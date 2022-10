Valitettava tosiasia on se, että kryptolainaajat joutuvat näinä päivinä tarkastelun kohteiksi, sillä markkinat ovat edelleen selviytymässä Celsiuksen aiemmin tänä vuonna aiheuttamasta kaaoksesta.

Nexo on tähän mennessä eronnut joukosta. Viime viikolla se ilmoitti jopa osuudestaan liittovaltion hyväksymässä Summit National Bankissa. Se on toistuvasti ilmoittanut välttävänsä vakuudettomat lainat. Se jopa teki ostotarjouksen Celsiuksesta, kun kierretty lainanantaja oli ajautumassa maksukyvyttömyyteen (vaikka on mahdollista, että se oli vain mainostemppu).

Mutta sääntelyongelmien ja ketjussa tapahtuneen oudon liikehdinnän jälkeen lisähuoli on noussut.

Sääntely

Kahdeksan osavaltiota jätti Nexoa vastaan viime viikolla lopettamismääräyksen. Se on sama vanha tarina siitä, ovatko tarjotut tuotteet arvopapereita. En perehdy yksityiskohtiin, koska en ole lakimies, mutta uhka siitä, että Nexo joutuu vetämään tietyt tuotteet pois Yhdysvaltain markkinoilta, voi selvästi puristaa Nexoa.

Kentuckyn sääntelyviranomaiset itse asiassa syyttivät Nexoa maksukyvyttömyydestä ja julistivat, että ilman sen alkuperäistä tokenia (NEXO) yrityksellä olisi ”velkaa, jotka (ylittäisivät) sen varat”. Kaikille, joilla on lyhyt muisti, juuri näin Celsius toimi ennen kuin se keskeytti nostot ja hakeutui konkurssiin.

Koska Nexo-tokenin kaupankäyntivolyymi on erittäin alhainen, 1 % sen markkina-arvosta, ihmiset eivät ymmärrä, että jos kaikki kääntyy ylösalaisin, Nexon kyky muuttaa omistuksiaan rahaksi on huomattavasti pienempi kuin mitä paperilla voisi uskoa. Siksi kasvanut huoli.

Nexo siirtää rahaa ketjussa

Toinen osa sisältää hauskan vetäytymisen ketjussa, joka sai ihmiset uteliaiksi. Nexo-lompakoksi nimetty lompakko nosti eilen yli 150 miljoonaa dollaria MakerDAO:lta.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1576016313918836736

On selvää, että tämä on huolestuttanut monia ihmisiä, kun otetaan huomioon yhtäläisyydet Celsiuksen tilanteen kanssa. Minusta olisi yllättävää, jos Nexo joutuisi maksukyvyttömäksi keskellä markkinoiden suhteellisen rauhallista aikaa.

Kuitenkin se tosiasia, että sääntelijät antoivat äskettäin lakkauttamismääräyksiä, lisää tähän ylimääräistä kerrosta. Mutta sitten taas, turvallisuus-tai-ei-turvallisuuskysymys on tuskin ollut arvaamaton – Nexon olisi pitänyt tietää tämän olevan tulossa, ja luultavasti tiesikin.

Sen jälkeen kun liikkeet saivat aikaan kiistaa markkinoilla, Nexo antoi lausunnon, jossa se selvensi, että ”tämä eilen tehty rutiinitapahtuma edustaa viimeisimmän markkinadynamiikan mukaista lainan takaisinmaksua ja yhtiön tavanomaisen varainhallinnan mukaisesti.”

Minun kantani tähän? Uskon edelleen, että Nexo on kunnossa, mutta jos minulla olisi varoja siellä, olisin tänään varmasti hieman hermostuneempi kuin viime viikolla. Kuten sanoin Terran ollessa laskussa, näiden tuotteiden tuotto tällä hetkellä ei yksinkertaisesti ole riskin arvoinen. Useimmat tarjoavat Bitcoinille noin 4 %:n tuoton (Nexon peruskorko on 3%-4%) – oletko todella valmis riskeeraamaan kaiken sen takia?

On myös outoa, että Nexo ei varoittanut markkinoita etukäteen hälventämään huolta, sillä tämäkin olisi ollut itsestään selvää.

Älykäs riski-tuotto-peli on juuri nyt jättää tuottoa tuottavat tuotteet toistaiseksi pois, kunnes saamme selkeämmän kuvan. Koska vaikka Nexo on mielestäni kunnossa ja tämä on todennäköisesti paljon kohua turhasta – olen valtuuttunut keskustelemaan siitä, kuinka hyvin uskon Nexon toimivan suhteessa moniin muihin alan yrityksiin – emme todellakaan voi tietää varmasti… ja se kertoo kaiken.