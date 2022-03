Kryptomarkkinat ovat alkaneet näyttää hieman voimaa vuoden 2022 erittäin huonon alun jälkeen. Tunnelma sijoittajien keskuudessa on hiljalleen palaamassa ja sellaisenaan on ihanteellinen aika pohtia mahdollisia pitkän aikavälin sijoituksia. Tästä syystä pitkän aikavälin kryptosijoittaminen on järkevää:

Pitkäaikainen sijoittaminen suojaa sinua markkinoiden epävakaudelta

Pitkällä aikavälillä on mahdollisuus vapauttaa paljon arvoa

Useimmat kryptoprojektit ovat suunniteltu menestymään pitkällä aikavälillä

Joten, jos yrität löytää projekteja, jotka voit vain ostaa ja unohtaa vuodelle 2022, meillä on alla lista kolmesta kolikosta, joita kannattaa harkita.

Cronos (CRO)

Cronos (CRO) on entinen Crypto.com-token, joka muutettiin muutama päivä sitten. Se on Crypto.com-pörssin kehittämän tehokkaan ekosysteemin, Cronos-ketjun, alkuperäinen käyttö- ja hallintotoken.

Cronosin tavoitteena on tuoda krypton laajamittainen käyttöönotto maailmalle. Alusta on allekirjoittanut useita brändäys- ja markkinointisopimuksia, mukaan lukien yhden Lebron Jamesin kanssa. Se oli myös yksi harvoista kryptoyrityksistä, jotka esittivät mainoksen Superbowlin aikaan. Kirjoitushetkellä CRO oli arvoltaan 0,42 dollaria ja sen markkina-arvo noin 10 miljardia dollaria.

Loopring (LRC)

Loopring (LRC ) on Ethereumin skaalausratkaisu, joka on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille nopeampia ja halvempia tapahtumia. Se on ansainnut mainetta tehokkuudestaan, ja viime vuosina Loopring on herättänyt myös lisää kehittäjien kiinnostusta. Sen ekosysteemi todennäköisesti laajenee, ja kirjoitushetkellä kolikon myyntihinta oli 1,18 dollaria ja markkina-arvo 1,1 miljardia dollaria.

Siacoin (SC)