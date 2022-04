Parhaat zk-rollups kryptovaluutat vuodelle 2022

Zero-knowledge (ZK) -skaalaus on nopeasti kasvava konsepti lohkoketjuteollisuudessa. Sen tavoitteena on lisätä lohkoketjujen kokonaiskapasiteettia ja alentaa kustannuksia. He saavuttavat tämän kirjaamalla Ethereumissa käsiteltyjen rullattujen siirtojen kelpoisuuden. Näin tehden on mahdollista, että tuhansia tapahtumia voidaan tehdä yhdessä sekunnissa. Tässä on joitain vuoden 2022 parhaista zk-rollups kryptovaluutoista.

Polygon

Polygon on johtava kerroksen 2 lohkoketjuprojekti , joka auttaa kehittäjiä nopeuttamaan projektejaan. Viime vuosina verkon omaksuneiden kehittäjien määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Niihin kuuluvat kehittäjät, kuten AAVE, Uniswap ja Curve Finance. DeFi Llaman mukaan verkon lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 4 miljardia dollaria.

Polygonin alkuperäinen tuote oli sivuketju, joka auttoi nopeuttamaan ja alentamaan transaktioiden kustannuksia. Vuonna 2021 kehittäjät julkaisivat Polygon Hermezin, joka on avoimen lähdekoodin zk-rollup, joka on optimoitu turvallisiin, edullisiin ja käyttökelpoisiin tokensiirtoihin Ethereumin siivillä.

MATIC:in hinta on kamppaillut viime kuukausina. Se on laskenut yli 25 % helmikuun korkeimmasta tasostaan. Pitkällä aikavälillä kolikko kuitenkin todennäköisesti palautuu.

Loopring

Loopring (LRC/USD) on toinen zk-rollup-alusta, joka vastaa kaupankäynnin korkeiden transaktiokustannusten haasteeseen. Se vastaa haasteeseen, jossa suosittuja hajautettuja pörssejä (DEX) käyttävät ihmiset maksavat paljon maksuja. Sen alustan kautta käyttäjät maksavat vähemmän, käydäkseen kauppaa ja suorittaakseen transaktioita.

Loopring toimii myös likviditeettipoolin alustana, jolla on miljoonia dollareita omaisuutta. Esimerkiksi ETH-USDC-parilla on yli 34 miljoonaa dollaria likviditeettiä, kun taas LRC:llä ETH:lle on 20 miljoonaa dollaria likviditeettiä.

Loopringin hinta on noussut yli 63 % helmikuun alimmalta tasolta. Äskettäin se on kuitenkin menettänyt vauhtiaan ja sen arvo on 1,02 dollaria. On todennäköistä, että se jatkuu hyvin myös tulevina kuukausina.

Mina Protocol

Mina Protocol on toinen pieni, mutta nopeasti kasvava, lohkoketjuprojekti, jonka tavoitteena on käyttää zk-rollup-tekniikkaa mittakaavassa. Kolikon markkina-arvo on yli 1,5 miljardia dollaria, kun taas sen tekijät ovat keränneet miljoonia dollareita sijoittajilta.

Vaikka Mina on menestynyt hyvin, protokollaa ei ole vielä julkaistu. Sen sijaan kehittäjät ovat myöntäneet apurahoja yli 1 100 kehittäjälle tuotteidensa rakentamiseen. Siksi on todennäköistä, että protokolla toimii hyvin myös tulevaisuudessa.