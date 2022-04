Parhaat paikat ostaa ApeCoin, joka nousi 24 tunnissa 13 %

ApeCoinin hinta on noussut tasaisesti sen DAO-hallinnosta äänestämisen jatkuessa. Äänestys päättyy 4.5.

Nouseeko ApeCoinin hinta siihen asti? Tämä artikkeli yrittää vastata tähän ja moniin muihin olennaisiin kysymyksiin, mukaan lukien mistä ostaa ApeCoin.

Parhaat paikat ostaa ApeCoin nyt

Koska APE on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa APE nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi APE -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien APE -kolikot.

Mikä on ApeCoin?

ApeCoin on apuohjelma ja ERC-20-hallintatoken, jota käytetään APE-ekosysteemissä hajautetun yhteisön voimaannuttamiseksi ja kannustamiseksi. ApeCoinin haltijat ovat itsehallinnollisia ApeCoin DAO:ta ohjaavan hajautetun hallintokehyksen kautta.

He äänestävät muun muassa siitä, kuinka ApeCoin DAO Ecosystem Fund -rahasto jaetaan. APE-säätiö hallinnoi ApeCoin-haltijoiden hyväksymiä ehdotuksia.

APE on APE-ekosysteemin hallintotoken. Sen avulla haltijat voivat osallistua ApeCoin DAO:han ja antaa osallistujille avoimen ja jaetun valuutan, jota he voivat käyttää ilman keskitettyjä välittäjiä.

Lähes kaksi kolmasosaa kaikista ApeCoinista myönnettiin ekosysteemirahastolle, DAO:n jäsenten äänestämien yhteisölähtöisten aloitteiden helpottamiseksi.

Pitäisikö ApeCoin ostaa tänään?

ApeCoin voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

ApeCoin – hintaennuste

Kirjoitushetkellä APE kävi kauppaa hieman alle 23 dollarilla. Crowd Wisdomin mukaan näkymät ovat positiiviset (arviolta 72 prosenttia).

APE:n odotetaan saavuttavan vähintään 30 dollaria tänä vuonna, ja yli kaksinkertaistavan sen 64 dollarin vuonna 2025.

