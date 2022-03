OriginTrail (TRAC) -kolikko aloitti päivän erittäin nousevalla asenteella, nousten yli 24 % ja saavutti päivittäisen huippunsa 0,7238 dollarissa, ennen kuin palasi nykyiseen hintaansa 0,672343 dollarissa.

Kolikko oli vielä kirjoitushetkellä vihreällä ja härkämäinen trendi näyttää nousevan päivä päivältä.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, mikä aiheuttaa OriginTrailin (TRAC) hinnan nousun.

Ennen kuin käsittelemme yksityiskohtia siitä, mikä ruokkii TRACin hintakehitystä, on tärkeää selittää, mikä TRAC on.

TRAC on alkuperäinen token OriginTrail-protokollalle, logistiikan ja toimitusketjun hallinnan lohkoketjuprotokollalle, jonka tavoitteena on olla ensimmäinen hajautettu tietograafi (DKG).

Syitä, miksi TRAC:n hinta on ollut armottomassa härkäjuoksussa viimeisten parin viikon aikana liittyy tällä hetkellä kolme päätekijää, joihin kuuluvat OriginalTrail v6:n nykyinen käyttöönotto, AidTrust Launch ja siirtyminen Web3- ja Polkadot-integraatioon.

Testnetissä käynnissä olevan OriginalTrailin nykyinen käyttöönotto on ensimmäinen merkittävä tekijä, joka on vaikuttanut suuresti TRACin hintaan.

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU

— Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022