Markkina-arvo on yksi tärkeimmistä mittareista, joka kannattaa huomioida päätettäessä, mitä krypto-omaisuutta ostaa. Tyypillisesti sijoittajat pitävät kolikoista, joilla on pienempi markkina-arvo, koska niissä on kasvupotentiaalia. Joskus voi kuitenkin olla apua valita kolikoita, joiden markkina-arvo on keskihintainen. Tässä syy:

Keskitason cap-kolikot ovat usein koeteltuja markkinoilla

Yli 500 miljoonan dollarin markkina-arvo voi myös viitata siihen, että hanke on laillinen

Kasvupotentiaalia on edelleen paljon myös keskitason markkina-arvolla

Joten, jos etsit kolikoita, joilla on keskihintainen markkina-arvo, alla kolme parasta:

1inch Network (1 INCH)

1inch Network (1 INCH) on innovatiivinen hajautettu ekosysteemi, joka on rakennettu tukemaan DeFi-vallankumousta. Projekti on suunniteltu kokoamaan likviditeettiä useiden erilaisten DEX-pörssien välillä. Tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden käydä kauppaa erilaisilla krypto-omaisuuksilla erittäin vähäisellä liukumalla.

1Inch tarjoaa myös cross-chain likviditeetin yhdistämisen, mikä tekee siitä yhden maailman tehokkaimmista DEX-protokollista. Se on laillinen projekti, jolla on jo todistettua kokemusta markkinoilla.

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) on tuottoviljelyprotokolla, joka toimii myös DEX-aggregaattorina. Se on yksi DeFin tunnetuimmista projekteista. Yearn Finance on lanseerauksestaan lähtien houkutellut valtavia investointeja ekosysteemiinsä. Olemme myös nähneet uusia innovatiivisia tuotteita lanseerattavan verkostoon viime kuukausina.

Synthetix (SNX)