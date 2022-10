Onko Bitcoin yhden tapahtuman päässä tuskasta?

Bitcoin on pysynyt 20 000 dollarin tason ympärillä – tai lähellä sitä – jo jonkin aikaa.

Hassua miten asiat toimivat. Käy kauppaa sivuttain pari viikkoa ja kaikki treidaajat käyvät kärsimättömiksi.

Mutta ihmiset: olkaa varovaisia mitä toivotte. On syytä uskoa, että Bitcoinin nykyinen flirttailu 20 000 dollarin kanssa voidaan nähdä jossain vaiheessa ”vanhoina hyvinä aikoina”.

Mitä voimme kertoa aiemmista sykleistä?

Aiempia syklejä tarkasteltaessa on huomionarvoista, että Bitcoin on harvoin jäänyt aikaisemman härkämarkkinoiden huipun taakse. Tässä tapauksessa edellinen härkämarkkina saavutti huippunsa lähellä joulua vuonna 2017, kun Bitcoin räjähti ylöspäin ja kävi kauppaa 19 345 dollarilla.

On siis havaittavissa, että olemme nyt pudonneet tämän tason alapuolelle – vaikkakin vain vähän. Katseossa kaaviota voidaan huomata, että tämä edustaa historiallisesti poikkeavaa.

En kiinnitä paljoa huomiota tukemiseen ja vastustukseen – uskon, että nykyisessä ympäristössä pahaenteinen makroilmasto ratkaisee. Bitcoin liikkuu osakemarkkinoiden rinnalla vain inflaatiolukemien ja Jerome Powellin sanojen mukaan.

Olisi kuitenkin turhaa jättää huomioimatta psykologisia oikkuja kokonaan. Ne vaikuttavat kaikkiin markkinoiden liikkeisiin, ja usein kryptokäytössä ne voivat olla voimakkaampia kuin useimmat.

Tästä syystä pelkään, että Bitcoin on yhden huonon uutisen päässä katastrofaalisesta päivästä ja terävän punaisen kynttilän päässä. Maailman suurin kryptovaluutta on ollut rapuliikkeessä näillä tasoilla lähes neljä kuukautta. Mitä kauemmin se tekee tämän, sitä tärkeämmäksi taso tulee.

Lisäksi se tosiasia, että tämä sivuttain tapahtuu psykologisesti tärkeän 20 000 dollarin luvun ympärillä, lisää hieman symboliikkaa ja kosketusta. Lopuksi, kun otetaan huomioon se tosiasia, että edellisen härän huippu on poistettu, se todellakin tuo kaikki tekijät peliin.

Makro kutsuu edelleen laukauksia

Tietenkin makro on edelleen vahvasti edelläkävijä. Ja koska maailman tila on tällä hetkellä niin epävarma – korot nousevat, elinkustannukset nousevat, sota Euroopassa, energiakriisi – huonoja uutisia on kaikkialla. Ei ole vaikea kuvitella, että huonoja uutisia on tulossa pian.

Jos tämä tapahtuma toteutuu, silloin pelkään Bitcoinia. En olisi yllättynyt nähdessäni oranssin kolikon putoavan tasolle, jota monet eivät uskoneet mahdolliseksi – ainakaan silloin, kun puhe ”supersyklistä” oli muodissa pandemian nousun aikana.

On tärkeää huomata, että talous on tällä hetkellä erilainen peto kuin mikään Bitcoinin koskaan kokema. Ihmiset unohtavat, että Bitcoin lanseerattiin vasta vuonna 2009. Tämä tarkoittaa, että sitä ei ole koskaan aiemmin ollut olemassa korkean koron ympäristössä tai maailmassa, jossa osakemarkkinat eivät olisi tulostaneet törkeitä voittoja (S&P 500 6X nousi pohjaltaan GFC kaikkien aikojen huippuunsa alle vuosi sitten).

Joten mitä hyötyä on tässä yhteydessä sokeasti saarnata, että Bitcoin on aiemmin laskenut vastaavia määriä, vain päästäkseen takaisin?

Tänään olemme ensimmäistä kertaa kryptohistorian aikana suoraan keskellä laajempaa karhumarkkinaa. S&P 500 on laskenut lähes 25 prosenttia tänä vuonna. Joukkovelkakirjalainat ovat alamäessä. Jopa turvasatamien kuningas, kulta, on jäänyt jälkeen.

Bitcoin on myös täysin erilainen omaisuuserä kuin aiemmat syklit. Markkinoilla on vahva likviditeetti ja institutionaalinen hyväksyntä. Lyhyesti sanottuna se on valtavirran rahoitusvarallisuus. Se on jopa laillinen maksuväline parissa maassa. Kukaan talouspiireissä ei ole tässä vaiheessa kuullut Bitcoinista.

Mitä aiemmat syklit voivat siis kertoa meille?

Milloin punainen kynttilä tulee?

Haluan tehdä asian selväksi. Minulla ei ole aavistustakaan, milloin tämä tulee, joten siitä ei ole paljon hyötyä. Jos tietäisin, en kirjoittaisi nyt läppärillä tätä, vaan makaisin jossain rannalla ja siemailisin kookospähkinää, jonka olen poiminut paljain käsin.

Esitän vain aavistuksen, että pelkään Bitcoinia tässä vaiheessa hyvin paljon. Se on polkenut vettä tällä merkillä jo jonkin aikaa – ja tämä merkki on merkittävä, sekä pyöreän 20 000 dollarin luvun että vertailun kannalta aiempiin sykleihin.

Volatiliteetti ei ole koskaan kaukana Bitcoinista. Sivutoimista toimintaa valittavat kauppiaat voivat siis pian muistella näitä päiviä kateellisena. En yllättyisi yhtään, jos näkisin negatiivisen uutisen ja voimakkaan heilahduksen15 000 dollarin alapuolelle.

Toisaalta – olenhan vain yksi poika netissä, mitä minä tiedän?