Parhaat paikat ostaa ENS, joka lisäsi neljänneksen arvoonsa

Julkaistuaan ENS-verkkotokenien historiallisen päivittäisen myynnin OpenSeassa, Ethereum Name Service -kolikko lisäsi arvoaan yli 20 %.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki, mitä sinun tulee tietää ENS-verkosta ja kolikoista, mukaan lukien se, ostaako ENS ja sen voi ostaa.

Mikä on ENS?

Ethereum Name Service (ENS) on hajautettu, avoin ja laajennettava nimeämisjärjestelmä, joka perustuu Ethereum-lohkoketjuun. ENS muuntaa ihmisen luettavat Ethereum-osoitteet koneellisesti luettaviksi aakkosnumeerisiksi koodeiksi.

Käänteinen muunnos, metatietojen ja koneellisesti luettavien osoitteiden yhdistäminen ihmisen luettaviin Ethereum-osoitteisiin, on myös mahdollista.

Ethereum Name Servicen tavoitteena on tehdä Ethereum-pohjaisesta webistä helpommin saavutettavissa ja ymmärrettävissä ihmisille, samalla tavalla kuin Internetin Domain Name Service tekee Internetistä helpommin saavutettavissa.

Kuten DNS, ENS käyttää myös pisteillä eroteltujen hierarkkisten nimien järjestelmää, jota kutsutaan verkkotunnuksiksi, ja verkkotunnuksen omistajat hallitsevat täysin aliverkkotunnuksiaan.

Pitäisikö ENS ostaa tänään?

ENS saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

ENS – hintaennuste

Price Prediction ennustaa ENS:n maksimitasoksi tänä vuonna 24,21 dollaria, keskihinnan ollessa 21 dollaria. Sen kauppahinta on vähintään 29,51 dollaria vuonna 2023, jolloin se voi nousta 35,40 dollariin.

Analyytikko ennustaa noususuuntausta myös vuodelle 2024. Yksi ENS on arvoltaan vähintään 42 dollaria. Se voi nousta 51,44 dollariin, keskihinnan ollessa 43 dollaria.

