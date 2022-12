Paljastus: 5 altcoinia pitkän aikavälin sijoitukseksi vuodesta 2023 eteenpäin

Altcoinit tuottavat jatkuvasti suurimmat prosentuaaliset nousut kaikista digitaalisista omaisuusluokista. Varhaisen vaiheen lohkoketjuprojekteilla on potentiaalia houkutella ajan mittaan miljoonia käyttäjiä, ja alan innovaatiovauhti on huima.

Viimeaikaiset hinnat tarjoavat erinomaisen tilaisuuden altcoinien ostamiseen niille, jotka haluavat saavuttaa voittoja pidemmällä aikavälillä. Altcoin-hintaennuste vuodelle 2025 onkin siksi vertailupohjana otollinen. Tässä artikkelissa luetellaan viiden altcoinin hintaennusteet, jotka viittaavat suuriin potentiaalisiin voittoihin vuoteen 2025 mennessä.

#1 Metacade (MCADE) – Suurin ketjutettu pelihalli

Yleiskatsaus

Metacade on upouusi GameFi-alusta, joka näyttää olevan valmis nousuun. Tiimi rakentaa kehittynyttä play-to-earn -alustaa, josta tulee Web3-maailman suurin digitaalinen pelihalli. Metacade pyrkii avaamaan GameFi-pelaajille loputtomiin ansaintamahdollisuuksia sekä tarjoamaan heille uusia tapoja tuottaa kryptopalkintoja ainutlaatuisia ominaisuuksia hyödyntämällä.

Alustasta on tarkoitus tulla lohkoketjupelaamisen keskus, jossa käyttäjät palkitaan MCADE-tokeneilla siitä, että he jakavat kaiken tietämyksensä GameFin saralla. Uusimpia oivalluksia, menetelmiä ja parhaita pelejä jakamalla Metacade-yhteisö voi ansaita MCADE:a. Tämän lisäksi Metacade esittää arvokkaimmat GameFi-alphat suoraan alustalla, mikä tarjoaa uusille peleille kätevän tavan saada näkyvyyttä lohkoketjupelaajien keskuudessa.

MCADE-tokenin haltijat voivat myös äänestää siitä, mitä uusia GameFi-projekteja he haluaisivat eniten pelata tulevaisuudessa, mikä auttaa ohjaamaan rahoitusta luoville kehittäjille Metagrants-ohjelman puitteissa. Näin yhteisö saa itse mahdollisuuden osallistua joidenkin parhaiden nousevien pelisovellusten kehittämiseen, jotka on juuri rakennettu alustaa varten.

Altcoinin hintaennusteeseen vuonna 2025 vaikuttavista yleisistä tekijöistä panostaminen sijoittuu listalla korkealle. Metacaden käyttäjät voivat panostaa MCADE-tokeneita ansaitakseen passiivista tuottoa, ja äänestää hallintoehdotuksissa hankkeen kypsyessä ja pyrkiessä muuttumaan hajautetuksi autonomiseksi organisaatioksi ( DAO ).

Tokenomiikka

MCADE-tokeneita on yhteensä 2 000 000 000 kappaletta. Tästä tarjonnasta 70 %, eli 1 400 000 000 MCADE:a, vapautetaan altcoinin presaleen. Presale on kryptosijoittamisen varhaisimmassa vaiheessa, ja se on herättänyt laajaa huomiota GameFin sijoittajien keskuudessa ja laajemmin Web3-maailmassa .

Miksi ostaa MCADE:a?

Metacadella on erittäin ammattitaitoinen tiimi, joka rakentaa kehittynyttä GameFi-alustaa, johon sisältyy ainutlaatuisia toimintoja. Sen lisäksi, että pelaajat pääsevät käsiksi laajaan valikoimaan erilaisia play-to-earn-pelejä, he voivat myös suoraan vaikuttaa GameFi-alan tulevaisuuteen äänestämällä Metacaden hallintoaloitteista ja antamalla rahoitusta pelinkehittäjille.

Projekti tuntuu olevan suosittu kryptoharrastajien keskuudessa jo nyt, sillä sen tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta. MCADE lanseerataan vain 0,008 dollarin hinnalla tokenia kohti, ja näyttää siltä, että se nousee presalen aikana merkittävästi lähtölukemistaan sitä mukaa kun yhä useammat sijoittajat tulevat mukaan. Kannattaa pitää mielessä, että presale tapahtuu ennen julkista IDO:ta, mikä voi merkitä suuria heilahteluja hinnassa nykytasoon nähden projektin merkittävän pitkän aikavälin potentiaalin vuoksi.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2025 altcoin-hintaennusteen saralla Metacade erottuu joukosta äärimmäisen lupaavana ehdokkaana lähentää sekä pelejä että krypto p2e:tä, MCADE -hintaennuste vuonna 2025 on 6,00 – 8,00 dollaria, mikä tarkoittaa 750-1000-kertaista kasvua.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2025 altcoin-hintaennusteen saralla Metacade erottuu joukosta äärimmäisen lupaavana ehdokkaana lähentää sekä pelejä että krypto p2e:tä, MCADE -hintaennuste vuonna 2025 on 6,00 – 8,00 dollaria, mikä tarkoittaa 750-1000-kertaista kasvua.

