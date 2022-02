Monet sijoittajat ansaitsivat miljoonia dollareita Shiba Inun avulla vuonna 2021. Joten on luonnollista, että etsit seuraavaa SHIBaa tai meemikolikkoa, joka voisi kasvaa 100-kertaisesti tai enemmän, muutamassa kuukaudessa. Mutta miksi juuri meemikolikot? Tässä muutamia faktoja:

Kuten historia kertoo, meemikolikot ovat usein räjähtäneet nousuun todella nopeasti, mikä on johtanut valtaviin voittoihin.

Meemikolikoiden ympärillä oleva hype ei katoa, vaikka kryptomarkkinat näkevätkin innovatiivisempia projekteja.

Tarjolla on useita meemikolikoita, mutta kaikilla ei ole sitä kasvunäkymää, jota etsit.

Aliarvioitujen meemikolikoiden löytäminen ei ole aina helppoa. Mutta tässä kolme vaihtoehtoa, joiden pitäisi olla luettelossasi:

Looser Coin (LOWB)

Useimpien meemikolikoiden haasteena on se, että perustajavalaat voivat helposti myydä ne pois, kun hinta on oikea. Loser Coin (LOWB) ei tarjoa tätä riskiä.

Itse asiassa tämän kolikon perustivat kaksi köyhää miestä Kiinasta, ja se on ollut liikkeellä jo jonkin aikaa. Mutta mikä vielä tärkeämpää, kolikon markkina-arvo on vain 3,5 miljoonaa dollaria, joten sillä on vielä niin paljon potentiaalia.

Tiger King (TKING)

Tiger King (TKING) on toinen meemikolikko, joka on suurelta osin saanut inspiraationsa samannimisestä TV-ohjelmasta. Tiger Kingin ympärillä on ollut jonkin verran kiistaa, mutta se on vain lisännyt kohua kolikon ympärillä. Vaikka emme suinkaan väitä, että TKING olisi seuraava SHIB, se on tarkkailun arvoinen. Kolikon markkina-arvo on 4 miljoonaa dollaria.

ElonBalls (ELONBALLS)