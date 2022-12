Parhaat Altcoinit, joita kannattaa ostaa vuonna 2023

Mikä tahansa kryptojen romahdus voi kirpaista, ja monet kolikoiden haltijat ovat viime aikoina joutuneet kärsimään. Tilanne on jättänyt monille sijoittajillelähellä nousukauden loppua ostettuja tokeneja, jotka ovat liian riskialttiita. Siksi jotkut ovat nyt haluttomia tekemään uusia sijoituksia.

Tästä huolimatta laskusuhdanteet ovat aina täynnä erinomaisia mahdollisuuksia. Tällaisina aikoina vankat tokenit ovat yleensä alihinnoiteltuja ja niillä on enemmän potentiaalia kuin koskaan. Ja 90 %:n hinnanalennusten jälkeen kryptosijoittajille on olemassa joitakin loistavia mahdollisuuksia, joilla mennä eteenpäin ja valmistautua seuraavaan noususuhdanteeseen.

Tässä artikkelissa tarkastellaan viittä parasta altcoinia, jotka kannattaa ostaa ennen markkinoiden muuttumista. Näillä tokeneilla on paljon potentiaalia tulevaisuutta ajatellen, ja kullakin niistä voit ansaita hyvin.

#1 Metacade (MCADE) – rentoa Play-to-Earn pelaamista

Metacaden tavoitteena on tulla metaversumin ja koko maailman suurimmaksi ketjussa toimivaksi pelihalliksi. Hanke on täysin yhteisön vetämä, ja siitä on tarkoitus tulla hajautettu itsenäinen organisaatio ( DAO ), joka palvelee laajempaa GameFi -ekosysteemiä monin tavoin. Alustasta näyttää jo nyt tulevan merkittävä hanke, joka kilpailee suurimpien GameFi -pelien, kuten Axie Infinityn ja Decentralandin kanssa.

Sen lisäksi, että Metacade tarjoaa erilaisia Play-to-Earn -pelejä, se tarjoaa GameFi -harrastajille kaiken kattavan paikan, joka tarjoaa joitakin mullistavia ominaisuuksia.

Ansaitsemisesta kiinnostuneet pelaajat voivat tutustua Web3-työmahdollisuuksiin, ansaita tokeneita ja jakaa samalla pelitietämystään. Metacade kokeilee jotain erilaista palkitsemalla käyttäjiä siitä, että he osallistuvat yhteisön toimintaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi arvostelujen julkaisemista, muiden pelaajien auttamista ja vielä kehitteillä olevien pelien beta-testausta. Näiden ja muiden keinojen avulla Metacaden käyttäjät ansaitsevat natiivia tokenia, MCADE:a.

Metacade on myös paikka, joka tuo pelaajat ja pelinkehittäjät yhteen. Erityisesti pelinkehittäjät voivat tuoda projektinsa ehdokkaaksi rahoitettavaksi Metagrantien kautta. Lisäksi käyttäjät voivat äänestää parhaiden nousevien pelien rahoittamisesta ja edistää näin ekosysteemin kasvua. Sekä palkinnot että äänestäminen tapahtuvat MCADE -tokenilla, ja sillä on lukuisia käyttötapoja.

Sen kiinteä kokonaistarjonta on 2 000 000 000 MCADE:a, ja 70 % tästä kokonaismäärästä on saatavilla presalessa. Loput 30 % tokeneita vapautetaan myöhemmin ja niitä käytetään alustan kehittämiseen, kun se kasvaa Play-to-Earn -toiminnani keskukseksi.

Tarjoamalla pelaajille laajat ansaintamahdollisuudet ja tukemalla lohkoketjupeliyhteisön jatkuvaa kehitystä MCADE tarjoaa valtavasti arvoa. Toistaiseksi token vaikuttaa aliarvostetulta, ja sen presalehinta heijastaa tätä. Metacade on saavuttanut yli 100 %:n nousun epäoptimaalisissa markkinaolosuhteissa, joten siitä näyttää tulevan merkittävä toimija GameFi:ssä tulevina vuosina.

