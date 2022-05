Onko Algorand hyvä sijoitus? 5 syytä, miksi uskomme sen olevan

Algorand on johtava lohkoketju-projekti, jonka tavoitteena on tulla maailman ympäristöystävällisimmäksi alustaksi. Se on älykäs sopimusketju, joka käyttää Algorand Virtual Machine (AVM) -sovellusta, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia projektien skaalaukseen sekä nopeuttamiseen. Sivustonsa mukaan, Algorand pystyy käsittelemään yli 1000 tapahtumaa sekunnissa (tps).

Algorandin hinnan suorituskyky

Algorand on yksi maailman suurimmista älykkäiden sopimusten alustoista. CoinGeckon mukaan sen markkina-arvo on yhteensä yli 4,7 miljardia dollaria. Kuten useimmilla digitaalisilla kolikoilla, ALGOlla ei ole ollut hyvä vuosi, koska sen hinta on romahtanut yli 60 %. Se on myös laskenut yli 77 % kaikkien aikojen ennätyksestään ja on lähellä alinta tasoaan sitten helmikuun 2021.

On monia syitä, miksi Algorandin hinta on laskenut viime kuukausina. Ensinnäkin on olemassa merkittäviä riskejä, että Yhdysvaltojen keskuspankki omaksuu haukkamaisemman sävyn. Pankki onkin jo tehnyt sen toteuttamalla kaksi koronnostoa.

Viimeisin toukokuussa tapahtunut koronnosto oli huikeat 0,50 %. Pankki päätti myös jatkaa korkojen nostamista ja määrällisten kiristyspolitiikkojen toteuttamista. Historiallisesti kryptovaluutat, kuten Algorand, ovat yleensä heikompia korkean koron aikana.

Toiseksi Algorand on kamppaillut lisääntyvän kilpailun ja sen tosiasian vuoksi, että sen ekosysteemi on hieman pienempi kuin sen ikäisensä. Jotkut Algorandin suurimmista kilpailijoista ovat Ethereum, Cronos, Solana ja Cardano. Vaikka näiden verkkojen lukittu kokonaisarvo (TVL) on miljardeja, Algorandilla on suhteellisen pienempi.

Tässä mielessä seuraavassa joitain tärkeimmistä syistä, miksi Algorand on hyvä sijoitus.

Algorandin MM-aloitus

World Cup on yksi suurimmista urheilutapahtumista maailmassa, jolla on miljardeja katsojia maailmanlaajuisesti. Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että Ranskan ja Kroatian välisen finaalin katsojia oli yli 1,1 miljardia. Tämä on merkittävä luku, kun otetaan huomioon, että maailman väkiluku on yli 8 miljardia. Lisäksi MM-kisoja seuraa enemmän ihmisiä kuin Formula 1:tä ja Super Bowlia katsovat.

Toukokuussa 2022 Algorand ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen FIFA:n kanssa tullakseen MM-kisojen pääsponsoriksi. Tämän seurauksena miljoonat ihmiset ympäri maailmaa näkevät sen logon. Samaan aikaan FIFA käyttää Algorandin teknologiaa lohkoketjuhankkeidensa, kuten non-fungible tokenien (NFT) luomiseen.

Siksi uskomme, että Algorandin hinta toipuu tasaisesti MM-tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Tämä tapahtuu, kun yhä useammat ihmiset päättävät ostaa kolikon otteluiden aikana.

Vaikka tämä on hyvä katalysaattori, on kuitenkin syytä huomata, että useimmissa tapahtumissa esiintyneet kryptovaluutat ovat saaneet vain tilapäistä nousua. Esimerkiksi Cronos, joka tunnettiin aiemmin nimellä Crypto.com Coin, näki vain muodollisen voiton, kun yritys sponsoroi Super Bowlia.

Sen kasvava ekosysteemi

Algorand on hyvä sijoitus, koska sen ekosysteemi kasvaa kaikkialla. Kuten Solana ja Avalanche, kaikenlaiset kehittäjät ovat omaksuneet Algorandin. Nämä tekijät rakentavat sovelluksia kaikilla toimialoilla, mukaan lukien automatisoidut markkinatakaajat (AMM), analytiikka, hajautetut autonomiset organisaatiot (DAO), DEX, hallinto, oraakkelit ja NFT:t.

Kaikkien Algorandissa luotujen sovellusten luettelo on kasvanut nopeasti viime kuukausina. Suosituimpia Algorandilla luotuja lohkoketjualustoja ovat muun muassa AlgoFund, AlgoLaunch, Choice Coin, Algofi, Flex NBA, The Drag Racing League ja Folks Finance. Vaikka useimmat näistä hankkeista ovat lapsenkengissään, on todennäköistä, että ne jatkavat kasvuaan tulevina vuosina.

Se on proof-of-stake-alusta

Toinen syy siihen, miksi Algorandin hinta jatkaa hyvin, on se, että se rakennettiin käyttämällä puhdasta panostodistus (PPoS) -konsensusta. Tämä on protokolla, joka mahdollistaa uusien kolikoiden lyönnin validaattorien avulla. Se eroaa proof-of-work -metodologiasta, jonka avulla kolikoita voidaan luoda ratkaisemalla monimutkaisia matemaattisia ratkaisuja.

Panostodistuksen sanotaan olevan parempi lähestymistapa, mikä selittää, miksi Ethereumikin siirtyy PoW-alustaltaan PoS:ään.

Algorandilla on useita etuja PoS-alustana. Ensinnäkin sen avulla sijoittajat voivat ansaita tuottoa yksinkertaisesti pitämällä kolikkoa. Tämä prosessi, joka tunnetaan nimellä panostaminen, antaa ihmisille mahdollisuuden ansaita jopa 12 % APY:n. Toiseksi se tekee Algoranista huomattavasti nopeamman. Se pystyy käsittelemään yli 1 000 tapahtumaa sekunnissa, kun taas Ethereum pystyy käsittelemään vain alle 20.

Lisäksi Algorandin PoS-järjestelmä auttaa varmistamaan sen ilmastoystävällisyyden. Itse asiassa alusta käyttää ClimateTradea kompensoimaan hiilijalanjälkeään. ClimateTradea käyttävät laajalti yritykset, jotka haluavat pienentää jalanjälkeään.

Algorand on laajasti tarjolla

Lisäksi useimmat välittäjät ja pörssit tarjoavat Algorandia laajasti. Se on saatavilla johtavissa keskitetyissä pörsseissä, kuten Coinbasessa, Crypto.comissa ja Binancessa. Nämä ovat eräitä maailman suosituimmista pörsseistä. Samaan aikaan on mahdollista ostaa ja käydä kauppaa Algorandilla johtavissa hajautetuissa pörsseissä, kuten Uniswapissa ja PancakeSwapissa.

Lue lisää kryptovaluuttojen kaupankäynnistä .

Algorandilla on vahva yhteisö

Lopuksi, Algorandilla on yksi lohkoketjuteollisuuden suurimmista yhteisöistä. Sen Twitter-päätilillä on yli 250 000 seuraajaa, mikä on enemmän kuin useimmilla muilla kryptovaluutoilla. Myös sen verkoston lähempi tarkastelu osoittaa, että sillä on miljoonia lompakoita. Samaan aikaan Algorand on käynnistänyt 250 miljoonan dollarin apurahaohjelman kehittäjien kannustamiseksi.