Ovatko Bitcoin-louhijat antautumassa?

Bitcoinin louhinnan aktiviteettia on aina mielenkiintoista arvioida, erityisesti yhdessä hinnan ja laajempien markkinoiden tapahtumien kanssa.

Loppujen lopuksi louhijat ovat se ryhmä, joka saa juuri lyötyjä bitcoineja sitä mukaa, kun lohkoketju jatkaa kasvuaan. Näiden tulojen saaminen verkon alkuperäisenä kolikkona tarkoittaa, että heidän toimintansa voi olla suuntaa-antavaa.

Tällä hetkellä tapahtuu kuitenkin jotain merkittävää. Hash rate eli Bitcoin-verkon käyttämän laskentatehon määrä – eli louhijoiden määrä – on nousussa. Ja se nousee paljon.

Mutta samaan aikaan hinta laskee.

Olemme saavuttaneet kaikkien aikojen huippulukemat hash raten suhteen. Hinta on kuitenkin romahtanut, ennen kuin se on viime kuukausina liikkunut sivuttain tämän 20 000 dollarin tason ympärillä.

Tämä on epätavallista. Kuten yllä olevasta kaaviosta käy ilmi, edellisen kerran, kun hinta romahti rajusti – toukokuussa 2021 – myös hash rate laski. Tämä on luonnollista, sillä jälleen kerran louhijoiden tulot ovat Bitcoin, joten miksi louhinta-aktiivisuus ei laskisi vastauksena suureen hinnanlaskuun?

Sen sijaan hash rate ja verkon vaikeusaste pysyy korkeana. Useimpien mielestä tämä on hyvä asia. Ja he ovat oikeassa – mitä korkeampi hash rate, sitä turvallisempi verkko. Ja mitä turvallisempi verkko on, sitä terveempi Bitcoin on.

Mutta onko tässä järkeä? Katsotaanpa asiaa taloudellisesta näkökulmasta. Eivätkö louhijat myy niin paljon kuin pitäisi? Näyttää siltä, että louhijat eivät anna periksi, vaikka romahdus johti siihen, että kurssi kääntyi laskuun. Ethereumin siirtyminen syyskuussa proof-of-stake-menetelmään saattaa houkutella lisää louhijoita Bitcoiniin, mutta päivämäärät eivät oikein sovi yhteen.

Tarkistetaanpa, myyvätkö louhijat (kaavio arcane researchin kautta).

Kesän antautumisen jälkeen he eivät todellakaan ole myyneet. Mutta voiko tämä pian muuttua?

Kirjoitin äskettäin siitä, kuinka uskon voivamme olla yhden tapahtuman päässä ikävästä punaisesta kynttilänjalasta Bitcoinin suhteen. Katsoessani taustalla olevia louhintatietoja, hermostun jälleen. Tämä taas ei ole varmaa ja enemmänkin vain aavistus, mutta tarkistetaanpa, milloin viimeksi hash-kurssi on noussut laskevan hinnan myötä.

Tämä tapahtui vuoden 2018 puolivälissä… ja se ei ollut hyvä.

Tarkastellaanpa tätä ajanjaksoa hieman tarkemmin – yllä oleva kaavio on hieman hektinen. Kun kurkistamme vuoteen 2018, näemme tarkalleen, miten samanlainen hintojen hash-kurssi tapahtui hinnan laskusta huolimatta. Ja katsokaa sitten mitä tapahtui hinnalle loppuvuodesta 2018.

Se on huolestuttavaa. Ja jotkut ihmiset pitävät tätä laskusuhdanteen indikaattorina. Mutta kuten kaikki, jotka seuraavat analyysiäni tietävät, en ole aivan tyytyväinen menneiden Bitcoin-syklien ekstrapolointiin tähän päivään.

Kyllä, tämä tapahtui vuonna 2018. Mutta katsokaa Bitcoinia silloin. Olitko edes kuullut siitä? Koska monet eivät olleet – se oli vielä kapea-alainen omaisuuserä, joka ei vielä pitänyt meteliä trad-fi -maailmassa. Puhumattakaan siitä, että makroilmasto on tänään täysin erilainen, ja olemme suoraan uudessa korkoparadigmassa. Aiempia syklejä tarkasteltaessa ei pidä koskaan unohtaa, että yksikään noista sykleistä ei tapahtunut, kun olimme keskellä laajempaa talouden laskusuhdannetta.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään siitä, että näin on tapahtunut ennenkin. Minulle on vain hieman hämmentävää, että kaivostyöläisten myynti ei ole hieman korkeampi täällä, tai miksi hash-kurssi on kuutamolla niin aggressiivisesti.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että tämä indikaattori ei saa minua juoksemaan SELL-painikkeelle. Pidän kuitenkin kaivostoiminnan tietojen käyttämisestä laajemman analyysini yhteydessä, ja tämä on kummallinen tapahtuma. Ja kuten kirjoitin viime viikolla, pelkään, että tämä rapujen liike 20 000 dollarin tienoilla voi päättyä punaisen langan alle. Se on psykologisesti tärkeä taso, ja kun olemme murtautuneet sen alapuolelle, vastusta ei ole paljon.

Laajemmilla markkinoilla on liian monta muuttujaa, jotka voivat helposti mennä etelään, eikä Bitcoin ole luopunut liikaa kesän tarttuvan aallon jälkeen – varastot ovat itse asiassa olleet huonompia. Tämä taustalla oleva kaivostoiminta ei sammuta näitä huolenaiheita, vaikka se ei sitä korostakaan.