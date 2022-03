Parhaat kryptoprojektit hajautettuihin digitaalisiin maksuihin

Digitaalisen maailmanlaajuisen maksusektorin arvo on biljoonissa dollareissa. Mutta tästä huolimatta koko tätä järjestelmää hallitsevat vain harvat keskeiset toimijat. Lohkoketjun vallankumous yrittää kuitenkin käynnistää hajautetun globaalin uuden aikakauden; maksut. Tästä syystä tässä on paljon järkeä:

Hajautetut maksut kestävät sensuuria ja valtion puuttumista asiaan

Hajautettu järjestelmä voi tavoittaa ihmiset, joita globaalit järjestelmät perinteisesti eivät palvele

Keskitetyissä järjestelmissä on paljon yksityisyyteen liittyviä ongelmia

Jos olet kiinnostunut tekemään investointeja tähän hajautettuun maksuvallankumoukseen, on olemassa projekteja, jotka ovat aikasi arvoisia. Tässä ne ovat:

Alchemy Pay (ACH)

Alchemy Pay (ACH) oli yksi ensimmäisistä suurimmista maailmanlaajuisista hajautettista maksujärjestelmistä, joka toivoo luovansa pohjan siirtymiselle kohti globalisoitua lohkoketjupohjaista järjestelmää.

Alchemy Pay yrittää pohjimmiltaan helpottaa yksityishenkilöiden maksamista kryptomaksuilla missä tahansa. Se on myös luonut helpon tavan, jolla ihmiset voivat sijoittaa kryptoon ja hallita niitä yhdessä paikassa. ACH on edelleen erittäin aliarvioitu hanke, jonka markkina-arvo on 182 miljoonaa dollaria. Se voi todella räjähtää, kun maailma alkaa ottamaan enemmän käyttöön hajautettuja maksuja.

Biconomy (BICO)

Biconomy (BICO) on myös web 3 -protokolla, joka on suunniteltu helpottamaan DeFi-sovellusten käynnistämistä ja käyttöönottoa. Sen tavoitteena on luoda alusta yhteenliitetyille DeFi-protokollille, joka sisältää useita rahoituspalveluita, mukaan lukien maksut.

Anchain.AI