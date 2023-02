Parhaat alustat kryptojen panostamiseen passiivisen tulon ansaitsemiseksi vuonna 2023

Kryptosijoittajat voivat hyötyä kehittyneistä rahoituspalveluista hajautettujen sovellusten ja lohkoketjuverkkojen avulla. Sen lisäksi, että kryptovaluutat edustavat tuottoisia sijoitusmahdollisuuksia, käyttäjät voivat myös panostaa ansaitakseen passiivista tuottoa. Tämä voi lisätä sijoitusten kokonaistuottoa ja tarjota passiivista tuloa kenelle tahansa, missä päin maailmaa tahansa.

Tässä ovat parhaat tällä hetkellä saatavilla olevat kryptopanostusalustat:

Metacade (MCADE)

Polygon (MATIC)

Aave (AAVE)

Polkadot (DOT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Cosmos (ATOM)

Algorand (ALGO)

Cardano (ADA)

Ethereum (ETH)

1. Metacade (MCADE)

Metacade voisi olla tulevaisuuden paras kryptopanostusalusta. Hanke tukee monia erilaisia play-to-earn-kryptopelejä ja näyttää siltä, että se on hyvää vauhtia nousemassa johtavaksi hankkeeksi GameFi-sektorilla.

Sen lisäksi, että Metacade tarjoaa käyttäjille valtavat ansaintamahdollisuudet useiden keskeisten ominaisuuksien avulla, se tarjoaa MCADE-tokenin haltijoille panostusmahdollisuuden. Sijoittajat voivat ansaita passiivista tuottoa erittäin potentiaalisesta pitkäaikaisesta sijoituksesta, mikä tekee MCADE-panostuksesta tuottoisan tavan ansaita passiivista tuloa.

Käyttäjät voivat ansaita tokeneita nostamalla tasoja suosikkipeleissään Play2Earn-mekaniikkaa hyödyntämällä, jakamalla vinkkejä ja niksejä ainutlaatuisen Create2Earn-toiminnon avulla ja jopa betatestaamalla uusia pelejä, joita tarjotaan alustalla Metacaden Work2Earn-toiminnon kautta. Work2Earn-tarjouksena tapahtuvan beta-testauksen lisäksi vuonna 2024 luodaan kryptotyöpaikkaportaali, joka tarjoaa Metacade-yhteisölle mahdollisuuden etsiä erilaisia Web3-työmahdollisuuksia.

MCADE-tokenilla on mahdollisuudet saavuttaa erittäin korkeita tuottoja. Tämä yhdistettynä lukuisiin tapoihin, joilla Metacade-käyttäjät voivat ansaita, tekevät Metacadesta epäilemättä yhden parhaista kryptopanostusalustoista pitkän aikavälin passiiviseen tuloon.

2. Polygon (MATIC)

Polygon saattaa olla yksi parhaista kryptojen panostusalustoista passiivisen tulon ansaitsemiseen, koska se tarjoaa avokätisiä palkintoja ja on suosittu ohjelmistokehittäjien keskuudessa. Kyseessä on Ethereumille tarkoitettu layer-2-skaalausratkaisu, joka turvaa verkkonsa sallimalla validointisolmujen panostaa MATIC-tokeneita. Tämä mahdollistaa nopean transaktiokäsittelyn ja suuremman transaktioiden läpimenon verrattuna Ethereumin layer-1-kerrokseen.

MATIC tarjoaa validointisolmuille palkkioksi 10-14 prosenttia MATIC:n panostamisesta. Ansainta tapahtuu passiivisena tulona vastineeksi lohkoketjun infrastruktuurin tukemisesta. Tämä voi olla loistava tapa tuottaa lisää MATIC-tokeneita Polygon-verkon pitkäaikaisille sijoittajille.

Verkko tarjoaa hyödyllisen kehittäjien työkalupakin ja voi tukea suorituskykyisiä hajautettuja sovelluksia ( dApps ), joten se on yksi parhaista kryptopanostusalustoista passiivisen tulon ansaitsemiseen.

3. Aave (AAVE)

Aave voisi olla yksi parhaista kryptojen panostusalustoista, joka tukee digitaalisia lainoja. Se on johtava hajautetun rahoituksen (DeFi) alusta, joka tukee digitaalisten varojen lainaamista. Käyttäjät voivat panostaa Aavessa monenlaisia kryptovaluuttoja helppokäyttöisessä käyttöliittymässä sekä lainata digitaalisia varoja antamiaan vakuuksia vastaan.

Polygon tukee Ethereumia, Polygonia, Avalanchea, Arbitrumia ja muita lohkoketjuja. Käyttäjien on mahdollista panostaa varoja mistä tahansa näistä ketjuista ansaitakseen passiivista tuottoa. Tämän lisäksi Aave mahdollistaa mukautetun lainausjärjestelmän, jossa käyttäjät voivat lainata jopa 97 % vakuuksiensa arvosta.

