Binance Smart Chain on yksi maailman suurimmista lohkoketju-ekosysteemeistä. Se on tarjonnut kipeästi kaivattua infrastruktuuria, joka on johtanut useiden BEP 20 -standardin tokenien julkaisuun. Mutta miksi BSC:stä on tulossa kehittäjien suosikki? Tässä joitain syitä:

Binance-älyketju tarjoaa alhaisemmat kaasumaksut

Projektit käynnistyvät nopeasti Binance Launchpadin kautta

BSC:llä on useita taloudellisia ja ei-taloudellisia kannustimia

Joten, jos haluat ostaa lupaavia BEP 20 -kolikoita, alla on luettelo, joka antaa sinulle uskomattomia ideoita:

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) on yksi suosituimmista automatisoiduista markkinatakaaja-protokollista, joka tarjoaa joukon DeFi-tuotteita. Hankkeessa pyritään vastaamaan joihinkin keskeisiin hajautettuun vertaisvaihtoon liittyviin haasteisiin.

Tietolähde: Tradingview

Sen token perustuu BEP 20 -standardiin ja houkuttelee edelleen paljon investointeja. PancakeSwapilla on potentiaalia tulla maailman suurimmaksi DEX-vaihdoksi, joka käyttää AMM-protokollaa likviditeetin lisäämiseen. Se on jokaisen kryptosijoittajan omaisuus.

Alpha Finance Lab (ALPHA)

Alpha Finance Lab (ALPHA) on DeFi-ketjujen välinen projekti. Se tarjoaa ketjujen välisen yhteentoimivuuden BSC:n ja Ethereumin välillä. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat käydä kauppaa kaikkien ERC 20 ja BE20 tokenien välillä alustalla. ALPHA pyrkii helpottamaan ketjujen välistä omaisuuden siirtoa, ja sitä pidetään tällä hetkellä erittäin lupaavana DeFi-projektina.

Bux Token (BUX)