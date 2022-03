Perinteisesti useimmat ihmiset, jotka tarkastelevat tietyn kryptokolikon etuja, keskittyvät paljon sen markkina-arvoon. Loppujen lopuksi matalan markkinakapasiteetin kolikoilla on yleensä paljon potentiaalia. Mutta ei ole myöskään väärää valita sellaisia kolikoita, joiden markkinakapasiteetti on vähintään 1 miljardi dollaria. Tässä syy, miksi:

Kolikot, joiden markkina-arvo on 1 miljardi dollaria, on jo todistettu ja testattu markkinoilla.

Suuren markkinakapasiteetin omaavat kolikot ovat volatiliteetiltaan todennäköisesti pieniä.

Kaupan volyymi kyseisillä kolikoilla on suurempi, joten kaupankäynti on helppoa.

Joten, jos olet miettinyt, mitkä kolikot ovat täydellisiä yli miljardin dollarin arvollaan, olemme luoneet seuraavan luettelon, jota seurata:

Flow (FLOW)

Flow (FLOW) on Flow-verkon alkuperäinen token. Verkosto toivoo voivansa käyttää hajautetun teknologian voimaa, luodakseen rajattoman digitaalisen infrastruktuurin, joka tukee innovatiivisten sovellusten kasvua.

Tietolähde: Tradingview

FLOW-tokenin markkina-arvo on hieman yli 2 miljardia dollaria. Myös kolikko on ollut kaupankäynnin kohteena jo jonkin aikaa, joten sijoittaja-aktiviteettia on riittävästi vahvistamaan sen legitimiteettiä. Jos etsit pitkäaikaista vetoa rahasi sijoittamiseksi, FLOW:n pitäisi olla ihanteellinen.

Dash (DASH)

Dash (DASH) on avoimen lähdekoodin hajautettu verkko, joka pyrkii luomaan nopeita ja luotettavia digitaalisia maksujärjestelmiä. Dashin tavoitteena on tarjota teknologiaa, jota tarvitaan krypton integroimiseen globaaleihin maksujärjestelmiin. Sen alkuperäisen tokenin, DASH:n, markkina-arvo on hieman yli 1,1 miljardia dollaria, ja se voi kasvaa tulevaisuudessa.

Arweave (AR)