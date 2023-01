Onko Huobi turvallinen? Miksi asiakkaiden kannattaisi nostaa varansa

Taas kerran yksi draaman täytteinen päivä kryptolle. Vielä yksi keskitetty kryptovaihto on tulossa uuden kriisin keskelle, tällä kertaa Huobi.

Kiinalainen kryptoyrittäjä Justin Sun, joka on kryptovaluutan Tronin perustaja ja myös Huobin hallituksessa, ilmoitti pörssin irtisanovan noin 20 % työvoimastaan.

Muissa raporteissa väitettiin, että työvoiman dramaattisen vähentämisen lisäksi työntekijöitä vaadittiin maksamaan palkkansa vakaina kolikoina, kun taas sisäiset viestintäkanavat suljettiin tyytymättömyyden tukahduttamiseksi.

Vaikka tarina on vielä syntymässä, tämä ei selvästikään lupaa hyvää. Twitterissä jaettiin monia pahaenteisiä kuvakaappauksia työntekijöistä, jotka yrittivät päästä järjestelmiin ja kommunikoida keskenään. Ymmärrettävästi tuli ilmi, että työntekijät olivat raivoissaan siitä, että jos he kieltäytyvät ottamasta vastaan palkkojaan stabiileina kolikoina, heidät irtisanottaisiin.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023