#2 Binance (BNB) – Globaali CEX

Binance on maailmanlaajuinen kryptovaluuttapörssi, joka tarjoaa alustan 600 digitaalisen valuutan kaupankäynnille. Alustan natiivi token, BNB, luotiin rahoittamaan kehitystä ja tarjoamaan likviditeettiä kauppiaille. Tokenia käytetään maksujen maksamiseen, ja sillä voi myös ostaa tavaroita ja palveluita Binance VISA -maksukortilla.

BNB on tällä hetkellä markkinakapasiteetiltaan viidenneksi suurin token, ja Binance-pörssi on ykkösenä kaikista CEXeistä kokonaisliikevaihdon määrän mukaan. CEX on keskitetty pörssi. CEX eroaa hajautetuista pörsseistä (DEX) siinä, että kaikkia kaupankäyntipalveluita valvoo keskitetty yksikkö sen sijaan, että niitä valvottaisiin älykkäillä sopimuksilla ja automaattisilla markkinatakaajilla, ja kaikki tokenit ovat tämän keskitetyn yksikön omistamissa lompakoissa sen sijaan, että ne olisivat yksityishenkilöiden hallussa.

BNB -tokenilla on joitakin ainutlaatuisia ominaisuuksia. Tarjonta on deflatorista, eli uusia rahakkeita ei voida koskaan lyödä lisää, ja siinä on myös polttomekanismi, joka vähentää jatkuvasti kiertävää tarjontaa ajan mittaan.

BNB:ssä oli aluksi 200 000 000 tokenia. Siitä lähtien, kun projekti perustettiin vuonna 2017, Binance on polttanut neljännesvuosittain prosenttiosuuden kaikista maksuista. Heinäkuuhun 2022 mennessä lähes 20 prosenttia kokonaistarjonnasta oli poltettu, ja kiertävä tarjonta on nyt noin 160 000 000 BNB:tä. Tämä prosessi jatkuu, kunnes 50 % alkuperäisestä tarjonnasta on poltettu.

CEXit tarjoavat kryptojen haltijoille hyödyllisiä palveluita. Tarjolla on erilaisia kaupankäyntipalveluja, kuten johdannaisia, lainoja, panostamista ja lainaamista. Binance, joka on suurin CEX, houkuttelee miljoonia käyttäjiä, ja sillä on potentiaalia jatkaa kasvuaan alan laajentuessa.

Jos Binance CEX jatkaa kasvuaan , voit olla varma, että yhä useammat ihmiset ostavat BNB:tä hyödyntääkseen alustan tarjoamia etuja. Yhdistettynä tokenin ainutlaatuiseen tokenomiikkaan, mukaan lukien sen polttomekanismi, tällä on lupaava pitkän aikavälin tulos BNB:n hintaan. Lisääntynyt kysyntä ja jatkuvasti vähenevä tarjonta tarkoittavat, että hinta tulee nousemaan.

#3 Polygon (MATIC) – dApps skaalautuvasti

Polygon on hajautettu alusta, joka skaalaa Ethereumia. Verkossa on innovatiivinen skaalausratkaisu nimeltä Matic Plasma, joka mahdollistaa suuremman transaktioiden läpimenon ja pienemmät maksut. Matic Plasma käyttää sivuketjuja Ethereumin korkeiden maksujen alentamiseen ja luo samalla paremman käyttökokemuksen hajautetuille sovelluksille (dApp) Web3-ekosysteemissä.

Koska Polygon on Layer 2 -skaalausratkaisu Ethereumille, sillä on useita keskeisiä teknisiä ominaisuuksia. Polygon-ekosysteemi on rakennettu Ethereumin Layer 1:n päälle, joten sen tietoturva on yhtä korkeatasoinen kuin Ethereumilla. Innovatiivisen sivuketjuratkaisunsa ansiosta se voi tarjota nopeamman lopullisuuden ja tarjota lähes kuluttomat transaktiomaksut, jotka parantavat Ethereumin tavallisen lohkoketjun käytettävyyttä.