#2 XRP (XRP) – Maailmanlaajuinen varanto rahoituslaitoksille

Yhteenveto

XRP on kryptovaluutta, jonka Ripple Labs loi vuonna 2012. Se on Ripple Labsin luoman hajautetun lohkoketjuverkon XRPL:n (XRP Ledger) omaisuuserä. XRP-protokollan tavoitteena on tarjota nopeampi ja halvempi tapa lähettää rahaa maailmanlaajuisesti. Sen lisäksi, että XRP helpottaa rajat ylittäviä maksuja, rahoituslaitokset voivat käyttää sitä varantovaluuttana.

XRP on markkina-arvoltaan yksi suurimmista kryptovaluutoista, ja se mainitaan usein samassa yhteydessä Bitcoinin ja Ethereumin kanssa. Se on yksi alkuperäisistä kryptovaluutoista, sillä se lanseerattiin kolme vuotta Bitcoinin jälkeen ja kolme vuotta ennen Ethereumia. XRP eroaa kuitenkin melkoisesti näistä muista kryptovaluutoista sekä teknologiansa että käyttötarkoituksensa osalta, sillä se on suunniteltu palvelemaan keskuspankkijärjestelmää edullisena vaihtoehtona fiat-valuutalle.

Tokenomiikka

XRP-tokenien enimmäismäärä on 100 000 000 000. Tällä hetkellä liikkeessä on hieman yli 50 000 000 000 tokenia eli noin 50 % kokonaistarjonnasta. Protokollaan on joulukuusta 2017 alkaen käytössä ollut sisäänrakennettu aikataulu, jonka mukaan kuukausittain vapautetaan 1 000 000 000 XRP-tokenia.

Miksi XRP on ostamisen arvoinen?

Kryptovaluutta- ja lohkoketjuteknologian yleistyessä kaikkialla maailmassa keskuspankit ovat harkinneet digitaalisten valuuttojen käyttöönottoa rajat ylittävien maksujen helpottamiseksi. Nämä digitaaliset valuutat tunnetaan nimellä CBDC, ja näiden altcoinien käyttöönotosta maailmantaloudessa puhutaan yhä enemmän .

Yleisesti uskotaan, että XRP:llä on tärkeä rooli tämän siirtymän mahdollistamisessa. Tätä näkemystä tukee muun muassa se, että Ripple Labs on jo solminut kumppanuuksia joidenkin suurten pankkien ja rahoituslaitosten, kuten Santanderin, Bank of Englandin ja JP Morganin kanssa.

XRP-altcoin käynyt pitkällistä oikeudenkäyntiä SEC:n sen määrittämiseksi, onko kyseessä kryptovaluutta vai arvopaperi. Tämän odotetaan kuitenkin päättyvän XRP:n kannalta myönteisesti. XRP:n hintakehitystä hillitsi jonkin verran vuoden 2021 nousumarkkinoiden aikana käynnissä oleva SEC:n oikeudenkäynti, mutta kun se saadaan päätökseen, vain taivas on XRP:n rajana.

XRP:n hintaennuste 2025: 4,42 dollaria. Tällöin puhutaan noin kymmenkertaisesta kasvusta nousevalla hintaennusteella tokenin nykyisestä hinnasta. Tämä johtuu siitä, että altcoinilla on selkeä käyttötarkoitus maailmanlaajuisessa rahoitusjärjestelmässä, jonka lisäksi sen odotetaan vapautuvan SEC:n kanssa käydystä oikeudenkäynnistä lähitulevaisuudessa.

#3 The Graph (GRT) – API:t kehittäjille

Yhteenveto

The Graph on hajautettu protokolla sovellusten (dApps) rakentamiseen Ethereumin lohkoketjussa. The Graphin avulla kehittäjät voivat kysyä tietoja Ethereumista hyödyntämällä API:iden kyselykielenä käytettävää GraphQL:ää. GRT on The Graphin natiivi token, jota käytetään verkon suojaamiseen ja joka tarjoaa pääsyn tietokannassa oleviin API-ohjelmiin.

