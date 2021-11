Parhaat paikat ostaa LUNA, tasaisesti kasvavaa kryptovaluuttaa

Terra (LUNA) yhdistää Bitcoinin sensuurin kestävyyden hintavakauteen ja fiat-valuuttojen laajaan käyttöön, ja siten tarjoaa nopeita ja edullisia maksuja. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista, katso tämä opas.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Terra on lohkoketjuprotokolla, joka käyttää fiat-sidottuja vakaita kolikoita, hintavakaiden maailmanlaajuisten maksujärjestelmien tehostamiseen. Syyskuusta 2021 alkaen se tarjoaa vakaita kolikoita, jotka on sidottu Yhdysvaltain dollariin, Etelä-Korean woniin, Mongolian tugrikkiin ja Kansainvälisen valuuttarahaston Special Drawing Rights -valuuttakoriin, ja se aikoo ottaa käyttöön lisäoptioita. Terran alkuperäistä tokenia, LUNAa, käytetään stabiloimaan protokollan stabiilien kolikoiden hintaa. LUNAn haltijat voivat myös lähettää ja äänestää hallintoehdotuksia, mikä antaa sille hallintotunnuksen (utility token) toiminnallisuuden.

Terra (LUNA) voi olla yksi suurista voittajista, stablecoinien yleisen nousun myötä kryptomaailmassa. Kyseisellä kryptovaluutalla on myös melko suuri markkina-arvo.

Coin Quora ennustaa, että jos kyseinen nousutrendi jatkuu, Terra saattaa saavuttaa 100 dollarin arvon vuoden 2022 loppuun mennessä. Se kokee nopean kasvun 122 dollariin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Sen jälkeen nousu hidastuu, mutta suuria pudotuksia ei odoteta. Tällä hetkellä se liikkuu noin 53 dollarissa. Tulevien suunnitelmien ja kumppanuuksien myötä 100 dollarin ennuste per LUNA-kolikko voi olla realistinen. Vuonna 2023 Coin Quora ennustaa hinnan nousevan 150 dollariin.

