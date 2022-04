Onko Shiba Inu hyvä sijoitus? 5 syytä, miksi uskomme sen olevan

Shiba Inun hinta on ollut pettymys viime aikoina. Se on romahtanut yli 75 % kaikkien aikojen ennätyksestään, joten sen markkina-arvo on nyt yli 12 miljardia dollaria. Tämän seurauksena se on maailman 15. suurin kryptovaluutta. Treidaajien yleinen kysymys onkin, onko Shiba Inu hyvä sijoitus. Tässä artikkelissa käymme läpi, miksi uskomme, että SHIB on hyvä sijoitus.

SHIB on ERC-20-token

Shiba Inu tunnetaan yhteistyöstään Dogecoinin kanssa. Itse asiassa kolikko luotiin pyrkimyksenä tulla paremmaksi vaihtoehdoksi Dogecoinille. Nämä kaksi kolikkoa ovat kuitenkin radikaalisti erilaisia. Ensinnäkin DOGE on rakennettu tyhjästä käyttämällä proof-of-work -tekniikkaa. Sen perusta on samanlainen kuin Bitcoinin, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa voi louhia sitä.

Shiba Inu on kuitenkin Ethereum Request for Comments (ERC-20) -token. ERC on älykäs sopimusstandardi Ethereumiin rakentamiseen. Tämän seurauksena Shiba Inulla ei ole taustalla olevaa teknologiaa, mikä tarkoittaa, että se käyttää Ethereumin tarjoamaa järjestelmää.

Tämä on hyvä asia, kun otetaan huomioon, että Ethereum on nyt päivitysvaiheessa, jolloin sen kehittäjät ovat siirtämässä sitä proof-of-workista proof-of-stake-alustaan. Beacon-ketjun ja nykyisen Ethereumin yhdistäminen tapahtuu vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Siksi tämä yhdistäminen tekee Shiba Inusta nopeamman ja käyttäjäystävällisemmän.

Shiba Inu ei ole vainoastaan meemikolikko

Yksi Shiba Inua koskevista suurimmista huolenaiheista on se, että se on verkko, jolla ei ole hyödyllistä arvoa. Vaikka näin oli, kun se aloitettiin, asiat ovat muuttuneet dramaattisesti viime kuukausina. Sen kehittäjät ovat lisänneet sen hyödyllisyyttä, pyrkiessään tekemään siitä entistä hyödyllisemmän alustan.

Yksi hyödyllisimmistä tuotteista tunnetaan nimellä ShibaSwap. Tämä on Decentralized Finance (DeFi) -alusta, jonka avulla ihmiset voivat vaihtaa tokeneita, ostaa ja myydä non-fungible tokeneita ja jopa sijoittaa saadakseen tuottoa.

ShibaSwap on suhteellisen nuori tuote, jonka lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 70 miljoonaa dollaria. Siksi on todennäköistä, että Shiba Inu -hinta jatkaa kasvuaan tämän ekosysteemin kasvaessa. On mahdollista, että se kasvaa, koska Shiba Inu on suosittu treidaajien keskuudessa.

Siksi uskomme, että Dogecoinilla ja Shiba Inulla on samanlainen suhde kuin Ethereumilla ja Bitcoinilla. Vaikka Bitcoinia käytetään enimmäkseen maksuihin, Ethereumilla on lisäarvoa.

Shiba Inua on mahdollista panostaa

Panostaminen on prosessi, jossa sijoittaja voi ansaita tuottoa yksinkertaisesti tallettamalla kolikoitaan pörssiin. Sen rakentamisen vuoksi, Dogecoinia ei ole mahdollista panostaa. Mutta panostamalla Shiba Inua on mahdollista ansaita tuottoa.

Yksi helpoimmista tavoista ansaita nämä palautukset on Shiba Swapin käyttö. Voit tehdä tämän vierailemalla verkkosivustolla ja valitsemalla sitten hauta. Ajatuksena on, että kun hautaat SHIB:asi, ansaitset suhteessa panoksesi pooliin.

Panoksen jälkeen saat xSHIB:n, joka edustaa osuuttasi tuotosta. Nämä palkinnot jaetaan sitten joka viikko. Kirjoitushetkellä Shiba Inun panostamisen APY on 5,50%, mikä on kohtuullinen määrä.

Shiba Inu on tunnettu comebackeistaan

Toinen syy, miksi uskomme, että Shiba Inu on hyvä sijoitus, on se, että kolikko tunnetaan comebackeistaan. Kun Shiba Inu aloitettiin, sen hinta hyppäsi aluksi korkeimmalle 0,000040 dollariin. Tuolloin useimmat ihmiset rinnastivat sen Dogecoiniin, jolla oli tuolloin kaikkien aikojen paras aika.

Nämä voitot olivat kuitenkin lyhytaikaisia, koska kolikko putosi yli 90 % ja saavutti kaikkien aikojen alimman tason, 0,0000055 dollaria. Tuolloin useimmat ihmiset, mukaan lukien minä, uskoivat, että kolikko oli romahtanut. Tämä muuttui lokakuussa 2021, kun kolikko nousi kaikkien aikojen korkeimmalle 0,000090 dollariin. Tämä tarkoittaa, että kolikko voi aina palata.

Historia on täynnä kolikoita, jotka putosivat jyrkästi ja sitten nousivat takaisin. Esimerkiksi vuonna 2020 Bitcoin putosi yli 13 000 dollarista 3 500 dollariin, kun koronavirusepidemia alkoi. Vaikka useimmat ihmiset odottivat sen hinnan putoavan jatkuvasti, se palautui ja saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, lähes 70 000 dollaria.

Shiba Inun lasku ei ole yksittäistapaus

Lisäksi Shiba Inu on hyvä sijoitus, koska sen nykyinen lasku ei ole yksittäistapaus. Ensinnäkin useimmat kolikoista ovat olleet laskevassa trendissä kuukausia, koska sijoittajat ovat olleet huolissaan haukkamaisesta Yhdysvaltain keskuspankista . Erityisesti muut omaisuuserät, kuten osakkeet, ovat myös romahtaneet voimakkaasti Nasdaq 100 -indeksin pudotessa yli 10 % vuoden alusta.

Siksi tämä on hyvä asia, koska historiallisesti jyrkät laskutrendit eivät kestä ikuisesti. Odotan, että Shiba Inu ja muut kolikot palautuvat, kun osakkeiden myynti päättyy. Lisäksi SHIB:llä on erinomainen riski-hyötysuhde, koska se käy kauppaa halvalla.