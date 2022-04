Paras hankkimani kryptovaluutta juuri nyt

Kryptovaluutat ovat menettäneet kiiltonsa vuodesta 2021. Suurin osa niistä on pudonnut yli 40 % kaikkien aikojen huipuistaan ja päivittäin vaihdettavien kolikoiden määrä on laskenut. Silti kaaoksen keskellä joillakin kryptovaluutoilla menee edelleen hyvin. Tässä raportissa skäyn läpi, miksi Terra on paras kryptovaluuttani tällä hetkellä.

Mikä on Terra?

Terra on johtava lohkoketjuprojekti, jonka aloitti ryhmä eteläkorealaisia ohjelmistokehittäjiä. Heidän tavoitteenaan oli käyttää Bitcoinin inspiraatiota rakentamaan uusi rahamuoto, joka on helppokäyttöinen ja turvallinen. Heidän ensimmäinen verkkoaan käyttävä tuotteensa oli Chai-niminen alusta, joka on kasvanut yhdeksi maan suosituimmista fintech-sovelluksista.

Nykyään Terra tunnetaan enimmäkseen algoritmisesti säädetyistä stabiileista kolikoistaan. Stablecoin on kryptovaluutta, jonka takana on toinen vakaa omaisuus, kuten Yhdysvaltain dollari. Toisin kuin Tether ja USD Coin, Terran stabiileihin kolikoihin vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan markkinavoimat. Kun Terran kysyntä on suurta ja tarjonta vähäistä, sen hinnat nousevat – ja päinvastoin.

Sen Terra USD on maailman neljänneksi suurin vakaa kolikko, jonka markkina-arvo on yli 16 miljardia dollaria. Sillä on myös TerraKRW (KRT), jonka markkina-arvo on noin 30,7 miljoonaa dollaria.

Terra on kasvanut

Terran hallintokolikko tunnetaan nimellä LUNA. CoinGeckon mukaan sen markkina-arvo on yli 35 miljardia dollaria, mikä tekee siitä maailman kahdeksanneksi suurimman kolikon.

Terra, kuten muutkin lohkoketjuprojektit, kuten Solana ja Near, on kerännyt miljardeja dollareita riskipääomayhtiöiltä. Helmikuussa kehittäjät keräsivät miljardi dollaria tokenmyynnillä. Tuolloin kehittäjät sanoivat käyttävänsä näitä varoja Bitcoin-reservin rakentamiseen vakaille kolikoilleen.

Ja maaliskuussa kehittäjät ilmoittivat ostavansa Bitcoinia 10 miljardin dollarin arvosta ja Avalanchen 200 miljoonan dollarin arvost a. Näiden ostojen tavoitteena on antaa heille takaisin sen vakaat kolikot, joista on tullut erittäin menestyviä.

Terran ekosysteemi

Terran ekosysteemin lisäksi toinen syy, miksi siitä on tullut paras ostamani kryptovaluutta on se, että sen ekosysteemi on kasvanut.

Vaikka Terra tunnetaan vakaasta kolikoistaan, tosiasia on, että sitä käytetään laajalti myös muissa paikoissa. Merkittävin niistä on se, että Terraa käytetään alustana hajautettujen rahoitussovellusten (DeFi) rakentamiseen.

Terran stablecoinien ja LUNA:n menestys markkinoilla on houkutellut lisää kehittäjiä ekosysteemiin. Itse asiassa DeFi Llaman mukaan Terrasta on tullut toiseksi suurin alusta DeFi-kehittäjille Ethereumin jälkeen. Ja jos trendi jatkuu, on todennäköistä, että se ohittaa Ethereumin tulevina vuosina.

Terran lukittu kokonaisarvo (TVL) on 28 miljardia dollaria. Jotkut ekosysteemin suurimmista sovelluksista ovat alan suurimpia.

Esimerkiksi Anchor Protocol on suurin Terran teknologialla rakennettu DeFi-alusta. Sen TVL on 15 miljardia dollaria, ja se on edelleen vahvalla kasvulla. Sitä seuraavat Lido, jonka TVL on 8,22 miljardia dollaria, ja Astroport, jolla on 1,6 miljardia dollaria. Muita johtavia Terralla rakennettuja DeFi-sovelluksia ovat muun muassa Stader, Mirror Protocol ja Prism Protocol.

Huomionarvoista on, että Terran ekosysteemin 11 sovelluksen TVL on yli 100 miljoonaa dollaria. Tämä on huomattava määrä, kun otetaan huomioon, että sen ekosysteemi on vielä pieni ja kasvava.

Terran hinnan suorituskyky

Toinen syy, miksi Terra on paras hankkimani kryptovaluuttani on se, että sen suorituskyky ei yleensä korreloi Bitcoinin ja muiden kolikoiden kanssa. Esimerkiksi, kuten alla näkyy, LUNA hyppäsi kaikkien aikojen ennätykseensä vuonna 2021. Tuolloin Bitcoin oli vielä huomattavasti alle kaikkien aikojen ennätyksensä. Lisäksi se on ylittänyt Bitcoinin ja muut kolikot vuosien varrella, mikä tekee siitä hyvän kolikon ostettavaksi.