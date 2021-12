Osta OMG tänään: Tutustu parhaimpiin pörsseihin täältä

OMG:n live-hinta on tänään hieman yli 8 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 356,5 miljoonaa dollaria. OMG Networkin natiivi token menetti 4,43 % viimeisen 24 tunnin aikana. Koska suuntaukset voivat helposti kääntyä, voit ostaa sitä nyt täältä.

OMG Network, joka tunnettiin aiemmin nimellä OmiseGo, on Ethereum-lohkoketjulle rakennettu non-custodial Layer 2 -skaalausratkaisu. Ethereumin skaalausratkaisuna, OMG Network on suunniteltu mahdollistamaan ETH- ja ERC20-tokenien siirtäminen huomattavasti nopeammin ja halvemmalla kuin asioidessaan suoraan Ethereum-verkossa. OMG Networkin mukaan, sen huipputeknologialla on potentiaalia skaalata Ethereum tuhansiin tapahtumiin sekunnissa (TPS) – verrattuna 10–14 tps:n sijaan, johon Ethereum 1.0 pystyy tällä hetkellä.

Kuten aina kryptovaluuttojen kanssa, OMG voi olla hyvin epävakaa. Ei ole järkevää seurata OMG:n valuuttakurssia päivittäin, ellet ole scalper-treidaaja. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Digital Coin ennusti, että OMG tulisi saavuttamaan 22,55 dollarin hinnan tänä vuonna, joten se on kaukana tavoitteesta. Trading Beasts tekee maltillisemman ennusteen. He arvioivat kolikon nousevan 11 dollariin ensi vuoden alussa.

🆓OMG Network (OMG) Nov-25 #OMG $OMG: $OMG is a good project and this is a good opportunity to start accumulating it after a sharp drop. In the near future, $OMG can increase strongly to the $12, $15 and $20 zones in the near future. However, if it loses… https://t.co/DICE2gSC0l

— PaulWard (@PaulCryptoWard) November 25, 2021