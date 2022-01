Parhaat paikat ostaa Rainbow Token, kuumin uusi kryptovaluutta

Rainbow Token on Binance Smart Chain -ketjussa toimiva hyper-deflatorinen, eettisesti toimiva DeFi-token, joka yhdistää seitsemän ominaisuutta yhdeksi kryptovaraksi. Se listattiin Stealth Exchangessa kaksi päivää sitten ja on tänään noussut 18 %.

Olet tullut oikeaan paikkaan, sillä tämä artikkeli kertoo lisätietoja Rainbow'sta, mukaan lukien, onko se kannattava investointi ja tämän hetken parhaat paikat ostaa Rainbow Token.

Koska RAINBOW on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa RAINBOW nyt seuraavasti:

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen SushiSwap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien RAINBOW -kolikot.

Rainbow Token julkaistiin 18. elokuuta 2021. Sen 7 väriä määrittää jokaiselle erityisen protokollan, joka on sisäänrakennettu älykkään sopimuksen tokenomiikkaan.

RAINBOW suunnittelee kehittävänsä Bifrost-nimisen hajautetun alustapalvelun, jonka avulla käyttäjät voivat luoda ja käynnistää omat tokeninsa turvallisesti. Se haluaa parantaa nykyisiä ratkaisuja kiinnittäen erityistä huomiota alennuksiin.

Bifrostissa on puhdas käyttöliittymä, joustava ja muokattavissa oleva myynti, reilut ja alhaiset maksut sekä julkinen ja yksityinen ennakkomyynti sallittujen listalla.

Älä tee sijoitusta suorittamatta ensin due diligence -tutkimusta. Ota riskinsietokykysi huomioon, koska sijoitat varojasi aina omalla riskilläsi.

Wallet Investorin odote on nousu pitkällä aikavälillä. Heidän hintaennusteensa tammikuulle 2027 on 0,00000019 dollaria. Näin ollen viiden vuoden investointi tuottaa noin + 1 780 % liikevaihtoa. Jos sijoitat 100 dollaria Rainbow Tokeniin nyt, sen arvo voi nousta aina 1 880 dollariin vuoteen 2027 mennessä.

The market it down today. However with CMC trending $RAINBOW is outperforming the market well!!

Our market cap is up 9% and the 24 hour volume up nearly 400%!!!

Lets continue this momentum into the week!!!!#BSCGems #BSC #Crypto #rainbowtoken #bep20 #safemoon #shibainu pic.twitter.com/XwyF42nHw9

— Rainbow Token (@rainbowtokenbsc) January 17, 2022