The Graph on hyödyllinen työkalu lohkoketjukehittäjille, sillä se kerää ja yhdistäälaajan joukon API:ita, joita voidaan käyttää hajautettujen sovellusten perustana Ethereum-verkossa. The Graph on puhtaasti hajautettu palvelu, joka on suojattu Ethereumin lohkoketjulla, mikä tarkoittaa, että yksikään pahantahtoinen toimija ei voi muuttaa The Graphissa säilytettäviä tietoja. Se on myös avointa lähdekoodia, mikä takaa avoimuuden.

Tokenomiikka

GRT:n kokonaisvaranto on 10 000 000 000 tokenia, joista 69 % on tällä hetkellä kierrossa. Julkaisuaikataulu on laadittu siten, että loput tokeneista vapautuvat säännöllisin väliajoin seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Miksi GRT on ostamisen arvoinen?

The Graphilla on Ethereumin ekosysteemissä tärkeä tehtävä. Koska Ethereum on avointa lähdekoodia ja antaa rakentajille luvanvaraisen pääsyn, se tarjoaa myös avoimen lähdekoodin työkaluja, joiden avulla kuka tahansa voi vapaasti rakentaa virallisten resurssien avulla.

The Graph voi laajentaa tätä toiminnallisuutta ja tarjota kehittäjille kattavan työkalupakin, joka auttaa suoraan laajentamaan Ethereumin ekosysteemiä. Kun hajautettuja sovelluksia rakennetaan ajan myötä yhä enemmän ja useammat kehittäjät käyttävät The Graphia, povaa GRT:n hintaennuste merkittävää nousua.

GRT:n hintaennuste 2025: 1,14 dollaria. Tämä altcoin näyttää kirivän takaisin merkittävän osan viimeaikaisesta notkahduksestaan. Se saattaa jopa ponnistaa eteenpäin kohti kaikkien aikojen huippulukemaansa – 2,34 dollaria.

#4 BNB (BNB) – Suurin CEX

Yhteenveto

BNB on maailman suurimpana keskitettynä pörssinä (CEX) tunnetun Binancen virallinen token. BNB oli alun perin ERC-20-altcoin, joka oli rakennettu Ethereumin lohkoketjun varaan, mutta on sittemmin siirtynyt Binance Smart Chainiin, Binancen omaan lohkoketjuun. Binance Smart Chain on Ethereumin haarautuma, ja se toimii samoilla periaatteilla kuin Ethereumin alkuperäinen Proof of Work -protokolla ennen syyskuussa 2022 tapahtunutta The Mergeä.

BNB:llä on Binancessa useita käyttötarkoituksia. Sitä käytetään muun muassa maksujen maksuvälineenä, panostusvälineenä ja Binance-ekosysteemin tiliyksikkönä. BNB:tä käytetään myös Pancake Swapin, Binance Smart Chainin varaan rakennetun hajautetun pörssin (DEX) käyttövoimana.

Tokenomiikka

BNB:tä on yhteensä 200 000 000 kappaletta, joista hieman alle 160 000 000 on nyt kierrossa. Määrä pienenee edelleen, kun tokeneita poltetaan neljännesvuosittain – aina siihen saakka kun kokonaistarjonta saavuttaa 100 000 000 BNB:tä.

Miksi BNB on ostamisen arvoinen?

BNB:n hinta on tiiviisti sidoksissa Binance-järjestelmän menestykseen, ja kun pörssin suosio on kasvanut, myös BNB:n hintaennuste on noussut. Kun kryptovaluutta jatkaa leviämistään kaikkialla maailmassa, Binancen kaltaisilla keskitetyillä pörsseille povataan tärkeää roolia. Ne tarjoavat hyödyllisen ja helposti saatavilla olevan menetelmän kryptovaluuttojen ostamiseen ja kaupankäyntiin.

BNB:llä on osana protokollaansa myös polttomekanismi, jossa verkostossa maksettujen maksujen kokonaismäärästä otetaan prosenttiosuus, ja vastaava määrä BNB-tokeneita poistetaan liikkeestä neljännesvuosittain. Tämä tarkoittaa, että BNB:n kokonaistarjonta pienenee kolmen kuukauden välein, mikä tarkoittaa myös sitä, että jokainen kierrossa oleva BNB muuttuu ajan myötä yhä arvokkaammaksi.

BNB:n hintaennuste 2025: 2 800 dollaria. Koska Binance ei enää joudu kilpailemaan FTX:n kanssa CEX-listojen kärkipaikasta, BNB altcoin näyttää nousevan seuraavan nousukauden aikana, sillä ajankohtana se houkuttelee tyypillisesti enemmän käyttäjiä. Yhdessä deflatorisen tarjonnan kanssa tokenilla on potentiaalia nousta 10-kertaiseksi nykyisestä hinnastaan.

