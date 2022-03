AAVE rikkoi 50 suurinta kolikkoa markkina-arvollaan ja ylitti juuri 240 dollaria. Se saavutti 24 tunnissa 2,2 miljardin dollarin kaupankäynnin ja nousi tänään 33 %.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää kaikki tiedot AAVEsta: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa AAVE nyt.

Parhaat paikat ostaa AAVE nyt

Mikä AAVE on?

AAVE on DeFi-protokolla, jonka avulla ihmiset voivat lainata ja antaa lainaksi kryptotiedostoja. Lainaajat voivat käyttää kryptoa ottamaan flash-lainoja, kun taas lainanantajat voivat ansaita korkoa tallettamalla ne erityisiin likviditeettipooleihin.

AAVE tarjoaa alustalla oleville haltijoille alennettuja maksuja. Sitä käytetään myös hallintotokenina.

Tämä varmistaa, että AAVE:n haltijoilla on sananvalta protokollan tulevassa kehityksessä.

Pitäisikö AAVE ostaa tänään?

Mikään ei voi korvaa omankohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

AAVE – hintaennuste

Coin Price Forecast ennustaa AAVE:n nousevan 256 dollariin vuoden puoliväliin mennessä ja sulkeutuvan 282 dollarissa. Vuoden 2023 puolivälin hinta on 270 dollaria ja 281 dollaria vuoden lopussa.

Koko vuoden 2024 ennustettu arvo on noin 243 dollaria. Vuoden 2025 puolivälissä yhden AAVE:n hinta on 274 dollaria. Se tulee rikkomaan 300 dollaria sinä vuonna.

