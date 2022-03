Parhaat altcoinit, joilla aloittaa maaliskuun sijoitusmatka

Kryptomarkkinat ovat viime aikoina olleet sekä nousussa että laskussa. Epävakaata markkinatilannetta on hyvin vaikea ennustaa, mutta tästä huolimatta edelleen on joitain sellaisia altcoineja, jotka pysyvät erittäin nousevina pitkän aikavälin näkökulmasta. Tästä syystä tämä on paras aika ostaa:

Useimmat kryptot käyvät kauppaa alempana kaikkien aikojen ennätyksistään

Geopoliittiset ja taloudelliset paineet lievenevät lähitulevaisuudessa

Krypto tarjoaa edelleen enemmän arvoa kuin mikään muu omaisuusluokka

Joten, jos aiot aloittaa maaliskuun hankkimalla joitakin altcoineja portfolioosi, tässä kolme vaihtoehtoa, joita kannattaa harkita:

VeChain (VET)

VeChain (VET) on nähnyt uskomattoman laskusuhdanteen tänä vuonna. Kolikko on itse asiassa pudonnut lähes 15 % pelkästään viimeisen viikon aikana. Mutta tämä laskusuuntaus ei kestä. Tämä on altcoin, jolla on vielä niin paljon tarjottavaa, ja taustalla olevat perusteet ovat melko uskomattomia.

Tietolähde: Tradingview

Ihmisille, jotka etsivät omaisuutta, jonka ostaa ja pitää hallussa noin vuoden ajan, VeChain on todella hyvä pitkän aikavälin veto. Sinun on vain oltava valmis lyhyen aikavälin volatiliteettiin.

Stacks (STX)

Stacks (STX) on itse asiassa yksi niistä harvoista kryptovaroista, jotka ovat kasvaneet viime aikoina. Kolikko on noussut lähes 35 % viime viikolla ja onnistui heilahtamaan jopa 60 % 24 tunnin sisäisessä kaupankäynnissä. Tämän ensimmäisen kerroksen lohkoketjun markkina-arvo on noin 2,3 miljardia dollaria, ja kasvulle on vielä niin paljon tilaa. Kuten VeChain, se on myös mukava pitkän aikavälin veto.

Huobi Token (HT)