Polygon-verkon natiivi token on MATIC. Sitä käytetään transaktiomaksuihin ja verkon turvaamiseen vahvistajien palkkioilla. Tokenin maksimitarjonta on 10 miljardia MATICia ja kiertävä tarjonta 8,7 miljardia.

MATIC parantaa Ethereumin käyttäjäkokemusta – Web3:n suurimmalle hajautettujen sovellusten infrastruktuurille – rakennetuissa alustoissa. Koska se pystyy käsittelemään suuren määrän transaktioita alhaisin kustannuksin, Polygonia käytetään monien nousevien lohkoketjupelien ensisijaisena verkkona.

GameFi luottaa digitaalisiin talouksiin tarjotakseen likviditeettiä Play-to-Earn -palkkioille. Nämä taloudet käsittelevät lähtökohtaisesti suuren määrän transaktioita, ja Polygon soveltuu täydellisesti tämän palvelun tarjoamiseen optimoidun käyttäjäkokemuksensa ansiosta.

Lohkoketjupelit voivat tarjota pelaajille ainutlaatuisia etuja, ja alan odotetaan laajenevan koko pelialalla. Tätä silmällä pitäen MATIC on erinomainen sijoitus tulevaisuutta varten, sillä se on olennainen osa verkkoa, jonka on määrä houkutella suuri määrä käyttäjiä tulevina vuosina.

#4 LooksRare (LOOKS) – NFT markkinapaikka

LooksRare on lohkoketjupohjainen alusta, joka mahdollistaa digitaalisen taiteen ja muiden keräilyesineiden luomisen, keräämisen ja kaupan. Se on uusi NFT-markkinapaikka, joka käynnistettiin tammikuussa 2022. Alustalla on digitaalisten taideteosten huippukokoelmia, kuten Bored Ape Yacht Club (BAYC) ja CryptoPunks.

LooksRare tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia ja työkaluja, jotka auttavat löytämään uusia teoksia ja osallistumaan verkkohuutokauppoihin. Alusta tukee myös ei-vaihtokelpoisten tokenien (NFT) luomista, joita voidaan käyttää edustamaan mitä tahansa keräilyesineitä LooksRare-alustalla. Kyseessä on joustava alusta, joka tarjoaa hyödyllistä palvelua NFT-harrastajille.

LOOKS on LooksRare-alustan natiivi token. Sillä on useita käyttötarkoituksia. Niitä ovat muun muassa korkeat prosentuaaliset palkkiot kauppiaille, jotka ovat listanneet NFT:t myyntiin alustalle.

LOOKSin enimmäistarjonta on miljardi tokenia. Tällä hetkellä liikkeessä olevien tokeneiden määrä on noin 47 % tästä määrästä eli 470 000 000 kappaletta. LooksRaren valkoisen paperin mukaan LOOKS -tokenien kokonaistarjonta saavuttaa maksimitarjonnan kaksi vuotta LooksRare-alustan käynnistämisen jälkeen, eli vuoden 2024 alussa.

LooksRare tarjoaa kannattavamman kannustinjärjestelmän NFT:tä myyville ihmisille. Jos digitaalisen taiteen keräilijä haluaa listata NFT:n jostain alustan tukemista kokoelmista, hän voi ansaita palkkioita kymmenen minuutin välein. Ajan mittaan nämä palkkiot voivat kasvaa, ja myyjät voivat ansaita korkean vuotuisen palkkioprosentin, kun he valitsevat alustan vaihtoehtoisten NFT-markkinapaikkojen sijaan.

Digitaalisten taideteosten suosion odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Lisäksi LooksRare tukee kaikenlaisten NFT:iden ostamista ja myymistä. Joten, kun NFT-teknologia otetaan laajemmin käyttöön pelien ja muiden lohkoketjujen aloilla, LOOKS -token voi menestyä hyvin tulevina vuosina.