#5 Splinterlands (SPS) – Suosittu TCG

Yhteenveto

Splinterlands on digitaalinen keräilykorttipeli, joka hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Splinterlands-alustan avulla pelaajat voivat tehdä ostoksia, käydä kauppaa ja taistella digitaalisilla korteilla, jotka on julkaistu NFT:nä. Peli on erittäin suosittu: pelaajien välisissä PvP -otteluissa on käyty jopa yli miljardi erilaista taistelua.

Splinterlands käyttää Splintershardsia (SPS) alustan hallintotokenina. Pelaajat voivat SPS:n avulla äänestää erilaisista ehdotuksista, jotka voivat suoraan vaikuttaa alustan tulevaisuuteen, kuten uusiin ominaisuuksiin ja kassanhallintaan. Splinterlandsilla on toinen natiivi token nimeltä Dark Energy Crystals (DEC), jota käytetään palkitsemiseen.

Tokenomiikka

SPS-tokeneita on yhteensä 967 721 814 kappaletta, joista noin 87 % on tällä hetkellä kierrossa.

Miksi SPS on ostamisen arvoinen?

Splinterlands-alustan suosion kasvaessa myös SPS:n kysynnän odotetaan lisääntyvän. Splinterlands tarjoaa edistyksellisen kaupankäyntikorttipelin, joka palvelee suurta käyttäjämäärää eri puolilla maailmaa Play-to-Earn-toiminnollaan.

Kaupankäynnin kautta digitaalisia varoja alustan integroidussa pörssissä, Splinterlands antaa enemmän kontrollia takaisin pelaajille ja luo likviditeettiä token-palkintoja varten. Peli on hyvin suunniteltu, ja sen käyttäjämäärät ovat jo kasvaneet merkittävästi, vaikka se julkaistiin vasta heinäkuussa 2021.

Splinterlands palauttaa määräysvallan takaisin pelaajien käsiin ja luo likviditeettiä token-palkkioille käymällä kauppaa digitaalisilla varoilla alustan integroidussa pörssissä. Peli on taidokkaasti suunniteltu, ja sen käyttäjämäärät ovat jo kasvaneet huomattavasti, vaikka se julkaistiin vasta heinäkuussa 2021.

SPS-hintaennuste 2025: 1,63 dollaria. Koska Splinterlands on saavuttanut lyhyessä ajassa merkittävän määrän käyttäjiä, se näyttää olevan valmis laajentamaan viimeaikaista menestystään. Jos projekti jatkaa kasvuaan, SPS-altcoin hyötyy suuremmasta kysynnästä, ja hintaennusteen mukaan nousta sen seurauksena merkittävästi.

Yhteenveto: Metacade on huikea mahdollisuus bear-markkinoista huolimatta

On faktaa, että altcoinien kurssilaskut voivat olla äärimmäisen brutaaleja. Olemme nähneet useiden keskeisten projektien romahtavan viime kuukausien aikana, sekä FTX- että Terra-ekosysteemit mukaan lukien. Näiden projektien romahtamisen seurausvaikutukset ovat olleet katastrofaalisia altcoineille, ja hinnat ovat laskeneet kautta linjan.

Tarkkaavaiset sijoittajat näkevät edessään kuitenkin valtavan mahdollisuuden. Tämän listan viidelllä altcoinilla on korkeat hintaennusteet vuodelle 2025.

MCADE-hintaennuste 2025: 6-8 dollaria (750x-1000x nykyisestä hinnasta).

XRP-hintaennuste 2025: 4,42 dollaria (10x nykyisestä hinnasta).

GRT hintaennuste 2025: 0,55 dollaria (9x nykyisestä hinnasta).

BNB hintaennuste 2025: 2 800 dollaria (10x nykyisestä hinnasta)

SPS hintaennuste 2025: 1,63 dollaria (40x nykyisestä hinnasta)

Vahvan perustan omaavat projektit tarjoavat erinomaisen ostomahdollisuuden näin alhaisilla hinnoilla. Nämä altcoinit tulevatkin hyvin todennäköisesti saavuttamaan huomattavia voittoja jopa ennen seuraavia nousumarkkinoita.

Metacade näyttää räjähtävän käsiin jo sen presalen aikana, sillä natiivit MCADE:t lanseerataan vain 0,008 dollarilla tokenia kohden. Vaikka se voisi saavuttaa suuria prosentuaalisia nousuja ajan myötä, kaikilla tässä luetelluilla altcoineilla näyttää olevan loistava tulevaisuus edessään. Tämä viimeaikainen notkahdus näyttää ennemminkin flash-myynniltä kuin miltään muulta, mikä tarkoittaa sitä, että pitkän aikavälin sijoittajilla on edessään otollisia mahdollisuuksia lyödä rahoiksi.

