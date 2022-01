Harmony, markkina-arvoltaan 42. suurin kolikko, on yksi tämän päivän suurimmista voittajista. Se on noussut yli 13 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tuleeko se nousemaan 40 parhaan joukkoon? Tämä opas selittää Harmonyn ominaisuudet, onko se hyvä sijoitus ja parhaat paikat Harmonyn ostamiseksi nyt.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta ONE Binance tänään

KuCoin on maailmanlaajuinen kryptovaluutta vastineeksi lukuisia digitaalisten hyödykkeiden ja cryptocurrencies. Käynnistettiin syyskuussa 2017 KuCoin on kasvanut yhdeksi suosituimmista salauksen vaihtoa ja on jo yli 5 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää yli 200 maassa ja alueella. Mukaan Alexa liikennettä ranking, KuCoin kuukausittainen ainutlaatuinen vierailu sijoittuu top 5 maailmanlaajuisesti.

Osta ONE KuCoin tänään

Harmony on lohkoketjualusta, joka on suunniteltu helpottamaan hajautettujen sovellusten (DApps) luomista ja käyttöä. Verkko pyrkii innovoimaan hajautettujen sovellusten toimintaa keskittymällä satunnaisen tilan jakamiseen, mikä mahdollistaa lohkojen luomisen sekunneissa.

Käsittelynopeuteen ja validointiin keskittyvä Harmony-pääverkko pyrkii mullistamaan lohkojen luomisen. Ottamalla käyttöön sirpalointiprosessin, yritys lyhensi solmujen validointiaikoja merkittävästi.

Solmujen suojauksen ja validointiprosessin turvaamiseksi Harmony esitteli Verifificable Random Function (VRF) -toiminnon puolueettomaan ja arvaamattomaan sirpalejäsenyyteen. Tämä tarkoittaa, että solmut ja validaattorit osoitetaan ja määrätään uudelleen satunnaistetulla tavalla.

Hankkeen Harmony Grants -ohjelma on aloite, jonka tavoitteena on tukea innovaatioita ja houkutella kehittäjiä Harmony-verkkoon.

Vastaus riippuu riskinhalustasi ja taloudellisesta tilanteestasi. ONE on riskialtis ja arvaamaton omaisuuserä. Käytä aikaa tutkimukseen ja määritä riskitaso, jonka olet valmis hyväksymään, ennen kuin teet sijoituksen Harmonyyn.

Suurin osa hintaennusteista on optimistinen Harmonyn suhteen, joka kumosi suurimman osan (- 24 %) viime viikon aikana koetuista tappioista. GovCapital uskoo, että se käy kauppaa 0,532 dollarissa ensi vuonna samaan aikaan ja nousee jopa 2,7 dollariin viiden vuoden kuluttua.

TradingBeasts ennustaa 0,4 dollaria per token ensi vuoden alkuun mennessä. Korkein arvio on 0,41 dollaria vuoden 2025 loppuun mennessä.

DigitalCoin arvioi keskihinnaksi 0,44 dollaria vuonna 2022, 0,52 dollaria vuonna 2023, 0,67 dollaria vuonna 2025 ja 1,13 dollaria vuoden 2028 loppuun mennessä.

$ONE $USD

I mean its pretty simple this coin is going to outperform the entire market in January/February.

See you at 0.50c soon. 🤌#HarmonyONE pic.twitter.com/eti8srwsPj

— Ghost💎🪐 (@GhostlyTrader) January 2, 2022