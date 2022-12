Parhaat kryptot edulliseen hintaan joulukuussa 2022

Kryptosijoittajat ovat etsineet parasta kryptoa ostettavaksi joulukuussa 2022. Koska hinnat ovat tällä hetkellä alhaiset, tarjoaa se erinomaisen sijoitusmahdollisuuden kaikille kryptovaluuttojen pitkäaikaisille kannattajille. Joskus eteen voi tulla muutenkin houkuttelevia vaihtoehtoja juuri sopivaan aikaan.

Tähän artikkeliin olemme keränneet viisi lupaavinta kryptoprojektia, joihin voi sijoittaa joulukuussa 2022. Aloitamme äärimmäisen potentiaalisesta GameFi-projektista, joka on juuri käynnistymässä…

#1 Metacade (MCADE) – jättimäinen lohkoketjuun pohjautuva pelihalli

Metacade on kehittynyt GameFi-alusta, joka on vasta aloittelemassa toimintaansa. Projektin tavoitteena on tulla maailman suurimmaksi ketjuun pohjautuvaksi pelihalliksi ja tarjota yhteisölleen laajat MCADE:n ansaintamahdollisuudet.

Alustalla tarjotaan monia erilaisia arcade-pelejä, jonka myötä GameFi -harrastajille löytyy rutkasti mielenkiintoista pelattavaa. Vastineeksi Metacade tarjoaa laajan valikoiman erilaisia tapoja ansaita MCADE:a. Pelaajat voivat osallistua Metacade-yhteisön toimintaan jakamalla syvällistä tietoa lohkoketjupelaamisesta ja ansaita MCADE -tokeneita kiitoksena arvokkaiden näkemysten tarjoamisesta.

Tämän lisäksi Metacade järjestää säännöllisesti Play-to-Earn -turnauksia, joissa kilpailevat pelaajat voivat kokoontua yhteen ja testata taitojaan verkossa. Taitojensa esittelemisen lisäksi parhaat pelaajat voivat ansaita MCADE -tokeneita.

Tokenomiikka

MCADE-tokeneita on yhteensä 2 000 000 000 kappaletta, joista 70 % vapautetaan MCADE Presale -tapahtumaa varten. Hinnat alkavat 0,008 dollarista per MCADE, mikä on merkittävä ostomahdollisuus kaikille pitkän aikavälin kryptosijoittajille.

Miksi ostaa MCADE:a?

Metacadesta voi tulla merkittävä nimi lohkoketjupelaamisen maailmassa. Koska siitä on tullut Play-to-Earn-pelaajien keskus ja se tarjoaa monenlaisia ansaintamahdollisuuksia, se on jo nyt herättänyt huomattavaa kiinnostusta yhteisössä.

Alustan tavoitteena on jatkaa laajentumista, ja siitä tulee ajan myötä hajautettu itsenäinen organisaatio ( DAO ). Tämä antaa MCADE-tokenille entistä suuremman käyttöarvon, ja sen odotetaankin houkuttelevan yhä useampia sijoittajia.

Toistaiseksi se on vasta alussa, joten sillä on suhteellisen pieni riski alhaisen hinnan vuoksi ja se voi tuottaa erittäin suuren palkkion pitkän aikavälin potentiaalinsa vuoksi.

Tällä hetkellä Metacade on vasta alkutekijöissään, joten sillä on suhteellisen pieni riski hinnan ollessa alhainen. Pitkän aikavälin potentiaalinsa vuoksi se voi kuitenkin saavuttaa erittäin suuria voittoja. Koska Metacadella on paljon laajempi kohdeyleisö kuin muilla GameFi-alustoilla, voidaan odottaa, että sijoitus MCAD:een on pitkäikäinen.

