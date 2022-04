ApeCoin murtautui vastustuskuvion linjalta valaiden ostaessa sitä, ja lisäsi sen arvoaan tänään noin 32 prosenttia. Se julkisti myös ilmaisen NFT-arvonnan. Sekäy kauppaa kirjoittamishetkellä 16,47 dollarilla.

Jos haluat tietää, mikä ApeCoin on, voiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat paikat ApeCoinin ostamiseen, olet tullut oikeaan paikkaan.

Parhaat paikat ostaa ApeCoin nyt

Koska APE on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa APE nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi APE -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien APE -kolikot.

Mikä on ApeCoin?

ApeCoin on APE-ekosysteemin hallintotoken, jonka avulla sen haltijat voivat osallistua ApeCoin DAO:han ja antaa sen osallistujille jaetun ja avoimen valuutan, jota voidaan käyttää ilman keskitettyjä välittäjiä.

62 % kaikesta ApeCoinista myönnettiin ekosysteemirahastolle, joka tukee ApeCoin DAO:n jäsenten äänestämiä yhteisölähtöisiä aloitteita.

ApeCoin antaa myös pääsyn tiettyihin ekosysteemin osiin, jotka eivät muuten ole käytettävissä, kuten eksklusiiviset pelit ja palvelut. Kolmannen osapuolen kehittäjille ApeCoin on työkalu osallistua ekosysteemiin sisällyttämällä ApeCoin palveluihin, peleihin ja muihin projekteihin.

Pitäisikö ApeCoin ostaa tänään?

ApeCoin voi olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvoja vastaan maalaisjärjellä.

ApeCoin – hintaennuste

Changelly ennustaa kohtalaisen nousujohteisen ja vaihtelevan hintaradan. Vuonna 2023 he odottavat ApeCoinin hinnan pysyvän keskimäärin 55 dollarissa. Vuonna 2024 se laskee 45 dollariin. Sen keskiarvo on 60 dollaria seuraavana vuonna.

