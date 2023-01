Palaako Bitcoin takaisin? Miksi vuoden 2022 tuska erilaista kuin mikään aikaisempi

Pääkohdat

Bitcoin on sulkenut vuoden 64 prosentin laskulla, mikä on huonoin vuosi sitten vuoden 2018

Nämä karhumarkkinat ovat erilaiset, sillä ensimmäistä kertaa Bitcoinin olemassaolossa myös laajempi talous vetää taaksepäin

Bitcoinin korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa on erittäin korkea, mikä osoittaa, että se käy kauppaa korkean riskin omaisuuseränä

Fanit toivovatkin, että kyseinen linkki voitaisiin katkaista, mutta tällä hetkellä makroilmapiiri on pelottava Bitcoinille ja sellainen, joka on yllättäen murskannut hintansa viimeisen vuoden aikana

Kryptovaluuttasijoittajat sulkevat mielellään kirjan kauheasta vuodesta 2022.

Hinnat koko omaisuusluokassa romahtivat, kun maailma siirtyi uuteen korkoparadigmaan, jolloin alhaisen koron ja halvan rahan aikakausi on virallisesti ohi. Riskisijoitukset murskattiin, ja vain harvat sijoituskohteet ovat riskispektrillä kryptoa kauempana.

Bitcoinia tarkasteltaessa lippulaivakrypto ympäri maailman päätti vuoden 16 547 dollarissa verrattuna 46 311 dollariin vuoden alussa. Tämä tarkoittaa 64 prosentin pudotusta. Mutta kuinka huono suorituskyky oli historiallisesti omaisuudelle, joka on tunnettu sekä räjähdysmäisistä voitoista että hyytävistä tappioista?

2022 Bitcoinille toiseksi huonoin vuosi

Tarkasteltaessa vuotuisia tuottoja vuodesta 2011 lähtien – ensimmäisestä vuodesta, jolloin oli saatavilla riittävästi likviditeetti- ja hintatietoja – käy ilmi, että Bitcoinin 64 prosentin pudotus tänä vuonna oli sen toiseksi huonoin luku, vain vuoden 2018 72 prosentin pudotuksen jälkeen. Jälkimmäinen tapahtui sen jälkeen, kun Bitcoin oli noussut 20 000 dollariin vuoden 2017 lopulla, jolloin se tuli ensimmäistä kertaa todella valtavirran tietoisuuteen.

Tässä yhteydessä luvut osoittavat, että vuosi 2022 voisi olla vain toinen vuosi, eikö? Bitcoin on pudonnut monta kertaa aiemmin, ja aina palannut. Valitettavasti tällä kertaa asiassa on juju.

Bitcoin kokee taantuman ensimmäistä kertaa

Satoshi Nakamoto julkaisi Bitcoinin valkoisen kirjan vuonna 2008, suuren finanssikriisin jälkimainingeissa. Genesis Blockissa on viittaus brittiläiseen Times-sanomalehteen: ”The Times 03/Jan/2009 Liittokansleri toisen pankkien pelastuspaketin partaalla.”

Ensimmäistä kauppaa käytiin vuonna 2009, joten Bitcoin joutui tähän kriisin jälkeiseen ympäristöön, jossa vallitsee nolla (tai jopa negatiivinen) korkotaso, lämmin rahan painatin ja räjähdysmäiset riskiomaisuudet. Nopea katsaus osakemarkkinoiden tuottoon Bitcoinin lanseerauksen jälkeen osoittaa, että tähän vuoteen asti asiat ovat olleet pelkkää vauhtia.

Ensimmäistä kertaa historiansa aikana Bitcoin kokee taantuman laajemmassa taloudessa. Rahan painatin on sammutettu ja korkoja on nostettu. Federal Fundin korko on nyt 4,25–4,5 prosenttia.

Tämä on erittäin tärkeää, koska huolimatta siitä, mitä jotkut Bitcoin-evankeliset väittävät, Bitcoin käy kauppaa korkean riskin omaisuuseränä. Hintatiedot yksinkertaisesti todistavat tämän ilman epäilystäkään, sillä sen korrelaatio S&P 500:n kanssa on taivaissa – ja nousi vasta viime vuonna sen jälkeen, kun korkoja alettiin nostaa huhtikuussa 2022, kuten kirjoitin tässä artikkelissa ja näytin alla olevassa kaaviossa.

Aiemmat karhumarkkinat eivät ole olleet samat

Tästä syystä Bitcoinin aikaisempien karhumarkkinoiden palautusten ekstrapolointi on naiivia. Maailma on nyt erilainen paikka kuin koskaan Bitcoinin historiassa. Vain vapaan rahan markkinat eivät voi jatkua ikuisesti, ja nyt on Bitcoinin aika näyttää maailmalle mistä se on tehty.

Bitcoinia verrataan usein kultaan, mutta kiiltävä metalli on osoittanut pitkän näyteajon aikana, että sitä voidaan pitää suojana ja hyvämaineisena arvon säilyttäjänä, jonka kautta sijoittajat voivat säilyttää omaisuutensa. Kullan historiallisen tuoton piirtäminen alla osoittaa selvästi, että se nousee epävarmuuden aikoina. Tämä on sellainen kaavio, jonka haluat nähdä, kun astumme taantumaan.

Valitettavasti Bitcoinilla on tähän mennessä käynyt kauppaa äärimmäisen korkealla korrelaatiolla osakemarkkinoiden kanssa. Ajan myötä kannattajat toivovat, että tämä linkki katkeaa. Siitä keskustellaan, mutta nyt on varmaa, että Bitcoin on niin kaukana ”suojauksesta” kuin se voi olla.

Jos Yhdysvaltain keskuspankki hiljenee ja hillitsee koronnostoja, voit olla varma, että omaisuuserien hinnat nousevat jälleen – ja riskispektrissä kauempana olevat, kuten teknologiaosakkeet ja Bitcoin, ovat suuria voittajia.

Pitkällä aikavälillä biljoonan dollarin kysymys onkin voidaanko tämä korrelaatio katkaista ja voiko Bitcoin saavuttaa himoitun arvon säilytyspaikan aseman.