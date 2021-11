Omicronin (OMIC) hinta nousi pilviin sen jälkeen, kun uusin koronavirusvariantti nimettiin sen mukaan

Suhteellisen epävakaa Omicron on tänään noussut kaikkien aikojen ennätykseensä, kun Maailman terveysjärjestö (WHO) nimesi uuden nopeasti leviävän koronavirusvariantin kyseisen tokenin mukaan.

Tämän seurauksena osakemarkkinat ja Black Friday kokivat massiivisen myynnin, joka pyyhkäisi pois S&P 500 -indeksin ja Nasdaq Composite -indeksin marraskuun nousut viime viikon lopulla.

Kryptokriitikko Mr. Whale kommentoi Twitterissä, että valtava hintapiikki oli merkki siitä, että asiat ovat "jättimäisessä kuplassa".

A crypto token named after the new COVID-19 variant ‘Omicron’ is up over 650% within the 3 days, and is now worth over $400 million.

If this isn’t a sign we’re in a giant bubble, I don’t know what is. pic.twitter.com/7ESD1v9wgF

— Mr. Whale (@CryptoWhale) November 28, 2021