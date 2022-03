On käsittämätöntä ajatella, että juuri nyt Ethereum (ETH) voisi pudota alle 2 000 dollarin. Se tarkoittaa, että kolikko on keskellä karhumarkkinoita. Mutta se itse asiassa on mahdollista vallitsevien haittariskien vuoksi. Käymme niitä yksityiskohtaisemmin läpi alla, mutta ensin muutamia kohokohtia:

Suurin riski liittyy Ethereum 2.0:n mahdolliseen julkaisuun.

Kun Ethereum 2.0 sulautuu Beacon-ketjuun, se käynnistää vakavan myynnin useissa pörsseissä.

Tämä voi laskea ETH:n kohti 1 800 dollaria lähitulevaisuudessa.

Tietolähde: Tradingview

Ethereum (ETH) – Miksi yhdistäminen on riskialtista?

Ethereum on puhunut siirtymisestä kohti proof-of-stake -konsensusta jo jonkin aikaa. Tämän odotetaan tekevän kaupankäynnin nopeammaksi ja edullisemmaksi ketjussa. Mutta proof-of-staken yhdistäminen nykyiseen Ethereum Mainnetiin liittyy riskinsä.

Itse asiassa asiantuntijat varoittavat, että se laukaisee suuren myynnin kaikissa pörsseissä, mikä saattaa pudottaa ETH:n 1 800 dollariin. Lisäksi Ethereum on osoittanut hyvin vähän nousuvauhtia viime päivinä. Kolikon arvo on nyt noin 2 500 dollaria, ja sen 3 000 dollarin raja on vaikeuksissa.

Emme ole vielä varmoja, milloin siirtyminen kohti Ethereum 2.0:aa tapahtuu. Mutta viimeaikaiset raportit osoittavat, että lopullinen testaus on jo käynnissä. Hyvä uutinen on se, että mahdollinen pudotus palautuu nopeammin kuin muut laskut.

Miksi Ethereum 2.0 on hyvä asia?

Vaikka yhdistäminen Ethereum 2.0:aan on merkittävä tapahtuma, joka lisää ETH:n volatiliteettia, se on itse asiassa erittäin hyvä asia. Loppujen lopuksi suurin haaste Ethereumille on aina ollut sen verkon hidas nopeus ja korkeat kaasumaksut.

Siirtyminen kohti Ethereum 2.0:aa korjaa tämän. Se tarkoittaisi nyt, että Ethereumiin tulee lisää sovelluksia ja projekteja. Tällä on valtava vaikutus ketjuun ja sen tulevaan kasvuun.