Portugalista on muutaman viime vuoden aikana tullut turvasatama kryptosijoittajille.

Monet ovat siirtyneet sinne pandemian ajan, krypton noustessa korkeisiin lukemiin, ja nyt matto ollaan vetämässä heidän altaan.

Portugalin hallitus on ehdottanut uutta kryptovaluuttaan liittyvää veropolitiikkaa osana vuoden 2023 kansallista budjettiaan. 450-sivuisessa asiakirjassa, joka kattaa kaikki verotukselliset asiat, on 28 %:n pääomatulovero kryptovaluuttojen voitoista.

Kyseinen 28 prosentin myyntivoittovero on Portugalin standardi, mikä tarkoittaa, että Portugali ei ole enää paratiisi kryptobrodeoille ja -brodeille. Mukana on myös 4 prosentin vero ilmaisista kryptosiirroista sekä lisäleimaverot tietyissä tapauksissa.

Tärkeää on kuitenkin, että yli vuoden pidetyn krypton myynnistä saadut voitot ovat edelleen vapautettuja verosta. Tämä tarkoittaa, että ehdotettu pääomatulovero koskee todellisuudessa enemmän kaupankäyntiveroa.

Portugali oli vihjannut tästä aiemmin

Tämä liike ei tule yllätyksenä. Valtiovarainministeri Fernando Medina ilmoitti toukokuussa, että kryptovaluutan tuominen pääomatulojen nettoarvoon tapahtuisi ennemmin tai myöhemmin.

Päätös on seurausta siitä, että kryptovaluutta on luokiteltu uudelleen sijoitukseksi eikä rahaksi, mikä tarkoittaa, että se joutuu nyt pääomavoittoveron piiriin.

Lissabon ja Madeira

Portugalin pääkaupunkia Lissabonia pidetään yhtenä Euroopan kryptokeskuksista osittain (aiemmin?) löyhien kryptolakien vuoksi. Portugali tarjoaa myös helpomman reitin oleskelulupaabn muihin maihin verrattuna, mikä houkuttelee edelleen kryptosijoittajia.

Onkin mielenkiintoista nähdä miten tämä vaikuttaa tulevaisuuteen. Kilpailu lainkäyttöalueiden välillä vakiinnuttuakseen eurooppalaisiksi kryptopisteiksi on ollut kilpailullista. Maderia, Portugalin saari, josta supertähtijalkapalloilija, Cristiano Ronaldokin, on kotoisin, lähetti signaalin aikeestaan viimeisimmässä Bitcoin-konferenssissa Miamissa ilmoittamalla Bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi.

Lugano, pieni kaupunki Sveitsissä, on ainoa paikka Euroopassa, jossa Bitcoin on de facto laillinen maksuväline. Bitcoinin lisäksi stablecoin Tether on myös laillinen maksuväline, kun taas Lugano-spesifinen stablecoin on myös työn alla.

Lopulliset ajatukset

Karhumarkkinoiden jyllätessä ja sijoittajien kärsiessä kaikkialla, on syytä muistuttaa, että myyntivoittojen verottaminen edellyttää voittojen turvaamista.

Pääomavoittoveron periminen ei siis todennäköisesti haittaa lyhyellä aikavälillä. Muistakaa, että yli vuoden takaiset voitot ovat immuuneja. Ja koska Bitcoinilla käytiin kauppaa 69 000 dollarilla yksitoista kuukautta sitten, on epätodennäköistä, että monet treidaajat olisivat huolissaan 28 prosentin verosta lähiaikoina.

Siitä huolimatta on mielenkiintoista seurata, aikovatko kryptoharrastajat vaihtaa maisemia, kun Lugano ja muut paikat jatkavat ponnistelujaan digitaalisen rahan houkuttelemiseksi.

