat kryptovaluutalle). Toivottavasti teollisuus tekee samoin, koska olitpa uskovainen tai et, tämä toistuva kertomus, joka ei yksinkertaisesti katoa, on haitallista kaikille mukana oleville.

Johtopäätös

Tämä oli 83 miljardin dollarin vakaa kolikko viime kuussa. Nyt se on 73 miljardin dollarin vakaa kolikko. Toivottavasti sen suosio jatkaa hiipumista, ja hyvämaineisemmat ja läpinäkyvämmät tallit saavat markkinaosuutta orgaanisesti. USDT on ollut alan vitsaus jo jonkin aikaa, minkä vuoksi hymyilen, kun jokainen USDT-dollari lunastetaan.

Päätän alla olevaan lainaukseen Tetherin teknologiajohtajalta Paolo Ardoinolta, jolla oli seuraavaa sanottavaan viime viikolla Tetherin 100-prosenttisesta ennätyksestä kunnioittaa kaikkia näitä lunastuksia viimeisen kuukauden aikana:

”Tämä uusin todistus korostaa entisestään, että Tether on täysin tuettu ja että sen reservien koostumus on vahva, konservatiivinen ja likvidi.”

Mutta Paolo, eikö se tosiasia, että tämä lausunto on annettava, osoitakin juuri ongelman? Tether perustettiin kahdeksan vuotta sitten vuonna 2014. Se on kasvanut paikkaan, jossa sen arvo on nyt 73 miljardia dollaria ja se antaa voiman suurelle osalle alaa. Ja teknologiajohtajan on edelleen annettava lausuntoja, joissa väitetään, että 15 prosentin lunastaminen ”täysin taatusta” omaisuudesta osoittaa, kuinka turvallinen se on?

Se on kuin soittaisin äidilleni ja sanoisin: ”Hei äiti, olisit ylpeä minusta. En käyttänyt heroiinia tänään!” En todellakaan ole varma, onko se niin hieno saavutus, eikö?