Koska Aave on ylivakuudellinen lainausprotokolla, se on erittäin vankka erilaisissa markkinaolosuhteissa. Aave tarjoaa kattavan palvelun käyttäjille, jotka haluavat hyödyntää DeFi-kokemusta täysimääräisesti. Tästä syystä se on yksi parhaista kryptopanostusalustoista.

4. Polkadot (DOT)

Polkadot voi olla paras kryptopanostusalusta sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan Web3-hankkeiden yhteentoimivuusratkaisuja. Se on layer-0-lohkoketjuratkaisu, joka auttaa tekemään layer-1-lohkoketjuista täysin yhteentoimivia. Tätä varten Polkadot ottaa käyttöön paraketjuja ja turvallisen siltausratkaisun, josta voi olla apua todellisen Web3:n käyttöönotossa.

Web3:a on jarruttanut vaikeus silloittaa omaisuuseriä riippumattomien lohkoketjuverkkojen välillä, sillä kerroksen 1 ketjuja, kuten Avalanchea, Ethereumia ja Bitcoinia, ei yleensä ole suunniteltu toimimaan yhdessä. Polkadot ratkaisee tämän ongelman, ja se voi auttaa kehittäjiä ottamaan dAppit käyttöön minkä tahansa Ethereum Virtual Machine (EVM) -lohkoketjun kautta.

DOT-tokenien panostaminen voi tuottaa jopa 14 %:n APY:n, mikä tekee siitä yhden tuottoisimmista saatavilla olevista kryptopanostusalustoista. Kyseessä on vahva panostus yhteentoimivuuden tulevaisuuteen, ja Polkadotin kryptopanostusalustan tarjoamat passiiviset tulot tekevät siitä yhden Web3:n parhaista vaihtoehdoista.

5. Avalanche (AVAX)

Avalanche on johtava layer-1-lohkoketju ja yksi parhaista kryptopanostusalustoista sijoittajille, joilta löytyy kärsivällisyyttä pitää tokeninsa pitkällä aikavälillä. Verkko käyttää ainutlaatuista konsensusmekanismia, jonka avulla se pystyy tarjoamaan käyttäjilleen suuren transaktioiden läpimenon alhaisin kustannuksin.

Avalanche tukee myös dAppien kehittämistä, sillä se on EVM-yhteensopiva. Se käyttää Solidity-ohjelmointikieltä ja samantyyppisiä älykkäitä sopimuksia kuin muut suuret layer-1-lohkoketjut, joten se soveltuu hyvin yhteentoimivaan lohkoketjutulevaisuuteen.

AVAX:n panostaminen voi tuottaa yli kymmenen prosentin tuoton. Pitkän aikavälin AVAX-sijoittajille tämä voi olla loistava tapa maksimoida tuottopotentiaali. Tästä syystä AVAX on yksi parhaista kryptopanostusalustoista passiiviseen tuloon.

6. Tezos (XTZ)

Tezos voisi olla paras kryptopanostusalusta, jonka avulla sijoittajat voivat ansaita passiivista tuloa ja tukea dAppien kehitystä. Se on layer-1-lohkoketju, joka käyttää proof-of-stake -konsensusmekanismia . Tämä tarkoittaa, että Tezos-lohkoketjussa olevat panostajat auttavat suoraan tukemaan infrastruktuuria.

XTZ:hen panostamalla käyttäjistä tulee validointisolmuja, jotka varmentavat lohkoketjutapahtumia. Prosessi on automaattinen ja yksinkertainen, eikä siitä aiheudu validoijalle muita kustannuksia kuin panostetut tokenit. Vastineeksi lohkoketjulle tarjotusta palvelusta panostajat voivat ansaita passiivista tuloa 5-6 prosenttia kokonaispanoksestaan.

XTZ on merkittävä layer-1-lohkoketju, joka käsittelee transaktioita turvallisesti, nopeasti ja edullisesti. Se voi myös tukea dAppien kehittämistä, mikä tekee siitä yhden parhaista saatavilla olevista kryptopanostusalustoista passiivisen tulon hankkimiseen.

7. Cosmos (ATOM)

Cosmos on myös yksi parhaista kryptopanostusalustoista markkinoilla tällä hetkellä. Se on markkina-arvoltaan 50 kryptovaluutan kärjessä ja voi tukea dAppien kehittämistä. ATOM:ia käyttävät transaktiot ovat nopeita, sillä Cosmos-ekosysteemi on erittäin skaalautuva lohkoketjuratkaisu.

ATOM-panostus turvaa transaktiot verkossa, sillä validoijat voivat saada kymmenen prosentin tuoton tokenilleen. Tämä voi auttaa maksimoimaan ATOMin pitkän aikavälin sijoittajien tuoton. Cosmoksella on suuri potentiaali tuleviin tuottoihin, mikä tarkoittaa, että panostaminen voi tuottaa merkittävää passiivista tuloa vuosittaisen token-tuoton ja fiat-arvona ilmaistun sijoitustuoton yhdistelmän ansiosta.