#2 Filecoin (FIL) – hajauttaa pilvitallennuksen

Filecoin on hajautettu tallennusverkko, joka muuttaa pilvitallennuksen algoritmisiksi markkinoiksi. Filecoin-protokollaa edustaa token nimeltä FIL, jonka avulla louhijat voivat ansaita tuottamalla tallennustilaa asiakkaille. Samaan tapaan kuin Bitcoin, myös Filecoinin louhijat kilpailevat louhimalla lohkoja, joissa on kalliita laskutoimituksia, ja heidät palkitaan suhteessa heidän tekemänsä työn määrään.

Filecoin-asiakkaat maksavat tiedostojen tallentamisesta ja hakemisesta Filecoin-verkosta. Kaikki maksut suoritetaan FIL-tokenilla, mikä haittaa louhijoita hinnan ollessa alhainen, mutta palkitsee, kun hinta on korkea. Nämä asiakkaiden ja louhijoiden väliset transaktiot suoritetaan automaattisesti ja anonyymisti älykkäiden sopimusten välityksellä.

Koska Filecoin antaa kenelle tahansa mahdollisuuden vuokrata ylimääräistä kiintolevytilaa, kuka tahansa voi liittyä verkkoon ja ansaita FIL-tokeneita. Verkko on Protocol Labsin kehittämä avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka innoittajina ovat aiemmat työt hajautettujen tallennusjärjestelmien, kuten IPFS:n ja BitTorrentin parissa.

Tokenomiikka

Filecoinin kokonaistarjonta on 320 265 000 ja 100 % tästä tarjonnasta on kierrossa, mikä tarkoittaa, että tokeneita ei koskaan enää louhita tai paineta. Hinta on tällä hetkellä 4,48 dollaria. Se on laskenut edellisestä kaikkien aikojen korkeimmasta hinnasta, joka oli yli 150 dollaria FIL-tokenia kohti.

Miksi ostaa FIL:iä?

FIL:n tarjonta on deflatoituvaa, ja sillä on ainutlaatuinen käyttötarkoitus, joka voi palvella yksityishenkilöitä, yrityksiä ja instituutioita kaikkialla maailmassa. Tietokoneen tallennus on olennainen osa internetiä, sillä jokainen kehittynyt verkkosivusto käyttää tietokantoja tietojen hakemiseen ja hakuun etusivua varten.

Tietojen tallentamisen hajauttaminen tarkoittaa sitä, että tietoja ei voida peukaloida. Se on suojattu korkealla turvallisuustasolla, ja se voidaan palauttaa välittömästi Filecoinin luoman kehittyneen lohkoketjuratkaisun avulla. Hintojen ollessa paljon alempana kuin edellinen kaikkien aikojen huippu, FIL:n odotetaan tekevän suuria voittoja saavuttaakseen jälleen aiemmat huippunsa.

#3 Dogecoin (DOGE) – lisää meemien käyttökelpoisuutta

Tiivistelmä

Dogecoin (DOGE) on kryptovaluutta, joka luotiin Bitcoinin parodiaksi vuonna 2013. Siitä tuli nopeasti suositusta Doge-meemistä inspiraatiota ammentaneen logonsa ja Shiba Inu -maskottinsa ansiosta. Dogecoin eroaa muista kryptovaluutoista siinä, että sillä ei ole tiukkaa ylärajaa lyötävien kolikoiden kokonaismäärälle.

Vaikka Dogecoin luotiin alun perin vitsiksi, on se sittemmin saanut suuren kannattajakunnan ja siitä on tullut laillinen kryptovaluutta, jonka markkina-arvo oli joulukuussa 2022 yli 11 miljardia dollaria. Dogecoinia käytetään usein tippivaluuttana sosiaalisen median alustoilla, kuten Redditissä ja Twitterissä, ja sitä on käytetty myös tavaroiden ja palveluiden maksamiseen verkossa.

