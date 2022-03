IoTeX:in reaaliaikainen hinta on tänään 0,07 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 40,2 miljoonaa dollaria. IoTeX on markkina-arvoltaan 92. sijalla ja on tänään noussut 3,32 %. OIG ilmoitti tänään kumppanuudesta ioTexPadin kanssa, joka on ensimmäinen IoTeX-pohjainen käynnistyslevy.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia, miten ja mistä ostaa IoTeX, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa IoTeX nyt

Koska IOTX on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa IOTX nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi IOTX -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien IOTX -kolikot.

Mikä IoTeX on?

IoTeX on vuodesta 2017 lähtien rakentanut hajautetun alustan, jonka tavoitteena on antaa koneille avoin taloustiede, avoin ekosysteemi, jossa ihmiset ja koneet voivat olla vuorovaikutuksessa taatulla luottamuksella, vapaalla tahdolla ja oikein suunniteltujen taloudellisten kannustimien avulla.

IoTeX kehitti EVM-yhteensopivan lohkoketjunsa tyhjästä, käyttämällä innovatiivista Roll-DPoS-konsensusta ja lanseerasi sen huhtikuussa 2019.

Tiimi on rakentanut IoTeX-lohkoketjun päälle olennaiset infrastruktuurilohkot, muodostaakseen yhteyden Ethereum-, BSC- ja Heco -lohkoketjuihin. Näitä ovat ioPay-lompakko ja ioTube-silta. IoTeX auttaa EVM-pohjaisia DAppeja skaalaamaan ilman korkeita kaasumaksuja.

Väliohjelmistot, kuten hajautettu identiteetti, luottamuksellinen tietojenkäsittely ja suojattu laitteisto, on rakennettu IoTeX-lohkoketjun päälle mahdollistamaan itsenäisiä laitteita.

Pitäisikö IoTeX ostaa tänään?

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

IoTeX – hinnan ennuste

Wallet Investorin mukaan IoTeX:n arvo on noin 0,18 dollaria samaan aikaan ensi vuonna, ja se voi nousta aina 0,59 dollariin helmikuuhun 2027 mennessä.

Trading Beasts ennustaa, että IOTX-token saavuttaa 0,11 dollaria ensi vuoden helmikuussa ja 0,13 dollaria vuoden 2025 lopussa.

IoTeX sosiaalisessa mediassa