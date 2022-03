Parhaat paikat ostaa Zilliqa, joka nousi 24 tunnissa 19 %

Miksi Zilliqa on nousussa? Sen token, ZIL, on noussut nopeasti seurauksena uutisista sen tulevasta metaversumi-julkaisusta, muun positiivisen kehityksen ohella.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää kaikki tiedot Zilliqasta: mitä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa Zilliqa nyt.

Parhaat paikat ostaa Zilliqa nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta ZIL Binance tänään

Coingate

Patingate on Liettua-pohjainen Fintech-yritys perustettu vuonna 2014. Maksuyhdyskäytävä tarjoaa Cryptocurrency-maksupalveluja kaikenkokoisille yrityksille. Lupaperusteinen tilinhallinta, Fiat-maksut pankkitilille ja upouusi sähköpostin laskutusominaisuus ovat vain muutamia syitä, miksi pinnoittaminen on tullut monien maksuprosessori.

Osta ZIL Coingate tänään

Mikä Zilliqa on?

Zilliqa ilmoittaa olevansa ensimmäinen julkinen lohkoketju maailmassa, joka perustuu täysin sirpaloituun verkkoon. Tämän ansiosta se voi ratkaista skaalautuvuusongelmia, koska se saavuttaa erittäin korkean sekunnissa tapahtuvan tapahtumanopeuden ja suorituskyvyn.

Kun ekosysteemi kasvaa ja sirpaleita ilmaantuu lisää, myös tapahtumien käsittelynopeus kasvaa, koska jokainen sirpale käsittelee tapahtumat erikseen. Lohkoketju saa tietueet heti, kun ne on käsitelty, joten vahvistukseen ei tarvita ylimääräistä aikaa.

Zilliqan tavoitteena on olla suuryritysten lohkoketju monilla toimialoilla, mukaan lukien pelit, mainonta, maksut, muut rahoituspalvelut ja viihde.

Pitäisikö Zilliqa ostaa tänään?

Mikään ei voi korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekeoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Zilliqa – hintaennuste

Analyytikoiden ennusteet eroavat ZIL-tokenin suhteen. Price Prediction ennustaa, että sen arvo on yli 2 dollaria kahdeksan vuoden kuluttua. Wallet Investor ennustaa kuitenkin – 46 % hinnanpudotusta vuoden sisällä.

Zilliqa sosiaalisessa mediassa