Dogelon Mars nousi 50 %, kun sen tulevasta listautumisesta Binanceen uutisoitiin. Nousua tuki myös Bitcoinin hinnan nousu. Sen hinta kuitenkin laski sen jälkeen. Kirjoitushetkellä se oli menettänyt noin 1 % arvostaan.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki, mitä sinun tulee tietää Dogelon Marsista, mukaan lukien kannattaako Dogelon Mars ostaa ja mistä voit ostaa sen.

Koska ELON on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa ELON nyt seuraavasti:

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien ELON -kolikot.

Dogelon Mars on koira-aiheinen meemikolikko Ethereum- ja Polygon-lohkoketjuissa. Se noudattaa muiden menestyneiden koirakolikoiden esimerkkiä, ja pelaa useilla suosituilla meemikolikko-teemoilla.

Sen nimi on sekoitus Dogecoinia ja Elon Muskia. Samalla se viittaa Marsiin, kuuluisan kuumeemiin, mikä viittaa siihen, että Dogelon kokee massiivisen ylöspäin suuntautuvan liikkeen.

Dogelon Marsilla ei sinänsä ole Roadmap-karttaa, vaan se kehitti sen sijaan fantasiaversion sarjakuvien avulla. Marsin uudelleenkolonisoinnin jälkeen vuonna 2420, Dogelonin on taisteltava selviytymisestä tuhoajia vastaan.

Tämä fantasoitu versio viittaa siihen, että kun kolikko on listattu kaikissa suurimmissa pörsseissä, ELONin hinta saavuttaa Marsin.

Dogelon Marsiin voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

CryptoNewsZ ennustaa, että Dogelon Marsin arvo saavuttaa 0,00000127 dollaria vuoden 2022 loppuun mennessä ja 0,00000194 dollaria kolmen vuoden kuluttua.

Crowd Wisdom antaa Dogelon Marsille ”Strong Buy” -luokituksen ja 0,00000285 dollarin keskimääräisen hintaennusteen ensi vuodelle. Vuonna 2030 he ennustavat ELONin saavuttavan kaikkien aikojen ennätyksen, 0,0000367 dollaria.

Look who is claiming Binance. It's not official from Binance but hopefully this is a very good sign! #Dogelon #DogelonMars #ELON #DogelonWarriors 🚀🔴@DogelonMars https://t.co/CFY4UjQlK2 pic.twitter.com/256zWJuyA0

— Nirelon (@NirelonMars) April 21, 2022