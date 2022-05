Palautuuko Terra (LUNA) koskaan takaisin 120 dollariin?

Terra (LUNA) on hallinnut kryptoalan uutisia viimeisen kahden viikon aikana. Kolikko laski kymmenen arvokkaimman krypto-omaisuuden joukosta alle 200:n joukkoon. Kaikki tapahtui vain muutamassa päivässä. Joten tuleeko kyseinen stablecoin-alusta palaamaan koskaan kukoistusaikaansa? Tässä joitain kohokohtia:

Terra on kirjaimellisesti romahtanut viimeisen viikon aikana

Kolikko on saavuttanut kaikkien aikojen pohjan, vaikka olemme nähneet jonkin verran elpymistä

Tällä hetkellä LUNA kohtaa valtavaa volatiliteettia, joka vaihtelee jopa 50 % verran päivässä

Tietolähde: Tradingview

Palaako Terra koskaan 120 dollariin?

Terraa (LUNA) on aina pidetty kirsikkana kakun päällä krypton suhteen. Se oli markkinoiden kymmenen arvokkaimman omaisuuden joukossa, ja sen kauppa kävi pitkään yli 100 dollarin. Mutta pitkän alkuvuoden laskukauden jälkeen, kolikon arvo oli noin 40 dollaria.

Viimeisetkin sen arvosta kuitenkin pyyhittiin pois, kun sen dollariin sidottu UST-stablecoin menetti kiinnityksensä. LUNA yksinkertaisesti romahti ja sitä myydään nyt senteillä. Paluu loistoon ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Vaikka pientä toipumista on raportoitu viime päivinä, LUNA:n ympärillä on hyvin paljon vaihtelua.

Lisäksi ne monet asiat, joiden täytyy tapahtua ennen kuin LUNA voisi saada mahdollisuuden, eivät ole vieläkään tapahtuneet. UST on edelleen irrotettu, ja Terra-yhteisössä on loppumassa keinot puolustaa stablecoinia. On ihme, jos LUNA palaisi 10 dollariin, puhumattakaan 120 dollarista.

Pitäisikö LUNA:n dippi ostaa?

Voit vaihtaa LUNA:a jo nyt, mutta älä pidä sitä. Kuten yllä todettiin, suuren volatiliteetin vuoksi kolikon arvo vaihtelee villisti.

Tämä antaa lyhytaikaisille spekulatiivisille treidaajille mahdollisuuden voittaa suuria voittoja. Mutta pitkällä aikavälillä ajateltuna, LUNA on juuri nyt liian riskialtis.