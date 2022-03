Ansaitsemispelien räjähdysmäinen kasvu lohkoketjussa on ollut mahtava. Vuonna 2021 Play to Earn -kolikot olivat markkinoiden nopeiten kasvava omaisuus. Vaikka he ovat menettäneet osan viime vuoden voitoista, tämä alasektori on edelleen erittäin lupaava. Tässä syy:

Play to Earn kannustaa pelaajia pelaamaan palkintojen vuoksi.

NFT:iden integrointi Play-to-Earn -peleihin tuo uuden ulottuvuuden.

Kaikki suuret lohkoketjujen kehittäjät ja sijoittajat tukevat lohkoketjupelejä.

Joten jos unohdetaan hetkeksi Axie Infinity, on myös muitakin lohkoketju-pelejä, jotka voivat tuottaa moitteettomia tuloksia. Täällä he ovat:

Illuvium (ILV)

Illuvium (ILV) on mukaansatempaava RPG-seikkailupeli, joka antaa pelaajille pääsyn laajoihin maisemiin ja jännittäviin peliin. Se on rakennettu Ethereumiin ja siinä on useita tasoja. Siellä löytyy myös NFT-integraatio ja panostaminen sijoittajille.

Tietolähde: Tradingview

Illuvium toivoo tulevansa hallitsevaksi strategiapeliksi, joka houkuttelee miljoonia päivittäisiä käyttäjiä. Se on myös tällä hetkellä vielä alkuvaiheessa. Sen alkuperäinen token, ILV, käy tällä hetkellä kauppaa 534 dollarissa, mikä on noin 5 % nousua päivässä. Hankkeen markkina-arvo on myös alle 346 miljoonaa dollaria.

Battle of Guardians (BGS)

Battle of Guardians (BGS) on toinen reaaliaikainen ja mukaansatempaava peli, joka on kutsunut itseään "taistelupelien tulevaisuudeksi". Siinä on myös täysi NFT-integraatio, ja se pyrkii tarjoamaan käyttäjille todellisen taistelukokemuksen koko pelin ajan. Siellä löytyy myös laaja peliuniversumi, joka pitää asiat jännittävinä. Pelin alkuperäinen token on BGS, ja sen karvo on tällä hetkellä 0,01265 dollaria.

High Street (HIGH)