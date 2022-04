Parhaat kryptohinta-ennusteet: Zilliqa ja Near Protocol

Kryptovaluuttojen hinnat romahtivat maanantaina, kun pelko markkinoilla lisääntyi. Bitcoin putosi alle 40 000 dollariin, kun taas kokonaismarkkina-arvo putosi yli 1,87 biljoonaan dollariin. Jotkut huonoimmin toimivista kolikoista olivat Near Protocol, Mina Protocol, Zilliqa, Moonbeam ja Axie Infinity, jotka ovat pudonneet yli 10 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Sijoittajien nouseva pelko

Kryptovaluutat laskivat, kun mieliala markkinoilla nousi jyrkästi. Eri omaisuusluokkien tarkempi tarkastelu näyttää, että ne todellakin ovat rajusti miinuksella. Esimerkiksi hyödykemarkkinoilla raakaöljyn hinta romahti yli 4 %, kun taas kullan ja hopean hinta putosi yli 2 %. Tämä tekee siitä yhden raaka-aineindeksin huonoimmista päivistä tänä vuonna. Bloomberg Commodity Index (BCOM) laski yli 1,9 %.

Myös osakemarkkinat romahtivat. Esimerkiksi Euroopassa CAC 40-, DAX-indeksi- ja FTSE 100 -indeksit putosivat yli 2 %. Yhdysvalloissa Dow Jones putosi yli 1 000 pistettä. Se on menettänyt yli 200 pistettä futuurimarkkinoilla.

Sijoittajien reagoidessa jatkuvaan pelkoon, kryptovaluutat laskevat, jota Yhdysvaltojen keskuspankki ja muut keskuspankit aiheuttavat. Viime viikolla antamassaan lausunnossa, Jerome Powell, varoitti, että pankki omaksuu haukkaamman politiikan tulevina kuukausina. Tämän seurauksena pelko- ja ahneusindeksi on siirtynyt äärimmäiselle pelkoalueelle 23.

Zilliqan hintaennuste

Päiväkaavio näyttää, että ZIL-kurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime päivinä. Kolikko on siirtynyt alle tärkeän tason 0,1285 dollariin, joka oli korkein kohta 21. lokakuuta. Se on kaatunut yli 57 % tämän kuun korkeimmasta tasosta.

Se on pudonnut noin 1,3 miljardiin dollariin, kun taas MACD-indikaattori on siirtynyt neutraalin tason alapuolelle. Siksi on todennäköistä, että kolikon putoaminen jatkuu, kun karhut tavoittelevat seuraavaa avaintukitasoa 0,08 dollariin.

Near Protocol – hintaennuste

1D-kaaviossa Near Protocol -hinta on laskenut viimeisen 6 päivän aikana. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että laskutrendi on todellakin voimistunut. Se on myös onnistunut liikkumaan alle 25 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas MACD on lähellä putoamista neutraalin tason alapuolelle.

Kolikolle on muodostunut myös kuppinsa kahva ja kahvakuvio. Siksi on todennäköistä, että osakkeet jatkavat nousevaa trendiä.