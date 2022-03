Parhaat paikat ostaa AltSwitch, joka nousi 90 % tänään

Olisi aliarvioitua sanoa, etteikö AltSwitch muka nousisi. Se ylitti miljoonan markkina-arvon, paljasti laitteistolompakon ja saavutti useita tuottoisia kumppanuuksia vuoden 2022 AIBC UAE Expo -tapahtumassa, joka houkuttelee nousevan teknologian johtajia.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää mikä AltSwitch on, kannattaako siihen sijoittaa ja mitkä ovat parhaat paikat AltSwitchin ostamiseksi.

Parhaat paikat ostaa AltSwitch nyt

Koska ALTS on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa ALTS nyt seuraavasti:

1. Osta BNB säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten Binance ›

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä BNB yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi SushiSwap DEX:iin

Siirry kohteeseen SushiSwap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa BNB -kolikkosi ALTS -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien ALTS -kolikot.

Mikä AltSwitch on?

AltSwitch pyrkii olemaan "äiti" kaikille tuleville Web3-sovelluksille ja -palveluille, jotka tuottavat tuloja ja palkintoja käyttäjille. Se on ainutlaatuinen BSC-palkkiotoken, joka antaa haltijoille täyden hallinnan kolikosta, jonka kautta he saavat palkintoja.

ALTS:n haltijat saavat pääsyn palkintoihin mistä tahansa Binance Smart Chainissa listatusta krypto-omaisuudesta. Heillä on myös pian pääsy moniin tokeneihin.

Pitäisikö AltSwitch ostaa tänään?

AltSwitch saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

AltSwitch – hintaennuste

Price Prediction on kohtalaisen optimistinen. He ennustavat kolikon nousevan ensi vuonna enintään 0,003 dollariin. Tämä ei ole kovin vaikuttavaa, sillä sen arvo on tällä hetkellä 0,002 dollaria. Korkein se voi nousta vuonna 2024 on 0,004 dollaria.

Vuonna 2025 ALTS:n keskihinta on 0,005 dollaria. Se voi nousta 0,006 dollariin sinä vuonna.