Yksi kuuluisa esimerkki Dogecoinin käytöstä tavaroiden maksamiseen on se, kun Elon Musk väitti, että Dogecoinin haltijat voivat pian ostaa Tesla-autoja kryptovaluutalla. Sittemmin Musk on ollut Dogecoin-yhteisön äänekäs kannattaja ja aiheuttaa usein suuria prosentuaalisia hinnanmuutoksia twiittaillessaan DOGEsta.

Tokenomiikka

DOGE:n kokonaistarjonta on 132 671 000 000, ja sen nykyinen hinta on 0,087 dollaria. Se on markkinakapasiteetiltaan yhdeksänneksi suurin kryptovaluutta. Koska kokonaistarjonnalla ei ole tiukkaa ylärajaa, liikkeessä olevien DOGE-tokenien kokonaismäärä nousee 10 000 tokenilla minuutissa.

Miksi ostaa DOGE:a?

Vaikka Dogecoinin tarjonta on inflatorista, tarjoaa se vahvan vaihtoehdon digitaalisen valuutan maksutavaksi. Yleisesti uskotaan, että ekosysteemille tullaan luomaan lisää tokeneita. Tämän lisäksi odotetaan, että yhä useammat kauppiaat alkavat hyväksyä DOGE:a maksuvälineenä, koska se on nopea ja halpa tapa siirtää arvoa lohkoketjun kautta.

Koska Elon Musk on ottanut Twitterin haltuunsa, monet spekuloivat, että DOGE voitaisiin lisätä sosiaalisen median alustan käyttämien maksutapojen luetteloon, kun sivustolle integroidaan lisää verkkokauppatoimintoja. Mitä enemmän hyötyä, sitä enemmän käyttöä, ja mitä enemmän käyttöä, sitä useamman ihmisen täytyy ostaa DOGE-tokeneita. Ajan myötä sen arvo voi nousta.

#4 ChainLink (LINK) – kerää ketjun ulkopuolista tietoa

Chainlink on hajautettu oraakkeliverkko, joka tarjoaa älykkäille sopimuksille pääsyn ketjun ulkopuolisiin tietolähteisiin ja sovellusliittymiin. Chainlinkiä käyttävät lukuisat Ethereum-ekosysteemin projektit, kuten Synthetix, Aave, MakerDao ja monet muut. Chairlink oli yksi varhaisimmista Ethereumille rakennetuista projekteista, ja viime vuosien ajan se on pysytellyt yhtenä aktiivisimmista ja vaikutusvaltaisimmista alustoista.

Chainlinkin tiimi koostuu kokeneista kehittäjistä, jotka ovat osallistuneet Ethereumin kriittisen infrastruktuurin kehittämiseen jo sen alkuaikoina. Chainlink-verkko otettiin käyttöön Ethereumin pääverkossa kesäkuussa 2017. Sen jälkeen Chainlink-solmut ovat käsitelleet miljoonia transaktiopyyntöjä eri DeFi-sovelluksia varten.

Chainlink on myös markkinoiden laajimmin hyväksytty oraakkeliratkaisu, johon on integroitu kaikki tärkeimmät protokollat. Oraakkelit voivat tarjota erittäin hyödyllisen palvelun lohkoketjulle, sillä ne kokoavat ketjun ulkopuolisia tietoja ketjussa käytettäväksi. Tätä voidaan käyttää useissa eri yhteyksissä, ja Chainlinkin laajamittaisen hyväksynnän ovat tunnustaneet suuret organisaatiot, kuten Google Cloud, Oracle, Weiss Ratings ja monet muut.

Tokenomiikka

LINK:in kokonaistarjonta on 1 000 000 000 tokenia, joista hieman alle 50 % on tällä hetkellä kierrossa. Vuoden 2021 bear-markkinoiden huipulla hinta oli 50 dollaria tokenia kohti, mutta nyt se on laskenut 6,52 dollariin. LINK on markkinakapasiteetiltaan 21. suurin kryptovaluutta.

Miksi ostaa LINK:iä?

