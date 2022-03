OMG nousi 11 % Bitrue-listauksesta: OMG:n parhaat ostopaikat

OMG listattiin eilen Bitruessa OMG/USDC-parissa, mikä johti OMG Networkin alkuperäisen tokenin nousuun. Markkina-arvoltaan 99. suurimman kolikon hinta on tällä hetkellä 4,42 dollaria.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää mitä OMG on, jos sinun pitäisi ostaa se, ja parhaat paikat OMG:n ostamiseen tänään.

Koska OMG on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa OMG nyt seuraavasti:

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien OMG -kolikot.

OMG Network, joka tunnettiin aiemmin nimellä OmiseGo, on Ethereum-lohkoketjua varten rakennettu, non-custodial, kerroksen 2 skaalausratkaisu.

Se on suunniteltu siten, että käyttäjät voivat siirtää ETH- ja ERC20-tokeneita huomattavasti nopeammin ja halvemmalla kuin suoraan Ethereum-verkossa tehdyissä transaktioissa.

Verkko perustuu uuteen skaalausratkaisuun nimeltä MoreViable Plasma, joka käyttää sidechain-arkkitehtuuria ryhmittelemään useita ketjun ulkopuolisia tapahtumia eräksi, joka voidaan sitten varmistaa yhtenä tapahtumana Ethereumin juuriketjussa.

OMG Networkin mukaan tällä tekniikalla on potentiaalia skaalata Ethereum tuhansiin tapahtumiin sekunnissa (TPS). OMG:tä käytetään maksujen maksamiseen verkossa.

Mikään ei korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Analyytikkoalusta, Price Predictionin, mukaan OMG saavuttaa tänä vuonna vähintään 5,37 dollaria. Se voi nousta 6,30 dollariin, keskimääräisen kaupankäyntihinnan ollessa 5,53 dollaria. Vuonna 2023 yksi OMG on vähintään 7,60 dollarin arvoinen.

Korkein hinta, jonka se voi mennä ensi vuonna, on 9,16 dollaria ja keskihinta 7,88 dollaria ympäri vuoden. Vuonna 2024 vähimmäistaso on 11,17 dollaria. OMG voi nousta 13,18 dollariin kahdessa vuodessa.

Can #OMG (#omgUSDT) really print 600%+?

It can happen… If it does it can take several months.https://t.co/rlKbYUe65h#Altcoins #cryptocurrency #cryptotrading #crypto #USDT #TETHER #BTC

— Alan Santana (@ascryptotrades) March 3, 2022