Cosmos on moniketjuinen lohkoketju, mikä tarkoittaa, että kehittäjät voivat luoda verkkoon mukautettuja sivuketjuja. Yhdessä sen kyvyn tukea dAppeja tämä voi lisätä ATOMin kokonaiskysyntää tulevina vuosina. Kaiken kaikkiaan ATOM on tuottoisa passiivisen tulon mahdollisuus ja yksi parhaista saatavilla olevista kryptopanostusalustoista.

8. Algorand (ALGO)

Algorand on ympäristöystävällisten sijoittajien suosiossa, joten se on yksi parhaista nykyisin saatavilla olevista kryptopanostusalustoista. Kyseessä on uuden ajan lohkoketju, joka voi tukea valtavaa käyttäjämäärää, sillä verkko voi käsitellä kryptovaluuttatransaktioita suurella nopeudella ja alhaisin kustannuksin.

Algorand on myös yksi Web3:n vihreimmistä lohkoketjuista, joka ylpeilee nettohiilineutraaliudellaan. Sen suuri transaktioiden läpimeno tarkoittaa, että Algorandissa toimivat dAppit voivat palvella huomattavaa käyttäjämäärää suorituskykyä menettämättä, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon lohkoketjukehittäjille.

ALGOn panostus voi tuottaa 5-6 prosentin tuoton. Koska lohkoketjulla on suuri potentiaali tulevaan hintakehitykseen, tämä voi auttaa sijoittajia saamaan merkittävää passiivista tuloa. Tästä syystä Algorand on yksi parhaista kryptopanostusalustoista juuri nyt.

9. Cardano (ADA)

Cardanoa pidetään yhtenä parhaista kryptopanostusalustoista, joilla voi ansaita passiivista tuloa korkean markkina-arvonsa ja transaktioiden potentiaalisen nopeuden vuoksi. Se on proof-of-stake-lohkoketju, joka palkitsee lohkojen vahvistajat kryptovaluuttapalkkioilla, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon kryptopanostusalustana.

Cardanon ekosysteemi pitää sisällään yhä enemmän dAppeja. ADA on nyt markkina-arvoltaan top 10 -kryptovaluutta, mikä johtuu itse lohkoketjun suorituskykyisistä ominaisuuksista. Verkko saa pian päivityksen layer-2 -skaalausratkaisu Hydran avulla, mikä nostaa Cardanon käsittelemien transaktioiden määrän sekunnissa yhteen miljoonaan.

ADA-panostajat voivat ansaita 4-8 prosentin tuottoa, eikä siinä ole myöskään lukitusaikaa. Se on loistava vaihtoehto kaikille, jotka haluavat ansaita passiivista tuloa, sillä tuotto voidaan yhdistää sijoitustuottoihin, millä maksimoidaan sijoituksen pitkän aikavälin tuottavuus.

10. Ethereum (ETH)

Ethereum, yksi kryptoteollisuuden jättiläisistä, lukeutuu myös parhaimpien kryptopanostusalustojen joukkoon. Yhdistymisen jälkeen Ethereumista on tullut proof-of-stake-lohkoketju, mikä tarkoittaa, että panostajat varmentavat nyt transaktiot. Ethereumin ekosysteemiin liittyäkseen kuka tahansa voi panostaa 32 ETH:ta ja ryhtyä ansaitsemaan palkintoja päivittäin.

Ethereumin kryptopanostusalusta tuottaa 4-10 prosentin tuoton lohkojen vahvistajille. Vaikka ETH on markkina-arvoltaan toiseksi arvokkain kryptovaluutta, tämä on loistava vaihtoehto kaikille, jotka haluavat ansaita passiivista tuloa.

Ethereum on edelleen suurin Web3-ekosysteemi, joka tukee yli kahtatuhatta itsenäistä lohkoketjuprojektia. Se oli ensimmäinen Turingin täydellinen lohkoketju ja myös ensimmäinen lohkoketju, joka tuki dAppien kehittämistä, mikä antaa sille valtavan arvon Web3-maailmassa.

Onko Metacade paras alusta kryptojen panostamiseen?

Metacade -alusta otetaan pian käyttöön, ja se alkaa tarjota Web3-yhteisölle suurinta valikoimaa pelattavia arcade-pelejä. Toistaiseksi MCADE on presalessa, mikä antaa sijoittajille merkittävän mahdollisuuden ostaa tokeneita edullisesti.

MCADE lanseerattiin vain 0,008 dollarin hintaan tokenia kohden, mutta se on jo nyt nousemassa 0,02 dollariin presalen aikana. MCADE:n ostamisen suhteen kannattaa olla nopea ennen kuin on liian myöhäistä, sillä tällä GameFi-projektilla on valtava potentiaali tuottoihin tulevaisuudessa ja se on yksi Web3:n parhaista kryptopanostusalustoista juuri nyt.