#5 Avalanche (AVAX) – DAG teknologia

Avalanche on lohkoketjualusta, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, siirtää ja pitää hallussaan digitaalisia varoja. Se on Layer 1 -lohkoketju, jossa on ainutlaatuinen ja innovatiivinen konsensusprotokolla, joka perustuu Avalanche-Algo Consensus Engineen (ACE). Tämä mekanismi käyttää suunnattua asyklistä graafia (DAG) konsensuksen saavuttamiseen, minkä ansiosta verkko voi käsitellä suuren määrän transaktioita kuluttamalla vähemmän energiaa kuin Proof of Work- tai Proof of Stake -vaihtoehdot.

Avalanche tukee monenlaisia ominaisuuksia, kuten älykkäitä sopimuksia, hajautettuja sovelluksia (dApps) ja tokenisointia. Avalanche-verkko on erittäin skaalautuva, ja se pystyy käsittelemään jopa 4500 transaktiota sekunnissa (TPS). Se on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jota kuka tahansa voi käyttää tai johon kuka tahansa voi osallistua, ja se on turvallinen ja käyttäjäystävällinen vaihtoehto lohkokaivostoiminnan ekosysteemeille.

AVAX on Avalanchen natiivi token. AVAX -tokeneita käytetään verkon turvaamiseen tarjoamalla palkkioita vahvistajille sekä transaktiomaksuja, kun digitaalista valuuttaa lähetetään vertaisverkkoon.

Tällä hetkellä liikkeellä on 300 000 000 AVAX -tokenia, ja maksimitarjonta on 720 000 000 AVAX:a. Ajan mittaan loput tokenit vapautetaan ja lisätään kiertävään tarjontaan.

Avalanche on uuden ajan lohkoketju, joka tarjoaa paremman käyttökokemuksen verrattuna vanhoihin järjestelmiin. Avoimen lähdekoodin verkko on erittäin skaalautuva, erittäin turvallinen ja hajautettu, eli Avalanche-protokolla on ratkaissut lohkoketjujen trilemman.

Tarjoamalla älykkäiden sopimusten yhteensopivuuden sekä halvat maksut ja korkean TPS:n, Avalanchesta voi tulla tulevaisuudessa lohkoketjutoiminnan keskus. AVAX on markkinakapasiteetiltaan 20 parhaan kryptovaluutan joukossa, ja sen hinta on tällä hetkellä alle 14 dollaria sen jälkeen, kun se oli muodostanut lähes 150 dollarin kaikkien aikojen korkeimman arvon. Tokenin odotetaan saavuttavan nämä huippulukemat uudelleen ajan myötä.

Tee salkustasi monipuolinen

Vuoden 2022 kryptotalvi on ollut synkkä monille sijoittajille. Jotkin huippuhankkeet, kuten LUNA ja FTT, antautuivat täysin. Hiukan valoa synkkiin tunnelmiin on tuonut se,, että lohkoketjuteknologia on erittäin kestävä. On monia innovatiivisia hankkeita, jotka jatkavat kehittymistä hintakehityksestä huolimatta, ja ne kaikki voivat tehdä merkittäviä voittoja seuraavan nousukauden aikana.

Metacade on juuri käynnistämässä presaletapahtumaansa, ja koska hankkeen valmistelulla on niin paljon arvoa, sijoittajat ovat olleet innokkaita pääsemään mukaan. Toistaiseksi voit saada 125 MCADE:a sijoitettua dollaria kohden, mikä vastaa 0,008 dollaria tokenia kohden. Hinta nousee 0,02 dollariin ennen kuin token julkaistaan yleisölle myöhemmin tänä vuonna.

Tässä artikkelissa esitellyillä hankkeilla on kaikilla suuri potentiaali, ja jokainen niistä tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja useilla eri lohkoketjujen aloilla. Jos vuoden 2022 romahdus opetti meille jotain, niin sen, että monipuolinen salkku on avainasemassa markkinoiden epävakaisuuden tasoittamisessa. Tässä luetellut viisi tokenia vaihtelevat CEX:istä hajautettuihin markkinapaikkoihin, Layer 1:stä Layer 2:een, ja yksi suuri todellinen helmi on vasta alkuvaiheessa.

