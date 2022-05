Onko VeChain hyvä sijoitus? 5 syytä, miksi uskomme sen olevan

VeChain on johtava lohkoketjuprojekti, jonka rakensi LVMH:n, maailman suurimman luksusbrändin, entinen johtaja. VeChainin alkuperäinen tavoite oli auttaa yrityksiä käsittelemään toimitusketjunsa haasteita, yksinkertaisessa hajautetussa ekosysteemissä. Tässä artikkelissa selitämme, mikä VeChain on ja miksi se on mielestämme hyvä sijoitus.

Mikä on VeChain?

VeChain on lohkoketju-alusta, joka auttaa yrityksiä ratkaisemaan suurimmat toimitusketjun haasteet ympäri maailmaa. Tämän seurauksena se ratkaisee yhden suurimmista haasteista, joita monet yritykset ympäri maailmaa kohtaavat koronavirusepidemian ja ilmaantuneiden logistiikkahaasteiden vuoksi.

VeChainin perustivat Sunny Lu ja Jay Zhang. Lu toimi aiemmin LVMH Kiinan teknologiajohtajana ja Jay PwC China:n johtajana.

Verkko toimii yhdistämällä useita teknologioita, kuten QR-koodeja, NFC (Near-field Communication) ja radiotaajuustunnistusta. Tämän seurauksena sen käyttäjät kiinnittävät antureita toimitusketjunsa jokaiseen vaiheeseen, jotka sitten linkitetään lohkoketjuun. Lohkoketju ja siihen liittyvät älykkäät sopimukset tekevät näiden tietueiden muuttamisen mahdottomaksi.

VeChain käyttää ohjelmistoalustaa, joka tunnetaan nimellä VeThor, joka on rakennettu lohkoketju-teknologian massakäyttöön. Se on alusta, joka on rakennettu käyttämällä Proof-of-Authority-tekniikkaa, joka on sen ensisijainen hallintomekanismi. Toisin kuin proof-of-work ja proof-of-stake, PoA vaatii, että jokaisella solmulla on valtuutus päästäkseen verkkoon.

Nykyään VeChainia käyttävät eräät Kiinan johtavista yrityksistä. Joitakin VeChainia käyttävistä merkittävimmistä yrityksistä ovat LVMH, Walmart ja BMW.

VET vs VTHO

Toisin kuin monet muut lohkoketjut, VeChainilla on kaksi kryptovaluuttaa. Pääasiallinen, VET, on VeChain-ekosysteemin maksuvaluutta. VeChain on näistä kahdesta suosituin, ja sen markkina-arvo on yli 2,5 miljardia dollaria.

Toinen kolikko tunnetaan nimellä VeThor Token. Se luodaan VET:n avulla. Yritykset käyttävät sitä tuotteidensa seuraamiseen toimitusketjussa. Sen kokonaismarkkina-arvo on vain 104 miljoonaa dollaria. Joten tässä on joitain syitä, miksi uskomme, että VeChain on hyvä sijoitus.

Viime kuukausina VeChainin hinta ei ole liikkunut hyvin. Noustuaan kaikkien aikojen huipulle, 0,2842 dollariin, huhtikuussa 2021, sen hinta putosi yli 87 % nykyiseen 0,034 dollariin.

Suuri markkinamahdollisuus

Ensimmäinen tärkein syy, miksi VeChain on hyvä sijoitus, on se, että se käsittelee yhtä maailman suurimmista toimialoista. Vaikka sitä on vaikea arvioida, toimitusketjumarkkinoiden arvo oli yli 15,8 miljardia dollaria. Toimialan odotetaan yli kaksinkertaistuvan vuonna 2026, kun ala monimutkaistuu. Ajattele koronavirusepidemian ja Ukrainan sodan aiheuttamia jännitteitä toimitusketjussa.

Siksi on todennäköistä, että useammat yritykset ottavat käyttöön alustan pyrkiessään yksinkertaistamaan tai ratkaisemaan joitain suurimmista haasteistaan. Onneksi kumppanuuksien määrä kasvaa jatkuvasti.

Suurimpia VeChainia käyttäviä yrityksiä ovat muun muassa DB Schenker, Kuehne & Nagel, Bright Food, Fashion for Good, Haier ja Norway in a Box. Kun ne menestyvät, on mahdollista, että useammat yritykset ottavat sen käyttöön.

Kehittäjät omaksuvat VeChainin

Toinen syy, miksi VeChain on hyvä sijoitus, on se, että kaikenlaisia sovelluksia rakentavat kehittäjät ovat omaksuneet ekosysteemin. Tämän tilanteen on mahdollistanut se, että VeChainissa on älykkäitä sopimusominaisuuksia, jotka mahdollistavat sovellusten rakentamisen. Nyt on olemassa monia julkisesti saatavilla olevia sovelluksia, jotka on rakennettu käyttämällä VeChain-tekniikkaa.

Esimerkiksi VeChainilla rakennettiin Buy me a Coffee, yksinkertainen alusta, jonka avulla organisaatiot ja käyttäjät voivat tukea ammatillisen koulutuksen kautta. Sitä käytettiin myös Vexchangen, hajautetun pörssin, rakentamiseen. Sitä on myös käytetty rakentamaan projekteja NFT-teollisuudessa, kuten OceanEX, NFT Paper Project, VeGhost NFT ja VeHashes. Vaikka useimmat näistä hankkeista ovat pieniä, on todennäköistä, että ne palautuvat takaisin pitkällä aikavälillä.

VeChain on erittäin suosittu

Toinen tärkein syy, miksi VeChain on hyvä sijoitus, on se, että se on erittäin suosittu sijoittajien ja kauppiaiden keskuudessa. On selvää, että tämä suosio on viime aikoina laskenut jyrkästi sen suorituskyvyn vuoksi. Kuitenkin monet ihmiset pitävät sitä edelleen lompakkossaan.

VeChain Statsin mukaan VeChain-lohkojen määrä on noussut yli 12,1 miljoonaan. Tämä on huomattavan suuri määrä. Samaan aikaan VeChain-osoitteiden määrä on hypännyt yli 1,78 miljoonaan. Ja kolikon suorituskyvystä huolimatta, VeChainin verkkoaktiivisuuden määrä on ollut hieman vakaa.

VeChain on halpa

Lisäksi VeChain on hyvä sijoitus, koska se on vähän halpa. Ensinnäkin hinta on laskenut yli 80 % kaikkien aikojen huipultaan ja käy tällä hetkellä alimmalla tasolla sitten helmikuun 28. päivän. Tämä lasku on saanut aikaan kolikon, jolla käydään kauppaa merkittävällä alennuksella. Historiallisesti karhumarkkinat eivät kestä ikuisesti. Siksi on todennäköistä, että sen hinta nousee takaisin.

Useita kumppanuuksia

Lopuksi, VeChain kasvaa edelleen, vaikka kolikon hinta kamppailee. Esimerkiksi VeChain on solminut useita kumppanuuksia joidenkin maailman suurimpien yritysten kanssa. Se on esimerkiksi tehnyt yhteistyötä Direct Import Goodsin, PriceWaterhouseCoopersin ja Renaultin kanssa. Näiden kumppanuuksien odotetaan kasvavan jatkuvasti.