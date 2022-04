Parhaat kryptovaluutat viisinkertaistamaan rahasi tänä vuonna

Maailmassa ei ole toista omaisuusluokkaa, joka pystyisi tarjoamaan krypton tarjoaman tuoton. Ihmiset ovat saaneet 100-kertaisen pääoman helposti markkinoilla, kun taas jotkut kohteet, kuten SHIB, ovat yksinkertaisesti tuottaneet mieletöntä kasvua. Tästä syystä krypto tarjoaa parhaan mahdollisuuden tavan kasvattaa omaisuutta nopeasti:

Markkinoilla on ollut valtava tuottohistoria kahden viime vuosikymmenen aikana

Kryptomarkkinoilla on myös paljon likviditeettiä, mikä helpottaa ostamista ja myymistä

Kryptovaluuttojen kysyntä kasvaa joka päivä uusien projektien myötä

Mutta entä jos haluat vain viisinkertaistaa rahasi tänä vuonna? Alla kolme projektia, jotka voivat tarjota tämän mahdollisuuden.

Waves (WAVES)

Waves (WAVES) -protokolla on ollut yksi markkinoiden parhaiten pysyvistä kryptovaroista viimeisen kuukauden aikana. Kolikko on kasvanut yli kaksinkertaiseksi alle kahdessa tai kolmessa viikossa.

Vaikka osa näistä voitoista on pienentynyt pienen korjauksen jälkeen, on todennäköistä, että WAVES jatkaa nousuaan ennen vuoden loppua. Mahdollisuus nousta viisinkertaisesti tai jopa enemmän vuoden 2023 vaihteeseen mennessä, on todellakin mahdollista.

Biconomy (BICO)

Alhaisen markkina-arvonsa lisäksi, Biconomylla (BICO) on myös erinomaiset taustatekijät. Projekti on suunniteltu toimimaan moniketjuisena välitysprotokollana, joka auttaa parantamaan tapahtuman nopeuksia ja DAPP-sovellusten luotettavuutta. Toistaiseksi BICO on saanut paljon positiivista huomiota, ja on todennäköistä, että 5-kertainen hyppy tänä vuonna on mahdollista.

Guild of Guardians (GOG)