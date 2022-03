Onko Cosmos (ATOM) hodlaamisen arvoinen?

Kryptovaluutat ovat nousussa, mutta ATOM on jäljessä

ATOMin perustekijät pysyvät vahvoina, ja sen panospalkkiot ovat keskimääräistä korkeammat

ATOM käy kauppaa symmetrisessä kolmiossa, mikä merkitsee mahdollista murtumista

Kryptomarkkinat ovat pumppaaneet viimeisen viikon ajan ja ovat nyt lähellä 2 biljoonan dollarin markkinakaton testaamista. Ympäristössä, jossa jotkut altcoinit ovat nousseet yli 50 %, Cosmos ATOM/USD ei ole liikkunut yhtään. Se on menettänyt hieman arvostaan viimeisen 7 päivän aikana. Tässä vaiheessa on vain luonnollista pohtia, onko ATOM hodlaamisen arvoinen.

Cosmos sattuu olemaan yksi väärinymmärretyistä kryptovaluutoista nykyään. Tällä on paljon tekemistä sen tokenomiikan kanssa. Toisin kuin Bitcoin, Cosmos on infloiva kryptovaluutta. Tämä saa monet sijoittajat huolestumaan siihen sijoittamisesta.

Yksi asia, joka kuitenkin usein unohdetaan, on se, että Cosmoksen pitämisessä todellinen asia on panos. Cosmosilla sattuu olemaan suurimpien kryptovaluuttojen korkeimpia panoksia. Esimerkiksi tällä hetkellä jotkut pörssit tarjoavat jopa 30 % vuosittaisen tuoton (APY) jokaiselle, joka panostaa ATOM:iin 120 päiväksi. Tämä voi helposti kompensoida välisistä hintavaihteluista aiheutuvia tappioita. Tällaisina aikoina, kun kryptomarkkinat eivät ole vielä täysin selkeitä, niin korkealla APY:llä varustettu kryptovaluutta, kuten ATOM, on etu sijoittajille.

Lisäksi Cosmos sattuu olemaan yksi pohjimmiltaan vahvimmista kryptovaluutoista. Sen IBC-teknologian ansiosta, joka helpottaa eri lohkoketjujen kommunikointia keskenään, sen ekosysteemi on kasvanut eksponentiaalisesti, tehden siitä yhden markkinoiden nopeimmin kasvavista krypto-ekosysteemeistä.

ATOM-kaupankäynti symmetrisessä kolmiossa

Lähde: TradingView

ATOM käy tällä hetkellä kauppaa symmetrisessä kolmiokuviossa. Vaikka tämä tarkoittaa, että se voi puhkeaa mihin tahansa suuntaan, on suuri mahdollisuus, että se voi nousta nyt, kun laajemmat markkinat ovat jälleen kääntymässä nousuun. Tällaisessa skenaariossa ATOM voisi helposti testata yli 40 dollarin hintoja lyhyellä aikavälillä.

Yhteenveto

ATOM käy kauppaa sivusuunnassa, kun taas laajemmat markkinat ovat saamassa nousuvauhtia. Kuitenkin korkeiden panospalkkioiden ja ollen yksi kryptotekniikan parhaista teknologioista, ATOM on melko hyvä ostos sen nykyhinnoilla.