Chainlink-hankkeella on tärkeä rooli laajemmassa kryptoekosysteemissä, ja sen luotetaan toimittavan oraakkeliratkaisun monille DeFi-hankkeille. Lohkoketjuekosysteemin kasvaessa Chainlinkin odotetaan kasvavan samassa tahdissa.

Aikaisempien kaikkien aikojen huippulukemien ollessa lähes kymmenen kertaa korkeammat kuin tokenin nykyinen hinta, LINK on vankka sijoituskohde seuraavina vuosina. Se tulee toimimaan eräänlaisena tukipilarina ekosysteemissä, koska se on olennainen osa muiden digitaalisten palveluiden sujuvuutta, ja sen avulla voidaan saavuttaa suuria voittoja näillä alhaisilla hinnoilla.

#5 Chiliz (CHZ) – kerää urheilufanit yhteen

Chiliz on digitaalinen valuutta, jolla voi ostaa ja vaihtaa suosikkiurheilujoukkueiden, -seurojen ja -urheilijoiden tokeneita. Chiliz-alustan avulla fanit voivat olla yhteydessä idoleihinsa ja osoittaa tukensa teoilla, eikä pelkillä klikkauksilla.

Verkosto on osoittautunut erittäin suosituksi ammattilaisjalkapallojoukkueiden keskuudessa, ja useat eurooppalaiset huippuseurat ovat solmineet merkittäviä kumppanuuksia Chilizin kanssa. Näitä ovat muun muassa Juventus, FC Barcelona, AS Roma ja Paris Saint-Germain. Näiden seurojen fanit voivat ostaa ja myydä tokeneita Chilizin integroidussa pörssissä.

Tokenomiikka

Chilizillä on yhteensä 8 888 888 888 888 tokenia, joista noin 75 % on tällä hetkellä kierrossa. Hinta nousi 0,70 dollariin vuonna 2021, mutta tällä hetkellä se on 0,24 dollaria.

Miksi ostaa CHZ:ä?

CHZ-token on kestänyt erittäin hyvin vuoden 2022 bear-markkinoiden pyörteissä, mikä on yleensä merkki vahvasta tulevasta hintakehityksestä. Tokenin odotetaan nousevan yli viiteen dollariin vuoteen 2025 mennessä, mikä olisi 25-kertainen nousu nykyhinnasta.

Sijoittajille, jotka haluavat päästä mukaan vankkaan projektiin, jolla on suuri jo olemassa oleva käyttäjäkunta, Chiliz näyttäytyy vahvana vaihtoehtona. Se palvelee urheilufaneja ympäri maailmaa, mikä tarkoittaa, että sen kokonaisarvo voi kasvaa eksponentiaalisesti lohkoketjuteknologian yleistyessä.

Paras aika ostaa

Bear-markkinat ovat paras aika ostaa, sillä silloin hinnat ovat alimmillaan. Jotkut hankkeet eivät ehkä selviä talvesta, jos niiden perustekijät ovat heikot, mutta hankkeet, joilla on vahvat käyttötarkoitukset ja riittävä likviditeetti, tulevat olemaan markkinoilla pitkän aikaa.

Ajan myötä hintojen odotetaan nousevan 10–100-kertaisiksi kautta linjan. Metacaden kaltaiset varhaisen vaiheen hankkeet ovat huippuluokan sijoitusmahdollisuus, sillä ne ovat vasta käynnistymässä. MCADE:lla on suuri pitkän aikavälin potentiaali, ja kun hinta on vain 0,008 dollaria, sen odotetaan nousevan nopeasti.

Muut tässä luettelossa olevat tokenit ovat pitäneet suhteellisen hyvin pintansa vuoden 2022 hintaromahdusten aikana. Vaikka jotkut tokenit ovatkin laskeneet huomattavasti, ne kaikki tarjoavat vahvan sijoitusmahdollisuuden seuraaville nousumarkkinoille. Näistä tokeneista jonkun ostaminen ja HODLaaminen saattaakin osoittautua kannattavaksi.