Parhaat paikat ostaa COTI, joka lisäsi arvoaan 6 %

COTI:n live-hinta on tänään 0,32 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 169 miljoonaa dollaria. COTI on noussut 5,52 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Jos haluat tietää mikä COTI on, voiko se antaa hyvän tuoton ja parhaat COTI:n ostopaikat, olet tullut oikeaan paikkaan.

Parhaat paikat ostaa COTI nyt

Koska COTI on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa COTI nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi COTI -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien COTI -kolikot.

Mikä COTI on?

COTI ilmoittaa olevansa ensimmäinen fintech-yritystason alusta, jonka avulla organisaatiot voivat digitalisoida valuutan ja luoda omia maksuratkaisuja, säästääkseen aikaa ja rahaa.

Se on yksi maailman ensimmäisistä protokollista, joka on optimoitu hajautetuille maksuille ja jota voivat käyttää stablecoinin liikkeeseenlaskijat, viranomaiset, kauppiaat ja maksusovellukset.

Ensimmäinen sovellus on COTI Pay, joka markkinoi itseään täysin kattavana rahoitusvälineenä lohkoketjussa. COTI:n ekosysteemi on suunniteltu vastaamaan tavanomaiseen rahoitukseen liittyviin haasteisiin, mukaan lukien korkeat maksut, riskit, latenssi, globaali osallisuus ja paljon muuta.

Tämän saavuttamiseksi COTI otti käyttöön DAG-pohjaisen protokollan ja täysin yksityisen, nopean, skaalautuvan ja kattavan infrastruktuurin.

Ekosysteemissä on myös yleinen maksuyhdyskäytävä ja -ratkaisu sekä konsensusalgoritmi luottamuksesta.

Pitäisikö COTI ostaa tänään?

Coti saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

COTI – hintaennuste

CryptoNewsz ennustaa, että COTI käy kauppaa vähintään 0,40 dollarilla ensi vuonna, mutta se mitä todennäköisemmin tulee olemaan 0,48 dollaria. Vuonna 2024 kaupankäynnin vähimmäishinnan ennustetaan olevan 0,37 dollaria. COTI voi nousta korkeintaan 0,53 dollariin.

COTI sosiaalisessa mediassa